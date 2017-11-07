17:17 07 ноября

Атомная подводная лодка "Тула" готовится к возвращению в строй

Атомная подводная лодка "Тула" готовится к возвращению в строй после ремонта, сообщает пресс-служба Северного флота.

После окончания заводского ремонта "Тула" продолжит службу в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских Стратегических ядерных сил (СЯС) государства
- говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Атомная подводная лодка "Тула" готовится к возвращению в строй



Субмарина проекта 667БДРМ "Тула" была построена на предприятии "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область) в 1987 году. 5 ноября зачислена в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование "Тула" в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области.

За время службы крейсер прошёл сотни тысяч миль, выполнил задачи дальних походов и боевых дежурств, выполнил десятки успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В том числе, залповую стрельбу по боевому полю Кура на Камчатке и стрельбу на максимальную дальность МБР "Синева" из акватории Баренцева моря в Тихий океан
- информирует штаб флота.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 15

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  1. МорякЧФ Сегодня, 14:49
    Отличная новость,по моему это крайний БРДМ после ремонта и модернизации.
    МорякЧФ
    1. RASKAT Сегодня, 14:54
      А еще, ждем спуска на воду Князя Владимира (лодка нового пр 955А Борей) Спуск должен состояться в этом месяце. Вот это будет отличная новость. bully
      RASKAT
      1. NKT Сегодня, 15:07
        Украина, наверное, заявит протест. Скажет, что и Князя Владимира у нее украли.
        NKT
        1. Идущий Сегодня, 15:55
          И потребует вернуть Украине laughing
          Идущий
  2. Симон Сегодня, 14:49
    Ну, вот, обновили, теперь службу будет снова нести. good drinks
    Симон
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:55
    7 футов под килем! Неплохие лодки. Еще 16 ракет "в плюс".
    Горный стрелок
  4. Sergei75 Сегодня, 14:56
    Ну хоть "Синева" в строю, а то как-то на "Булаву" надёжи нет.
    Sergei75
    1. Muvka Сегодня, 15:00
      Вы вообще статистику смотрели запусков? А главное динамику.
      Muvka
      1. Burbon Сегодня, 15:07
        Цитата: Muvka
        Вы вообще статистику смотрели

        по статистике - богатые жрут мясо, а бедные капусту - в среднем голубцы laughing ...статистика дело не благодарное....булава летает , но с претензиями.
        Burbon
        1. Muvka Сегодня, 15:19
          Цитата: Burbon
          Цитата: Muvka
          Вы вообще статистику смотрели

          по статистике - богатые жрут мясо, а бедные капусту - в среднем голубцы laughing ...статистика дело не благодарное....булава летает , но с претензиями.

          К чему вы написали эту глупость?
          Muvka
          1. Burbon Сегодня, 15:22
            Цитата: Muvka
            К чему вы написали эту глупость?

            на ваш неуместный пост - ответил на вашем языке....или даже это не понятно? laughing laughing
            Burbon
  5. Андрей НМ Сегодня, 15:20
    Поздравим экипаж с 30-летием подъема Военно-Морского Флага! На выходных в Питере был сбор по этому поводу. Когда-то этому замечательному кораблю были отданы лучшие годы жизни... Было всё, и автономки, и дежурства, и ремонты, и лед ломали, и антенны отрывали, и в сети к рыбакам попадали... Интересно жили :).
    Андрей НМ
    1. Идущий Сегодня, 15:58
      30 лет возраст самый работоспособный , ещё послужит Родине , а Вас с возвращением "Тулы".
      Идущий
    2. rudolff Сегодня, 16:57
      Мои поздравления, Андрей! Твой корабль вновь в строю!
      rudolff
  6. Старый26 Сегодня, 16:38
    Цитата: Burbon
    Цитата: Muvka
    Вы вообще статистику смотрели

    по статистике - богатые жрут мясо, а бедные капусту - в среднем голубцы laughing ...статистика дело не благодарное....булава летает , но с претензиями.

    И в чем претензии хотя бы в последних десяти пусках (о пятнадцати и не говорю). Озвучьте уж пожалуйста
    Старый26
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