Бондарев: договоренности США и Японии в отношении КНДР только усиливают напряженность

Договорённости, достигнутые США и Японией на переговорах Трампа и Абэ, конечно же, усилят напряжённость на корейском полуострове

Но мы всё же надеемся на разум противоборствующих сторон, который позволит им ограничиться только громкими заявлениями. Ведь в ядерной войне при любом раскладе не может быть победителей: только побеждённые. Поэтому важно содействовать «разрядке» отношений между странами, а ни в коем случае не поддерживать усиление давления на северокорейцев

Договоренности между США и Японией об уничтожении ракет КНДР, безусловно, усилят напряженность вокруг Корейского полуострова, их реализация может привести к ядерному конфликту, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.– такое мнение высказал сенаторОн отметил, что оба государственных деятеля открыто заявляют о готовности применить любые средства в борьбе с КНДР. Если раньше их риторика содержала хоть какую-то толику дипломатии, то сейчас угрозы звучат вообще без всяких экивоков. Даже когда в августе Япония развернула свою ПРО «Patriot» под самым носом у Пхеньяна и после, в октябре, когда проводились совместные военно-морские учения Японии и Штатов, ситуация была ещё не так накалена. Хотя декларативно уже тогда японо-американский альянс и Ким Чен Ын «рвали друг друга в клочья».- цитирует Бондарева его пресс-служба