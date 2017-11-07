Брюссель готовит «юридическое препятствие» «Северному потоку-2»
Еврокомиссия планирует распространить внутренние правила энергетического рынка на морские газопроводы. Таким образом Брюссель намерен регламентировать прокладку газопровода «Северный поток-2» в Германии, сообщает Эксперт Online со ссылкой на агентство «Рейтер».
В Европарламенте считают, что увеличение вдвое объемов газа, поставляемого в ФРГ по дну Балтийского моря, в обход Украины может помешать планам Брюсселя по снижению зависимости от российских поставок, а также уменьшить поддержку Киева со стороны ЕС.
«Все подающие трубопроводы, согласно новым поправкам к газовой директиве, должны будут соответствовать правилам ЕС. Они не должны принадлежать напрямую поставщикам газа; предусматривать одинаковые цены и прозрачные операции. Также поставщики должны предоставлять 10% пропускной способности третьим лицам», – говорится в материале.
Указанное предложение будет обсуждаться на встрече еврокомиссаров в Брюсселе уже завтра.
По данным агентства, европейские чиновники хотят, чтобы новые правила вступили в силу к концу 2018 года, тогда под них попадет и «Северный поток-2».
Ранее Москва высказалась категорически против вмешательства Брюсселя в проект «Северный поток».
В Европарламенте считают, что увеличение вдвое объемов газа, поставляемого в ФРГ по дну Балтийского моря, в обход Украины может помешать планам Брюсселя по снижению зависимости от российских поставок, а также уменьшить поддержку Киева со стороны ЕС.
«Все подающие трубопроводы, согласно новым поправкам к газовой директиве, должны будут соответствовать правилам ЕС. Они не должны принадлежать напрямую поставщикам газа; предусматривать одинаковые цены и прозрачные операции. Также поставщики должны предоставлять 10% пропускной способности третьим лицам», – говорится в материале.
Указанное предложение будет обсуждаться на встрече еврокомиссаров в Брюсселе уже завтра.
По данным агентства, европейские чиновники хотят, чтобы новые правила вступили в силу к концу 2018 года, тогда под них попадет и «Северный поток-2».
Ранее Москва высказалась категорически против вмешательства Брюсселя в проект «Северный поток».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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