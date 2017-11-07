Трамп просит деньги у Конгресса на войну. Против кого?

Президент США Дональд Трамп направил письмо в Конгресс. В письме Трамп приводит доводы по поводу того, почему Штатам необходимо провести увеличение бюджетных расходов на военные операции в ближайшее время. По мнению Трампа, необходимо дополнительно направить на американскую военную составляющую около 6 млрд долларов.Эта сумма по меркам американского военного бюджета, оценивающегося примерно на уровне 600 млрд долларов, весьма невелика. Однако речь идёт именно обрасходов военного бюджета, что вписывается именно в милитаристскую стратегию.Чтобы идею протолкнуть, Трамп заявляет, что новые средства «помогут предпринять дополнительные меры по противодействию северокорейской ядерной угрозе». Эксперты отмечают, что на самом деле речь вполне может идти о возможном финансировании готовящейся в США военной операции против КНДР. Как высказался на днях представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе, «узнать точно о ядерном потенциале Северной Кореи возможно только с помощью наземной операции».Трамп в письме отмечает, что около 1,2 млрд долларов из запрашиваемой суммы должна пойти на «поддержку американской стратегии в странах Южной Азии». Речь в первую очередь идёт о финансировании вновь увеличивающегося американского контингента в Афганистане.