13:54 07 ноября

Сирийские установки ЗРК С-200 остались целы после удара ВВС Израиля

Сирийский комплекс С-200ВЭ "Вега-Э", атаковавший в середине октября в небе над Ливаном новейший израильский истребитель-бомбардировщик F-35, не уничтожен ответным ударом, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийские установки ЗРК С-200 остались целы после удара ВВС Израиля


Об этом, в частности, говорят военные эксперты, которые детально изучили появившиеся в интернете спутниковые снимки позиций 16-й бригады ПВО, дислоцированной неподалеку от авиабазы Думейр, в районе Дамаска.




«Судя по всему, все пусковые установки остались в целости и сохранности. Возможно, противнику удалось повредить антенный пост с радиолокатором подсвета цели. Но не более того. В любом случае, говорить о тотальном уничтожении не приходится. Восстановить полную боеспособность данного подразделения сирийская армия может в достаточно короткие сроки. Что, наверняка, уже и произошло в настоящее время», – пишет автор статьи Лев Романов.



Несмотря на солидный возраст, данные зенитные ракетные комплексы еще способны доставить массу неприятностей потенциальным агрессорам, заключает он.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 16

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  1. seat9969 Сегодня, 13:09
    опять ети чуденсние сказки.....виб ище через пол года после удара заявили что все хорошо.....
    seat9969
    1. Burbon Сегодня, 13:11
      Цитата: seat9969
      виб ище через пол года после удара

      это только на ВО прошло пол года, а на других ресурсах эта новость прошла на следующий день после удара по с-200
      Burbon
      1. Идущий Сегодня, 13:29
        Он просто заблудился и номер у него соответствующий.
        Идущий
    2. лесовозник Сегодня, 13:20
      Цитата: seat9969
      опять ети чуденсние сказки.....виб ище через пол года после удара заявили что все хорошо.....

      Ты чего забыл тута? Скачи отседова на "цензор" и там воняй .
      лесовозник
    3. Маз Сегодня, 13:44
      Бессмертные чтоли? Или девять жизней?
      Маз
  2. Egorovich Сегодня, 13:13
    Из выше прочитанного следует, что сирийские птички как клевали еврейские F - 35, так и будут клевать с таким же успехом. Ну очень хорошие птички!!!
    Egorovich
    1. лесовозник Сегодня, 13:23
      Цитата: Egorovich
      Из выше прочитанного следует, что сирийские птички как клевали еврейские F - 35, так и будут клевать с таким же успехом. Ну очень хорошие птички!!!

      Вот только жаль не сбили, но кое чью- то уверенность в невидимость этого "супера" явно поколебали)))
      лесовозник
  3. Евродав Сегодня, 13:16
    А что нам скажут вселенские всезнайки?
    Как это, получить Вестником Мордовии по наглой ..... лица?
    Евродав
  4. профессор Сегодня, 13:20
    В любом случае, говорить о тотальном уничтожении не приходится.

    А кто говорил о тотальном уничтожении? Да и вообще новость опоздала почти на месяц. О том, что разбомбленный радар был восстановлен в течение нескольких дней уже сообщалось. Хотя с другой стороны новости до Мордовии доходят не быстро... laughing
    профессор
  5. НасРать Сегодня, 13:22
    Это статья для повышения рейтинга сайта ВО?....
    НасРать
  6. Romario_Argo Сегодня, 13:26
    живучесть ЗРК С-200 в том что дивизионы по 6 ПУ разнесены звездой и прикрыты валами
    база ПВО Думейр это 3 дивизиона по 6 ПУ + 3 РЛС подсвета и 2 обзорные РЛС
    + ЗРК Куб с 6 ПУ и 2 РЛС
    чтобы полностью уничтожить нужно минимум 31 ракета (бомб)
    или уничтожить только РЛС - а это 7 ракет (бомб)
    НО(!) ЗРК С-200 штатно работает и по сторонними ЦУ
    Romario_Argo
  7. voyaka uh Сегодня, 13:29
    Чего ж тут нового?
    Почти сразу после удара было сообщение, что удар нанесен по
    радару и машине управления, а не по самим ракетным установкам.
    "Пугнули" ребят, как обычно.
    voyaka uh
  8. полный ноль Сегодня, 13:32
    Цитата: seat9969
    опять ети чуденсние сказки.....виб ище через пол года после удара заявили что все хорошо.....

    а у нас всегда "все хорошо"...но правды ради лучше чем у вас
    полный ноль
  9. полный ноль Сегодня, 13:33
    что толку что они целы...никого ведь не сбили ?
    полный ноль
    1. Muvka Сегодня, 13:39
      Не факт. Фото поврежденного "птицей" F-35 так и не было показано... Либо я пропустил. Если фото есть - то покажите в ответном комментарии.
      Muvka
  10. Livonetc Сегодня, 13:43
    Цитата: профессор
    В любом случае, говорить о тотальном уничтожении не приходится.

    А кто говорил о тотальном уничтожении? Да и вообще новость опоздала почти на месяц. О том, что разбомбленный радар был восстановлен в течение нескольких дней уже сообщалось. Хотя с другой стороны новости до Мордовии доходят не быстро... laughing

    Я вот в Москве базируюсь.
    Однако только на ВО прочитал.
    Просто по определенным тематикам пользуюсь ограниченным кол-вом ресурсов.
    Нет времени прыгать по сайтам за горяченьким.
    Спасибо ВО за комплексный обед!:)
    Livonetc
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