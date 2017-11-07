Сирийские установки ЗРК С-200 остались целы после удара ВВС Израиля
Сирийский комплекс С-200ВЭ "Вега-Э", атаковавший в середине октября в небе над Ливаном новейший израильский истребитель-бомбардировщик F-35, не уничтожен ответным ударом, сообщает Вестник Мордовии.
Об этом, в частности, говорят военные эксперты, которые детально изучили появившиеся в интернете спутниковые снимки позиций 16-й бригады ПВО, дислоцированной неподалеку от авиабазы Думейр, в районе Дамаска.
«Судя по всему, все пусковые установки остались в целости и сохранности. Возможно, противнику удалось повредить антенный пост с радиолокатором подсвета цели. Но не более того. В любом случае, говорить о тотальном уничтожении не приходится. Восстановить полную боеспособность данного подразделения сирийская армия может в достаточно короткие сроки. Что, наверняка, уже и произошло в настоящее время», – пишет автор статьи Лев Романов.
Несмотря на солидный возраст, данные зенитные ракетные комплексы еще способны доставить массу неприятностей потенциальным агрессорам, заключает он.
Об этом, в частности, говорят военные эксперты, которые детально изучили появившиеся в интернете спутниковые снимки позиций 16-й бригады ПВО, дислоцированной неподалеку от авиабазы Думейр, в районе Дамаска.
«Судя по всему, все пусковые установки остались в целости и сохранности. Возможно, противнику удалось повредить антенный пост с радиолокатором подсвета цели. Но не более того. В любом случае, говорить о тотальном уничтожении не приходится. Восстановить полную боеспособность данного подразделения сирийская армия может в достаточно короткие сроки. Что, наверняка, уже и произошло в настоящее время», – пишет автор статьи Лев Романов.
Несмотря на солидный возраст, данные зенитные ракетные комплексы еще способны доставить массу неприятностей потенциальным агрессорам, заключает он.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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