Сербия начала модернизацию переданных Россией МиГ-29
Модернизация переданных Россией в рамках военно-технического сотрудничества Сербии истребителей МиГ-29 начата под руководством российских специалистов, сообщило министерство обороны республики.
Сербское военное ведомство сообщает, что проект модернизации шести МиГ-29 переданных в октябре Россией предполагает два этапа, которые по плану будут завершены в 2018 году. При этом минобороны уточняет, что только один из переданных истребителей находится в настоящее время на капремонте в России, остальные пять размещены на военном аэродроме Батайница под Белградом и проходят модернизацию в Сербии.
Ведомство уточняет, что работы по модернизации истребителей начали российские специалисты с четырьмя десятками их сербских коллег на базе 204-й бригады ВВС республики в пригороде Белграда.
Отмечается, что правительство Сербии выделило необходимые для модернизации всех 10 МиГ-29 средства в размере 185 миллионов евро. Сербское министерство обороны также подчеркивает, что располагает достаточным числом пилотов для управления модернизированными истребителями, чему способствуют "совместные учения с пилотами Российской Федерации", передает РИА Новости
Сербское военное ведомство сообщает, что проект модернизации шести МиГ-29 переданных в октябре Россией предполагает два этапа, которые по плану будут завершены в 2018 году. При этом минобороны уточняет, что только один из переданных истребителей находится в настоящее время на капремонте в России, остальные пять размещены на военном аэродроме Батайница под Белградом и проходят модернизацию в Сербии.
Первый этап включает в себя установку навигационного оборудования и аппаратуры для связи на все шесть самолетов с тем, чтобы они отвечали международным стандартам связи с оборудованием на земле, а второй этап модернизации подразумевает значительное усиление способностей в воздухе и огневой мощи на всех 10 машинах (включая имеющиеся у ВВС Сербии четыре МиГ-29 – ред.) на высочайшем технологическом уровне модернизации— заявило МО Сербии.
Ведомство уточняет, что работы по модернизации истребителей начали российские специалисты с четырьмя десятками их сербских коллег на базе 204-й бригады ВВС республики в пригороде Белграда.
Истребители будут оборудованы современной бортовой электроникой, вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" и радиоэлектронным оборудованием для самозащиты и радиоэлектронной борьбы— добавили в военном ведомстве
Отмечается, что правительство Сербии выделило необходимые для модернизации всех 10 МиГ-29 средства в размере 185 миллионов евро. Сербское министерство обороны также подчеркивает, что располагает достаточным числом пилотов для управления модернизированными истребителями, чему способствуют "совместные учения с пилотами Российской Федерации", передает РИА Новости
Использованы фотографии: РИА Новости
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