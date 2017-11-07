17:25 07 ноября

Сербия начала модернизацию переданных Россией МиГ-29

Модернизация переданных Россией в рамках военно-технического сотрудничества Сербии истребителей МиГ-29 начата под руководством российских специалистов, сообщило министерство обороны республики.

Сербское военное ведомство сообщает, что проект модернизации шести МиГ-29 переданных в октябре Россией предполагает два этапа, которые по плану будут завершены в 2018 году. При этом минобороны уточняет, что только один из переданных истребителей находится в настоящее время на капремонте в России, остальные пять размещены на военном аэродроме Батайница под Белградом и проходят модернизацию в Сербии.

Сербия начала модернизацию переданных Россией МиГ-29



Первый этап включает в себя установку навигационного оборудования и аппаратуры для связи на все шесть самолетов с тем, чтобы они отвечали международным стандартам связи с оборудованием на земле, а второй этап модернизации подразумевает значительное усиление способностей в воздухе и огневой мощи на всех 10 машинах (включая имеющиеся у ВВС Сербии четыре МиГ-29 – ред.) на высочайшем технологическом уровне модернизации
— заявило МО Сербии.

Ведомство уточняет, что работы по модернизации истребителей начали российские специалисты с четырьмя десятками их сербских коллег на базе 204-й бригады ВВС республики в пригороде Белграда.

Истребители будут оборудованы современной бортовой электроникой, вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" и радиоэлектронным оборудованием для самозащиты и радиоэлектронной борьбы
— добавили в военном ведомстве

Отмечается, что правительство Сербии выделило необходимые для модернизации всех 10 МиГ-29 средства в размере 185 миллионов евро. Сербское министерство обороны также подчеркивает, что располагает достаточным числом пилотов для управления модернизированными истребителями, чему способствуют "совместные учения с пилотами Российской Федерации", передает РИА Новости

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. Шура пермский Сегодня, 17:06
    летайте братки))) привет дружам)))
    Шура пермский
    1. Partyzan Сегодня, 17:09
      Главное что бы система свой-чужой была правильно настроена laughing
      Partyzan
      1. APASUS Сегодня, 17:17
        Цитата: Partyzan
        Главное что бы система свой-чужой была правильно настроена laughing

        А из Сербии в какую сторону не лети ,все вокруг чужие.Даже Черногория в НАТО собралась!
        APASUS
    2. Банщик-М Сегодня, 17:09
      В Липецке сербские пилоты все еще проходят обучение..? А может и в Сирии их обкатывают...
      Боевое взаимодействие и тактика великая вещь...В будущем обязательно пригодится, уверен!
      Банщик-М
  2. assa67 Сегодня, 17:17
    а почему сразу не дома сделали?...для практики тех.состава сербского?.....10 штук маловато recourse прибавить бы...или используем аэродромы Сербии как подскоки?...не плохо задумано
    assa67
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:22
    185 млн евро на 10 машин? Да, на эти деньги можно модернизироваться всерьез и получить на выходе весьма серьезные боевые машины
    Андрей из Челябинска
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