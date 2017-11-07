ВМС Республики Корея получили головной ракетно-артиллерийский катер
Корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) передала южнокорейскому флоту головной ракетно-артиллерийский катер нового типа PKX-B (Patrol Killer Experimental В) PKMR 211 Chamsuri-211, сообщает bmpd.
РКХ-В является уменьшенным вариантом 570-тонных ракетных катеров типа PKX-A (PKG, тип Gumdoksuri), построенных для ВМС РК в количестве 18 единиц с 2007-го по 2017 год.
Катер имеет полное водоизмещение около 300 т, длину – 44,7 м, ширину – 7 м и осадку – 2,4 м. Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка типа CODAG включает одну (вместо двух у РКХ-А) форсажную газовую турбину General Electric LM 500 мощностью 6000 л.с. и два маршевых дизельных двигателя Caterpillar Marine С3. Скорость полного хода составляет 41 узел.
Вооружение катера типа РКХ-В составляют баковая 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка, две дистанционно управляемые установки производства с 12,7-мм пулеметами К6, а также расположенная на корме 12-зарядная пусковая установка 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 20 км. Главным назначением РКХ-В считается поражение малых боевых катеров и десантно-высадочных средств КНДР, а также прибрежных артиллерийских позиций противника.
Всего планируется построить как минимум 34 катера РКХ-В.
РКХ-В является уменьшенным вариантом 570-тонных ракетных катеров типа PKX-A (PKG, тип Gumdoksuri), построенных для ВМС РК в количестве 18 единиц с 2007-го по 2017 год.
Катер имеет полное водоизмещение около 300 т, длину – 44,7 м, ширину – 7 м и осадку – 2,4 м. Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка типа CODAG включает одну (вместо двух у РКХ-А) форсажную газовую турбину General Electric LM 500 мощностью 6000 л.с. и два маршевых дизельных двигателя Caterpillar Marine С3. Скорость полного хода составляет 41 узел.
Вооружение катера типа РКХ-В составляют баковая 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка, две дистанционно управляемые установки производства с 12,7-мм пулеметами К6, а также расположенная на корме 12-зарядная пусковая установка 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 20 км. Главным назначением РКХ-В считается поражение малых боевых катеров и десантно-высадочных средств КНДР, а также прибрежных артиллерийских позиций противника.
Всего планируется построить как минимум 34 катера РКХ-В.
Использованы фотографии: DAPA
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