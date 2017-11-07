17:16 07 ноября

Бондарев: договоренности США и Японии в отношении КНДР только усиливают напряженность

Договоренности между США и Японией об уничтожении ракет КНДР, безусловно, усилят напряженность вокруг Корейского полуострова, их реализация может привести к ядерному конфликту, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Договорённости, достигнутые США и Японией на переговорах Трампа и Абэ, конечно же, усилят напряжённость на корейском полуострове
– такое мнение высказал сенатор

Бондарев: договоренности США и Японии в отношении КНДР только усиливают напряженность



Он отметил, что оба государственных деятеля открыто заявляют о готовности применить любые средства в борьбе с КНДР. Если раньше их риторика содержала хоть какую-то толику дипломатии, то сейчас угрозы звучат вообще без всяких экивоков. Даже когда в августе Япония развернула свою ПРО «Patriot» под самым носом у Пхеньяна и после, в октябре, когда проводились совместные военно-морские учения Японии и Штатов, ситуация была ещё не так накалена. Хотя декларативно уже тогда японо-американский альянс и Ким Чен Ын «рвали друг друга в клочья».

Но мы всё же надеемся на разум противоборствующих сторон, который позволит им ограничиться только громкими заявлениями. Ведь в ядерной войне при любом раскладе не может быть победителей: только побеждённые. Поэтому важно содействовать «разрядке» отношений между странами, а ни в коем случае не поддерживать усиление давления на северокорейцев
- цитирует Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 16:25
    Где Заштатники,там и напряжённость.
    210окв
    1. Банщик-М Сегодня, 16:29
      Ну Ын не из боязливых , тем более такая страховка в руках..По воют, по ноют и придется договариваться на равных ..Держись КНДР, это просто понты США!
      КНДР единственное о чем просит, это не трогайте нас и мы вас не тронем и ВСЕ! Ну нравится им так жить и на чужие территории не претендуят!
      Банщик-М
      1. Anarchist Сегодня, 16:31
        Цитата: 210окв
        Где Заштатники,там и напряжённость.

        Где напряженность, Там наша озабоченность!
        Вот только плевали Они на ''озабоченных''! Нужно позаботиться о том, чтобы и они напряглись немного...
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 16:44
          Вы правы..Импотентной политике только остаётся что быть озабоченной..
          Цитата: Anarchist
          Цитата: 210окв
          Где Заштатники,там и напряжённость.

          Где напряженность, Там наша озабоченность!
          Вот только плевали Они на ''озабоченных''! Нужно позаботиться о том, чтобы и они напряглись немного...
          210окв
        2. Partyzan Сегодня, 16:48
          Цитата: Anarchist
          Нужно позаботиться о том, чтобы и они напряглись немного...

          и ключевое слово здесь - нужно, только...... остались только эмоции request
          Partyzan
        3. Pirogov Сегодня, 16:49
          Цитата: Anarchist
          Где напряженность, Там наша озабоченность!
          Вот только плевали Они на ''озабоченных''! Нужно позаботиться о том, чтобы и они напряглись немного...

          Согласен .Жевать сопли уже не актуально, иначе сожрут.
          Pirogov
  2. самый главный Сегодня, 16:26
    А корейцев не напугать! Их уже столько лет пугают и только своими речами сплачивают народ. В случае войны корейцы мобилизуют резерв в 4000000 человек и вытопчут ЮК. А ядерные заряды можно и в подводные лодки загрузить и подорвать их на побережье Японии.
    самый главный
  3. BerBer Сегодня, 16:27
    Плохо когда торговцы становятся бандитами. Циничней ничего не придумаешь.
    BerBer
  4. assa67 Сегодня, 16:33
    даже южная корея смягчила свою позицию,понимая ,что давлением на пхеньян ничего не обиться....только матрасники ни как не угомонятся,и япошек с толку сбивают angry
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 16:34
      добиться...пардон hi
      assa67
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:37
    Эта эскалация к добру не приведет. Японцы только рады будут, что им развязали руки. После результатов Второй мировой, им запрещалось иметь собственную армию (только силы самообороны) и ударное наступательное вооружение....теперь все меняется и самураи этим воспользуются однозначно.
    Alexey-74
  6. Симон Сегодня, 16:41
    Если американцы сунутся - точно будет война! fool Это доказано исторически. request
    Симон
  7. Sergei75 Сегодня, 16:42
    Вообще, империалисты своим поведением последних десятков лет ( с развалом СССР), только подталкивают маленькие страны к вооружению и оснащению их средствами массового поражения.
    Ну вот живет себе КНДР, никого не трогает, ну и пусть себе живёт дальше, ну запустили, или испытали, никто-же не пострадал.
    Вообще, как только США перестанут всовывать свою "демократию" в другие страны, жить станет проще и веселее.
    Раньше за "младших" мог хоть СССР постоять, а сейчас им приходится надеяться только на себя.
    А что им надо, этим маленьким странам - чтоб они могли продавать свои ресурсы за реальные деньги, а не бесплатно.... Этож вроде справедливо?
    Sergei75
  8. Симон Сегодня, 17:01
    Цитата: Банщик-М
    Ну Ын не из боязливых , тем более такая страховка в руках..По воют, по ноют и придется договариваться на равных ..Держись КНДР, это просто понты США!
    КНДР единственное о чем просит, это не трогайте нас и мы вас не тронем и ВСЕ! Ну нравится им так жить и на чужие территории не претендуят!

    Понты понтами, американцы с сильной державой, в открытую воевать боятся. Вот такая, как остров в Атлантическом океане - Гренада, тут они победители, а вот Вьетнам им хорошо по ушам дал, такая. я думаю, и Северная Корея, победителем станет, да же если американцы на ее и не нападут.
    Симон
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