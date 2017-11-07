После окончания заводского ремонта "Тула" продолжит службу в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских Стратегических ядерных сил (СЯС) государства

За время службы крейсер прошёл сотни тысяч миль, выполнил задачи дальних походов и боевых дежурств, выполнил десятки успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В том числе, залповую стрельбу по боевому полю Кура на Камчатке и стрельбу на максимальную дальность МБР "Синева" из акватории Баренцева моря в Тихий океан

Атомная подводная лодка "Тула" готовится к возвращению в строй после ремонта, сообщает пресс-служба Северного флота.- говорится в официальном сообщении пресс-службы.Субмарина проекта 667БДРМ "Тула" была построена на предприятии "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область) в 1987 году. 5 ноября зачислена в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование "Тула" в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области.- информирует штаб флота.