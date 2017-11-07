17:23 07 ноября

Полностью завершены поставки БТР-80 в Бангладеш

Россия завершила поставки бронетранспортеров БТР-80 для миротворческого контингента ООН в Бангладеш, передает РИА Новости сообщение представителя «Военно-промышленной компании» (ВПК).



В Бангладеш поставки завершили,
– сказал представитель ВПК на выставке Defence&Security-2017 в Бангкоке.


Ранее в компании сообщали, что контракт будет полностью выполнен в 2017 году. В некоторых российских изданиях появлялась информация о том, что всего в Бангладеш будет поставлено 330 машин по договору от 2014 года.

Бангладеш – наш постоянный клиент, БТР-80 в белой окраске идет для местного миротворческого контингента ООН, который работает там с 1980-х годов. В этом году мы эту поставку завершим, сказал в феврале гендиректор предприятия Александр Красовицкий.

БТР-80 был создан в начале 80-х годов. Это модернизация БТР-70 с учетом его применения в Афганской войне.

Машина предназначена для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен крупнокалиберным (14,5 миллиметра) пулеметом КПВТ, пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и системой пуска дымовых гранат.

Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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Комментарии 21

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  1. Bronevick Сегодня, 15:37
    Кондиционеры прям как у меня дома.
    Bronevick
    1. 210окв Сегодня, 15:40
      То то и оно....Китайские наверное..
      Цитата: Bronevick
      Кондиционеры прям как у меня дома.
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 15:46
        Хороший контракт , ООН платит исправно.
        Идущий
        1. Sergei75 Сегодня, 15:56
          В казну-ли Р.Ф.?
          Sergei75
          1. Идущий Сегодня, 16:02
            Заводу изготовителю , а будет прибыль , он заплатит налоги в казну Р.Ф. , а рабочие получат зарплату и налоги тоже заплатят. wink
            Идущий
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:04
              Идущий, он ждал что вы расскажите о полнеющих карманах олегархов, а вы тут в реальность ударились

              прибыль заплатит в казну Р.Ф.


              единственный момент, что налоги. а не прибыль. и зарплаты да и налоги с зарплат.

              P.S. кондей конечно гарный
              с-т Petrov
              1. Идущий Сегодня, 16:06
                Спасибо поправил , конечно , налоги с прибыли. yes
                Идущий
              2. Sergei75 Сегодня, 16:18
                во, чел на лету схватывает - профессионал.
                Sergei75
            2. Sergei75 Сегодня, 16:09
              Это не "Тракторные заводы" случаем, а то их банкротят и будет не завод изготовитель, а карман ипериалиста.
              Sergei75
              1. Идущий Сегодня, 16:12
                Если завод банкрот , он не сможет выполнить заказ , а если он выполнил заказ то пока не банкрот , но бардака хватает согласен.
                Идущий
          2. Вас Влад Сегодня, 16:03
            Цитата: Sergei75
            В казну-ли Р.Ф.?

            Ну конечно нет!Вы сразу к делу переходите!Так куда деньги ушли?
            Вас Влад
            1. Sergei75 Сегодня, 16:30
              ОАО Арзамасский машиностроительный завод - форма собственности частная, управляющая компания.... Эберхардсон Ларс Эрик Эббе - самое русское.
              Sergei75
  2. Pivot Сегодня, 15:39
    А че 82 на картинке?
    Pivot
    1. ПалБор Сегодня, 15:49
      Вроде 80-А для ООН request
      ПалБор
      1. Pivot Сегодня, 15:59
        Да башня как у 82го, вроде присмотрелся к орудию не похоже на 30 мм коротковатое.
        Pivot
        1. hohol95 Сегодня, 16:40

          Вы отличите по фотографии 80А от 82?
          hohol95
    2. Nikolaevich I Сегодня, 15:49
      Цитата: Pivot
      А че 82 на картинке?

      Бонус !
      Nikolaevich I
  3. faiver Сегодня, 15:50
    330 бтр для оон в бангладеше? а нафига так много?
    faiver
  4. Sergei75 Сегодня, 15:56
    О, опять кто-то бабла срубил.
    Как там банкротят пока ещё наши "Тракторные заводы", или просто приватизируют?
    Sergei75
  5. Стирбьорн Сегодня, 16:09
    БТРы ООН поставлены, это большая разница, они хотя бы платят. Бангладеш конечно постоянный клиент, только все в кредит, а кредиты, предоставленные другим государствам, Путин списывать любит потом
    Стирбьорн
  6. assa67 Сегодня, 16:39
    а что-то про вертолеты ни слова...."крокодилов" около 40 штук для обеспечения миссии ООН должно было поставлено....или уже...
    assa67
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