13:48 07 ноября

Брюссель готовит «юридическое препятствие» «Северному потоку-2»

Еврокомиссия планирует распространить внутренние правила энергетического рынка на морские газопроводы. Таким образом Брюссель намерен регламентировать прокладку газопровода «Северный поток-2» в Германии, сообщает Эксперт Online со ссылкой на агентство «Рейтер».



В Европарламенте считают, что увеличение вдвое объемов газа, поставляемого в ФРГ по дну Балтийского моря, в обход Украины может помешать планам Брюсселя по снижению зависимости от российских поставок, а также уменьшить поддержку Киева со стороны ЕС.


«Все подающие трубопроводы, согласно новым поправкам к газовой директиве, должны будут соответствовать правилам ЕС. Они не должны принадлежать напрямую поставщикам газа; предусматривать одинаковые цены и прозрачные операции. Также поставщики должны предоставлять 10% пропускной способности третьим лицам», – говорится в материале.

Указанное предложение будет обсуждаться на встрече еврокомиссаров в Брюсселе уже завтра.

По данным агентства, европейские чиновники хотят, чтобы новые правила вступили в силу к концу 2018 года, тогда под них попадет и «Северный поток-2».

Ранее Москва высказалась категорически против вмешательства Брюсселя в проект «Северный поток».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. новичок Сегодня, 13:32
    эт называется: трубу проклади и уйди... не мешай! ну и наглёж!!!
    новичок
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:36
      они же конченые. это нормально.
      с-т Petrov
      1. Идущий Сегодня, 13:40
        Эти попытки были есть и будут , Германия не позволит Брюсселю влазить в их бизнес.
        Идущий
    2. Anarchist Сегодня, 13:37
      Оставить их на одну зиму без газа, потом как Шёлковые станут!
      Особенно после финансовых потерь, что Германия понесёт...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 13:41
        Немцы не позволят , их терпение на пределе.
        Идущий
        1. 79807420129 Сегодня, 13:48
          Цитата: Идущий
          Немцы не позволят , их терпение на пределе.

          А на старуху Меркель сидит проруха за океаном. request За что ее там дежат,но подлизывала она Обезьянычу,подлизывает теперь и у трампадура. yes hi
          79807420129
      2. BerBer Сегодня, 13:42
        Если их оставить без газа, такой вой про недемократическую Россию поднимется. Им же только повод и нужен. Пусть принимают эти законы, сами же и отменят. Нам нужно только трубу провести. По газопроводу ОПАЛ та же история была. Нужда прижала - отменили
        BerBer
    3. Сепар ДНР Сегодня, 13:39
      Цитата: новичок
      эт называется: трубу проклади и уйди... не мешай! ну и наглёж!!!

      К сожалению, что называется, Россия сама позволяет обращаться к себе таким тоном.
      Увы, это так...
      Сепар ДНР
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:40
        Россия продает - покупатель капризный. Но продать надо. Так что тут все как на рынке, только большом
        с-т Petrov
      2. новичок Сегодня, 13:42
        да тут не тот случай. это уже какая по счёту попытка оседоать СП2? и эта ни к чему не приведёт. альтернатива есть_ зимний гейропоармагеддон аля мороз.
        новичок
    4. Зяблицев Сегодня, 13:40
      Отключите Европе газ - да, потеряем деньги, но если всем топ-менеджерам "Газпрома" включая Миллера (интересно у него есть гражданство Израиля) урезать зарплату, то народ России этого не заметит... laughing
      Зяблицев
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:43
        Цитата: Зяблицев
        если всем топ-менеджером "Газпрома" включая Миллера (интересно у него есть гражданство Израиля) урезать зарплату, то народ России этого не заметит...

