Полностью завершены поставки БТР-80 в Бангладеш
Россия завершила поставки бронетранспортеров БТР-80 для миротворческого контингента ООН в Бангладеш, передает РИА Новости сообщение представителя «Военно-промышленной компании» (ВПК).
Ранее в компании сообщали, что контракт будет полностью выполнен в 2017 году. В некоторых российских изданиях появлялась информация о том, что всего в Бангладеш будет поставлено 330 машин по договору от 2014 года.
Бангладеш – наш постоянный клиент, БТР-80 в белой окраске идет для местного миротворческого контингента ООН, который работает там с 1980-х годов. В этом году мы эту поставку завершим, сказал в феврале гендиректор предприятия Александр Красовицкий.
БТР-80 был создан в начале 80-х годов. Это модернизация БТР-70 с учетом его применения в Афганской войне.
Машина предназначена для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен крупнокалиберным (14,5 миллиметра) пулеметом КПВТ, пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и системой пуска дымовых гранат.
В Бангладеш поставки завершили,– сказал представитель ВПК на выставке Defence&Security-2017 в Бангкоке.
Ранее в компании сообщали, что контракт будет полностью выполнен в 2017 году. В некоторых российских изданиях появлялась информация о том, что всего в Бангладеш будет поставлено 330 машин по договору от 2014 года.
Бангладеш – наш постоянный клиент, БТР-80 в белой окраске идет для местного миротворческого контингента ООН, который работает там с 1980-х годов. В этом году мы эту поставку завершим, сказал в феврале гендиректор предприятия Александр Красовицкий.
БТР-80 был создан в начале 80-х годов. Это модернизация БТР-70 с учетом его применения в Афганской войне.
Машина предназначена для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен крупнокалиберным (14,5 миллиметра) пулеметом КПВТ, пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и системой пуска дымовых гранат.
Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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