09:57 07 ноября

Трамп просит деньги у Конгресса на войну. Против кого?

Президент США Дональд Трамп направил письмо в Конгресс. В письме Трамп приводит доводы по поводу того, почему Штатам необходимо провести увеличение бюджетных расходов на военные операции в ближайшее время. По мнению Трампа, необходимо дополнительно направить на американскую военную составляющую около 6 млрд долларов.

Эта сумма по меркам американского военного бюджета, оценивающегося примерно на уровне 600 млрд долларов, весьма невелика. Однако речь идёт именно об увеличении расходов военного бюджета, что вписывается именно в милитаристскую стратегию.

Трамп просит деньги у Конгресса на войну. Против кого?



Чтобы идею протолкнуть, Трамп заявляет, что новые средства «помогут предпринять дополнительные меры по противодействию северокорейской ядерной угрозе». Эксперты отмечают, что на самом деле речь вполне может идти о возможном финансировании готовящейся в США военной операции против КНДР. Как высказался на днях представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе, «узнать точно о ядерном потенциале Северной Кореи возможно только с помощью наземной операции».

Трамп в письме отмечает, что около 1,2 млрд долларов из запрашиваемой суммы должна пойти на «поддержку американской стратегии в странах Южной Азии». Речь в первую очередь идёт о финансировании вновь увеличивающегося американского контингента в Афганистане.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 07:04
    Во как приструнили..Скоро по миру пойдет..как Киса Воробьянинов..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:10
      Да нет, там все серьезнее, ибо деньги пойдут и на войну в Северной Корее, и на войну против Донбасса! Янки готовы дать туда денег, если парошенко даст горантии унечтожения республик, а без твердых горантий не будет денег! Просто парошенко при всем желании не может подчинить себе все банды и частные армии укроины, что от него требуют в сша.
      Геркулесыч
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:18
        Вот ни слова про Донбасс не нашёл, пришлось два раза перечитать... Или вы на какую-то отдельную статью Комментарии пишите?
        Цитата: Геркулесыч
        Да нет, там все серьезнее, ибо деньги пойдут и на войну в Северной Корее, и на войну против Донбасса! Янки готовы дать туда денег, если парошенко даст горантии унечтожения республик, а без твердых горантий не будет денег! Просто парошенко при всем желании не может подчинить себе все банды и частные армии укроины, что от него требуют в сша.
        Рагнар лодброк
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:36
          Нет, там все взаимосвязано hi , Трампу нужны деньги так сказать, на две войны! negative
          Геркулесыч
          1. Рагнар лодброк Сегодня, 07:41
            Откуда вы это берете? И почему на две войны? Считайте:
            1 это Афганистан
            2 - это Ирак
            3 - это Сирия
            4 - это КНДР
            5 - это Ливия и т.д. и т.п.
            Что-то у вас с мониторингом совсем плохо...
            Рагнар лодброк
      2. LSA57 Сегодня, 09:32
        Цитата: Геркулесыч
        Да нет, там все серьезнее, ибо деньги пойдут и на войну в Северной Корее, и на войну против Донбасса!

        конгресс тоже умеет денюжку считать и за нецелевое использование реальный импичмент. на войну в уркаине они и так отдельно дадут
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 09:29
      Цитата: 210окв
      Во как приструнили..Скоро по миру пойдет..как Киса Воробьянинов..

      парашкин научит. опыт огромный
      LSA57
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
    Трамп просит деньги у Конгресса США на войну против КНДР?
    На похоронные агентства не забудьте раскошелиться...хоронить придется миллионы корейцев,японцев,американцев и т.д. ... если будет кому хоронить what
    Тот же ЛЕХА
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Очередное, сотое наверное, по счету подтверждение неизбежности войны против северокорейцев.
    Геркулесыч
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:36
      Цитата: Геркулесыч
      Очередное, сотое наверное, по счету подтверждение неизбежности войны против северокорейцев.

      Нет, это очередная пустопорожняя болтовня и надувание щёк Трампом! lol Наземную операцию, даже начать американцы и то не смогут! yes Для наземной операции американцы должны подтянуть практически весь свой флот к корейскому полуострову и высадить на юге полуострова 500 тыс. армию, с 2 тыс. танков и не менее 3 тыс. самолетов! Кроме этого придется объявить мобилизацию южнокорейских резервистов и довести численность южнокорейской армии до 3 млн. солдат! Ничего из вышеперечисленного сделать не удастся! Как только американцы начнут сколачивать ударную группировку против Северной Кореи, северяне тут же ответят превентивным ударом по югу, что за пару дней приведет к гибели миллионов человек на юге Кореи! Под удар попадут и американские вояки что расквартированы на юге полуострова! Отсюда вывод, решить военным путем Северокорейскую проблему невозможно и Ким об этом прекрасно знает! yes
      Сергей-svs
      1. LSA57 Сегодня, 09:34
        Цитата: Сергей-svs
        Нет, это очередная пустопорожняя болтовня и надувание щёк Трампом!

        для успешного ведения дел, Блеф для бизнесмена основа основ
        LSA57
      2. Viktor.12.71 Сегодня, 09:36
        Цитата: Сергей-svs
        500 тыс. армию, с 2 тыс. танков и не менее 3 тыс. самолетов!