        Народ не заметит. Заметят те, кому "топ-менеджеры" заносят "малую толику". А уж они-то,народу,такого не простят.
        Сепар ДНР
  2. Shurik70 Сегодня, 13:36
    Ну, у WADA ведь такое прокатило. Узнали, какие препараты (безвредные, не являющиеся допингом, полезные) применяют русские спортсмены и перед олимпиадой объявили мелдоний допингом.
    Тот же принцип. Узнать, какие трубы применяет Россия, и строго-настрого объявить запретными.
    Понятно, что в итоге газопровод проведут (на Украине скакуны его если не своруют, то взорвут), а мёрзнуть Европа не хочет. Но нервы потрепать хотят. Тьфу на них. Может, пусть у Америки в три дорога покупают и нас уговаривают возобновить проект?
    Shurik70
  3. Железякин Сегодня, 13:38
    Ну хорошо, будут им третьи лица, в лице Амерских танкеров. Была сегодня новость, о поставке СПГ Амерами и происхожении того газа... Сами себе ямку капают.
    Железякин
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:40
    Ну, запасаемся попкорном. Если Германию ЗАЕСТ, она этот Брюссель в бараний рог свернет. После отстранения Британии, Брюсселю не на чем "играть", Германия никому не позволит залезть к ней в ... КОШЕЛЕК.
    Горный стрелок
  5. exo Сегодня, 13:40
    Есть смысл,просто прекратить продажу газа в Европу,через Украину. Да-много денег,потеряем.Зато,от этой унизиловки,уйдём.
    exo
    1. faridg7 Сегодня, 13:47
      Давно говорю, надо вообще прекратить продажу газа в европу. У нас страна практически негазифицирована, а мы сокрушаемся- ах брюссель ах брюссель. Ну как же, мы же хотим валюты, а внутри страны только рублями платить будут- это в планы российской элитки не входит.
      faridg7
  6. Сергей-8848 Сегодня, 13:40
    Тут ещё и трепетное отношение евробюрократов к сложившейся халяве (деньги, должности, номенклатура) проявляется, как стремление зарегулировать всё и вся. Это они ещё наш Госплан охаивать пытаются. А у самих - картошка только овальная с двумя глазками, морковка конусная под 12 градусов и т.д и т.п. Да нам подобный дурдом даже не снился! Не зря островитяне оттуда сбежали, как наиболее чувствительные.
    Но главное, конечно, - стремление нагадить России.
    Сергей-8848
  7. Masya Masya Сегодня, 13:42
    а также уменьшить поддержку Киева со стороны ЕС.

    Взялись краину кормить, так кормите... а то теперь получается, вам еще и штанишки поддержать...
    Masya Masya
    1. новичок Сегодня, 13:48
      так гейропцы хотят Укрланд танцевать, а кормить её за наш счёт. даже не нахожу слов, как бы это выразить.
      новичок
  8. антивирус Сегодня, 13:45
    написано по др поводу -- но в точку.
    нельзя две трубу в одном месте уложить ... все течет( мозги партнеров) , все меняется( запросы Китая)-- уже ДАМ задал вопрос по Зап маршруту-через Алтай в Китай.
    все по нотам. без импровизация-- нас вытеснят из Европы.
    ХАЛЯВА КОНЧАЕТСЯ( 2-3 ГОДА ЕЩЕ)
    СЛАБОСТЬ ДИПЛОМАТИИ( НЕ ОДНОГО МИДа)в 7-10 гг аукается. Доставка(км) из США= доставке из зап Сибири+ зап банкиры хотят закольцевать деньги у себя)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - это главное.
    Проиграли Греф и Костин( в дружбе с немцами и швейцарцами против амерских), а ВВП и ДАМ нам не заплатят пенсии и дороги не построят
    видимо нужен и второй нефтепровод в КНР - время????

    антивирус 3 Сегодня, 11:10 | В Эр-Рияде считают, что Ливан объявил им войну
    ЭТО ЕЩЕ НЕ ПЛОХО .
    ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ НАСТАНЕТ , КОГДА ВЕРБЛЮДОВ НЕЧЕМ КОРМИТЬ БУДЕТ.
    я друзей из Израиля год спрашиваю- что делать будете...когда.. ?
    ББВ меняется и демография +финансы+внеш силы(АЗИЯ ИДЕТ).
    все течет, все меняется ...и песок тоже.
    нельзя подняться на один и тот же бархан дважды
    антивирус
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