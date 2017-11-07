Ситуация в Сирии
Две контратаки террористов в Дейр-эз-Зоре были отбиты благодаря ВКС РФ. Курды провели аресты мирных граждан в провинциях Алеппо и Ракка, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение суток продолжалось вооруженное противостояние между террористами и сирийскими войсками в юго-западной части провинции Дамаск. Авиаударам подверглись позиции боевиков недалеко от города Мугр Аль-Мир.
В провинции Алеппо отмечались вооруженные столкновения между частями турецкой армии и курдскими отрядами SDF и YPG. После того как Демократические силы Сирии (SDF) открыли огонь по местам дислокации турецких военных близ населенного пункта Дарат Изза, турки нанесли ответные удары.
Стремясь пополнить свои войска, курды задержали большую часть мирных жителей, вышедших на митинги против обязательной воинской повинности в городе Манбидж (провинция Алеппо). Напомним, днем ранее люди приняли участие в демонстрациях за отмену принудительной мобилизации. В поддержку протестующих на демонстрации также вышли жители города Азаз. Аресты гражданских лиц также произошли в провинции Ракка. Тем временем российские военные самолеты ударили по фортификационным сооружениям исламистов на окраинах деревень Рамла и Аль-Муайзила, расположенных к западу от «Дороги жизни».
На протяжении всего дня сирийские подразделения продолжали продвигаться в направлении стратегического города Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) при помощи авиации РФ. Террористы провели контратаки в районе трассы Ас-Сухна – Дейр-эз-Зор, а также неподалеку от города Меядин. Оба нападения были отражены при помощи российской авиации. Тем временем Сирийская демократическая армия (SDF) и выступающие на ее стороне Соединенные Штаты расширили свое влияние в регионе – еще шесть небольших поселений перешли под контроль курдов практически без сопротивления со стороны группировки ИГ (запрещена в РФ). Позже курдские отряды пытались прорвать оборону игиловцев в районе населенного пункта Аль-Бусейра. Несмотря на то, что город окружен «демократическими силами», боевики продолжают оказывать сопротивление.
Правительственные подразделения продолжили вести работы по разминированию и восстановлению Дейр-эз-Зора. В ходе обысков была обнаружена фабрика по производству СВУ и других видов оружия. Мирное население города между тем начинает возвращаться к нормальной жизни. Как сообщали местные активисты, во время оккупации столицы провинции множество мирных граждан подверглись пыткам или были убиты, в том числе беременные женщины и дети.
На севере провинции Хама в течение дня разворачивались бои между формированиями вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Источники сообщали об артиллерийских обстрелах САА недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Тулюль Аль-Хамр. Также отмечались ожесточенные столкновения к западу от шоссе Алеппо – Хаассер – Саламия – Хама. Правительственные силы при помощи военных самолетов ВКС России начали штурм населенного пункта Сарха Шамали. После того как оборона исламистов была прорвана, город был освобожден за несколько часов. Однако по данным оппозиционного источника, в ходе контрнаступления боевикам удалось вернуть населенный пункт.
В течение суток продолжалось вооруженное противостояние между террористами и сирийскими войсками в юго-западной части провинции Дамаск. Авиаударам подверглись позиции боевиков недалеко от города Мугр Аль-Мир.
В провинции Алеппо отмечались вооруженные столкновения между частями турецкой армии и курдскими отрядами SDF и YPG. После того как Демократические силы Сирии (SDF) открыли огонь по местам дислокации турецких военных близ населенного пункта Дарат Изза, турки нанесли ответные удары.
Стремясь пополнить свои войска, курды задержали большую часть мирных жителей, вышедших на митинги против обязательной воинской повинности в городе Манбидж (провинция Алеппо). Напомним, днем ранее люди приняли участие в демонстрациях за отмену принудительной мобилизации. В поддержку протестующих на демонстрации также вышли жители города Азаз. Аресты гражданских лиц также произошли в провинции Ракка. Тем временем российские военные самолеты ударили по фортификационным сооружениям исламистов на окраинах деревень Рамла и Аль-Муайзила, расположенных к западу от «Дороги жизни».
На протяжении всего дня сирийские подразделения продолжали продвигаться в направлении стратегического города Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) при помощи авиации РФ. Террористы провели контратаки в районе трассы Ас-Сухна – Дейр-эз-Зор, а также неподалеку от города Меядин. Оба нападения были отражены при помощи российской авиации. Тем временем Сирийская демократическая армия (SDF) и выступающие на ее стороне Соединенные Штаты расширили свое влияние в регионе – еще шесть небольших поселений перешли под контроль курдов практически без сопротивления со стороны группировки ИГ (запрещена в РФ). Позже курдские отряды пытались прорвать оборону игиловцев в районе населенного пункта Аль-Бусейра. Несмотря на то, что город окружен «демократическими силами», боевики продолжают оказывать сопротивление.
Правительственные подразделения продолжили вести работы по разминированию и восстановлению Дейр-эз-Зора. В ходе обысков была обнаружена фабрика по производству СВУ и других видов оружия. Мирное население города между тем начинает возвращаться к нормальной жизни. Как сообщали местные активисты, во время оккупации столицы провинции множество мирных граждан подверглись пыткам или были убиты, в том числе беременные женщины и дети.
На севере провинции Хама в течение дня разворачивались бои между формированиями вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Источники сообщали об артиллерийских обстрелах САА недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Тулюль Аль-Хамр. Также отмечались ожесточенные столкновения к западу от шоссе Алеппо – Хаассер – Саламия – Хама. Правительственные силы при помощи военных самолетов ВКС России начали штурм населенного пункта Сарха Шамали. После того как оборона исламистов была прорвана, город был освобожден за несколько часов. Однако по данным оппозиционного источника, в ходе контрнаступления боевикам удалось вернуть населенный пункт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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