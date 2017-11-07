США: Северная Корея вновь активизировала работу на полигоне Пунги Ри

Группа американских учёных, имеющих связь с Пентагоном, публикует доклад, в котором говорится о подготовке КНДР к очередному ядерному испытанию. При этом в докладе заявлено, что к таким выводам «учёные» в США пришли на основании изучения спутниковых снимков территории, прилегающей к полигоне Пунги Ри, на котором ранее уже осуществлялись испытания.По своей сути, Пунги Ри – это подземный комплекс, состоящий из несколько тоннелей, где проводятся испытания.Исследовательская группа из университета Дж.Хопкинса (США) сообщает, что существенно активизировалась деятельность северокорейских военнослужащих на спецобъекте. При этом заявлено, что наибольшая активность наблюдается в той части полигона, где ранее испытания не проводились. Представители упомянутой исследовательской группы отмечают, что, вероятно, новое испытание будет производиться в западном туннельном комплексе, куда перевозится оборудование из туннельного комплекса «Северный». Именно в северном комплексе полигона, по заявлениям США, КНДР провела пять ядерных испытаний.Исследовательская группа из университета Хопкинса отмечает, что активность на западном комплексе подтверждает информацию о том, что комплекс «Северный» частично разрушен. Напомним, что ранее японская пресса сообщала о том, что под завалами одного из тоннелей погибли до 200 человек. В Пхеньяне эти заявления отрицают.Напомним, что ранее один из высокопоставленных представителей Пентагона, отвечая на вопрос о том, насколько велик ядерный арсенал Северной Кореи, заявил, что это может показать только наземная операция.