        Ну прям как во время ВОВ. США достаточно нанести авиа удары по ядерному арсеналу и пусковым установкам КНДР что бы выиграть. Правда вся артиллерия что имеется у КНДР полностью накроет Южную Корею, наземная операция бессмысленна так как за эти годы КНДР стал не преступной крепостью. Не вижу другого пути как применения США тактического ядерного оружия по северо корейцам, и возможно удар будет неожиданным.
        Viktor.12.71
      3. NIKNN Сегодня, 09:44
        Цитата: Сергей-svs
        решить военным путем Северокорейскую проблему невозможно и Ким об этом прекрасно знает!

        Абсолютно согласен в том, что решить военным путем Северокорейскую проблему невозможно. Но в принципе ваши расчеты не совсем верны.
        Вы прямо как в ранние времена, ставите ставки на одну решающую битву. Можно развязать вялотекущую войну и уповать на истощение противника (что для КНДР смерть). Другое дело, что в такую ситуацию загонять КНДР нельзя ибо зажатый в угол Ын все равно применит все, что у него есть. request Тут без вариантов, сдаваться он не намерен ибо Кадафи и Садам однозначный пример его перспективы...
        NIKNN
  4. злой партизан Сегодня, 07:15
    Чёт это эпическое противостояние Ын-Трамп уже начинает переходить на опереточный уровень... sad
    злой партизан
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:19
      hi Товарищ Партизан hi пускай они в словесных баталиях тренируются, чем будет настоящая бойня! !! sad
      Геркулесыч
    2. Tusv Сегодня, 07:30
      Цитата: злой партизан
      эпическое противостояние Ын-Трамп уже начинает переходить на опереточный уровень.

      Во во. Срочна нада в америке прививать оперетточное искусство, а то сплошные мьюзиклы. И на Великом и Могучем bully
      Tusv
      1. LSA57 Сегодня, 09:36
        Цитата: Tusv
        а то сплошные мьюзиклы.

        и звёздные войны laughing совсем от реальной жизни отошли laughing
        LSA57
  5. Nix1986 Сегодня, 07:22
    6 млрд на операцию против КНДР??? Автор не хочет загуглить сколько стоила кампания против Ирака даже на начальном этапе?! А КНДР это не Ирак, там толпы народа, экзальтированные Чучхе и они как Иракцы не разбегутся. Вообщем может и пойти на какие то развед.мероприятия но на наземную операцию эта сумма не тянет.
    Nix1986
    1. Tusv Сегодня, 07:41
      Цитата: Nix1986
      6 млрд на операцию против КНДР???

      Не ну на несколько полетов Духов(B-2 Spirit) , чтобы дичайше напугать Ына хватит
      Tusv
    2. LSA57 Сегодня, 09:39
      Цитата: Nix1986
      6 млрд на операцию против КНДР???

      парашкин от такой новости застыл в ступоре. ему такое и не снилось laughing
      скорее всего помчится за лужу просить хоть кусочек от такого пирога laughing
      LSA57
  6. Tusv Сегодня, 07:23
    Ню ню. Думает, что по Азии прокатился и можно просить бабки на войнушку? Вы не волнуйтесь, мистер Си вас обманет, потому как мистер Пу несколько вагонов мороженного подгонит. Это вам не питцот эскимо
    Tusv
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Всем нужны деньги и чем больше, тем лучше. На КНДР нужны, на идеологическую войну против России нужны, хоть как-то поддерживать украинскую хунту нужны и т.д. Мир и так наводнен ни чем не обеспеченными бумажками, а они их штампуют ударными темпами. Мне кажется, что скорее начнется очередной экономический кризис спровоцированный Америкой чем война с КНДР.
    rotmistr60
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:00
    На фото: Купите оружие на 2 млрд получите приз - кепку и бесплатно.
    rotmistr60
    1. Tusv Сегодня, 08:19
      Цитата: rotmistr60
      На фото: Купите оружие на 2 млрд получите приз - кепку и бесплатно.

      Как в детском анеке: "А вот его кепка!" - сзади крышкой от канализационного люка?
      Tusv
  9. рюрикович Сегодня, 08:37
    Ну что,гадатели на кофейной гуще wink , если хотите узнать будет война аль нет, то спросите у военных, следящих на околоземным пространством. Они вам точно скажут по изменениям орбит американских спутников, против кого они собираются воевать.Начнут увеличивать группировку над Кореей - значит, реально будут. Нет - значит, мелют языком. Американцы без конкретной подготовки воевать не будут request
    рюрикович
  10. rpuropuu Сегодня, 08:50
    Эксперты отмечают, что на самом деле речь вполне может идти о возможном финансировании готовящейся в США военной операции против КНДР.

    Ын нужен Трампу и наоборот wink Один использует как способ "сплотить народ", другой чтобы заработать денег what
    rpuropuu
  11. ПалБор Сегодня, 09:28
    Трамп просит деньги на войну у Конгресса.Против кого?
    Вот бы против Конгресса.Давно в штатах гражданской не было.
    "Унесённые ветром-2" написали бы smile
    ПалБор
  12. svp67 Сегодня, 09:43
    Трамп просит деньги у Конгресса на войну. Против кого?
    А тут как карта ляжет...Векторов возможного приложения сил у США сейчас ПРЕДОСТАТОЧНО. Хотя более вариант КНДР сейчас просматривается. И если у них выйдет там, то стоит ожидать и других конфликтов.
    svp67
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