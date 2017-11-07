20:24 07 ноября

США: Северная Корея вновь активизировала работу на полигоне Пунги Ри

Группа американских учёных, имеющих связь с Пентагоном, публикует доклад, в котором говорится о подготовке КНДР к очередному ядерному испытанию. При этом в докладе заявлено, что к таким выводам «учёные» в США пришли на основании изучения спутниковых снимков территории, прилегающей к полигоне Пунги Ри, на котором ранее уже осуществлялись испытания.

По своей сути, Пунги Ри – это подземный комплекс, состоящий из несколько тоннелей, где проводятся испытания.

Исследовательская группа из университета Дж.Хопкинса (США) сообщает, что существенно активизировалась деятельность северокорейских военнослужащих на спецобъекте. При этом заявлено, что наибольшая активность наблюдается в той части полигона, где ранее испытания не проводились. Представители упомянутой исследовательской группы отмечают, что, вероятно, новое испытание будет производиться в западном туннельном комплексе, куда перевозится оборудование из туннельного комплекса «Северный». Именно в северном комплексе полигона, по заявлениям США, КНДР провела пять ядерных испытаний.


США: Северная Корея вновь активизировала работу на полигоне Пунги Ри


Исследовательская группа из университета Хопкинса отмечает, что активность на западном комплексе подтверждает информацию о том, что комплекс «Северный» частично разрушен. Напомним, что ранее японская пресса сообщала о том, что под завалами одного из тоннелей погибли до 200 человек. В Пхеньяне эти заявления отрицают.

Напомним, что ранее один из высокопоставленных представителей Пентагона, отвечая на вопрос о том, насколько велик ядерный арсенал Северной Кореи, заявил, что это может показать только наземная операция.

Использованы фотографии: www.38north.org
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Комментарии 28

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  1. Partyzan Сегодня, 18:50
    Исследовательская группа из университета Хопкинса отмечает, что активность на западном комплексе подтверждает информацию о том, что комплекс «Северный» частично разрушен.
    ну так и ПХД назначен, чего разнервничались, или страшно очень?
    Partyzan
    1. NIKNN Сегодня, 19:00
      Цитата: Partyzan
      ну так и ПХД назначен, чего разнервничались, или страшно очень?

      Срашиваете laughing Памперс не всесилен... laughing
      NIKNN
      1. Partyzan Сегодня, 19:05
        Цитата: NIKNN
        Памперс не всесилен...

        так вроде не зима - перемерзнуть не должен бы good laughing
        Partyzan
        1. NIKNN Сегодня, 19:07
          Цитата: Partyzan
          так вроде не зима - перемерзнуть не должен бы

          С количеством страха не справятся, все там взопреет еще в добавок. laughing
          NIKNN
          1. Partyzan Сегодня, 19:10
            Цитата: NIKNN
            С количеством страха не справятся,

            про объем не подумал, дааа recourse
            Partyzan
            1. NIKNN Сегодня, 19:11
              Цитата: Partyzan
              про объем не подумал, дааа

              laughing request laughing
              NIKNN
        2. Смог Сегодня, 20:04
          Цитата: Partyzan
          перемерзнуть не должен бы

          Дыг чай не галоша, промок..... а дальше насморк, геморой........не дай Бог подагра и радикулит! lol
          Смог
    2. Подрезчик Сегодня, 19:02
      Ко-о-онечно страшно, Володь! Народ суетится в районе спецобьекта, значит замышляют что-то! Вот и повод, хоть и небольшой, но разверещаться о ядерной угрозе...ну и памперс одеть свежий! laughing
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 19:08
        Цитата: Подрезчик
        Народ суетится в районе спецобьекта, значит замышляют что-то!

        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:12
          Володя , тебя вот это не настораживает ? :
          «учёные» в США

          Что , мелкобританские в Матрасию чухнули ? lol
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 19:24
            Цитата: bouncyhunter
            Что , мелкобританские в Матрасию чухнули ?

            опытом поделились, а оно - заразное laughing
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:41
              Вот же этим мелкотравчатым не сидится в своих пределах ... lol
              bouncyhunter
    3. Банщик-М Сегодня, 19:16
      публикует доклад, в котором говорится о подготовке КНДР к очередному ядерному испытанию

      Их территория , все делают чисто..! Им никто ничего на равных не предлагал..! Страна защищается, а на переговоры Ын пошел бы , если США ликвидировало бы свои база вблизи границ КНДР!
      России бы тоже нужно так поступить..А то все озабоченность высказываем и т.д.
      А уже танковые дивизии НАТО на граница наших размещают и скоро уже ЯО тактическое появится (если уже не разместили..)
      На Кубе нужно восстановить базу , вплоть до конфликта , как в Карибский кризис ..Может тогда США и т.д. опомнятся и отведут от наших границ всю это чертову группировку и лаборатории биологические..Дождемся опять мужики, чую!
      Банщик-М
      1. Смог Сегодня, 20:07
        Цитата: Банщик-М
        На Кубе нужно восстановить базу

        Так вроде как собираются. Али передумали? request
        Смог
        1. Sergei75 Сегодня, 20:14
          КНДР, наши не будут, одна шайка-лейка, эти доят их, наши нас.
          Sergei75
          1. Смог Сегодня, 20:17
            Цитата: Sergei75
            одна шайка-лейка, эти доят их, наши нас.

            Товарисч! А низя ясней изложить свою
            мысль????
            А то ведь как в кине-
            Смог
  2. 210окв Сегодня, 18:52
    Хочешь жить-совершенствуй ЯО..Как то так.
    210окв
  3. изя топ Сегодня, 18:53
    а сша отирается возле берегов кндр request а что янкесам так далеко от дома делать?а корейцы у себя дома.так что нечего истерить,лучше бы за собой наое по всему миру убирали(и это я не про экологию)
    изя топ
  4. aries2200 Сегодня, 18:54
    К встрече путина трампуши ...Ынуша подарок готовит...а подземные не запрещены хлопушки?.
    aries2200
  5. Идущий Сегодня, 18:56
    Напомним, что ранее один из высокопоставленных представителей Пентагона, отвечая на вопрос о том, насколько велик ядерный арсенал Северной Кореи, заявил, что это может показать только наземная операция.


    Что хотите проверить , но кто вам позволит.
    Идущий
  6. voyaka uh Сегодня, 19:05
    "что активность на западном комплексе подтверждает информацию о том,
    что комплекс «Северный» частично разрушен"////

    Один тоннель рухнул, похоронив строителей, готовят другой.
    voyaka uh
    1. Банщик-М Сегодня, 19:21
      Цитата: voyaka uh
      Один тоннель рухнул, похоронив строителей, готовят другой.

      Обязательно построят, это у них уже вопрос жизни и смерти..Вам в Израиле бы тоже стоило подумать , в вопросе таком..А то все ехидничаете и хвастаетесь в мире, уверенные в своей "исключительности" и поддержки мировых воротил..
      Никогда ,ни говори никогда...! hi
      Банщик-М
  7. Egorovich Сегодня, 19:07
    ЫН опять кулаками трясет и видно очень хочет, что бы полосатые как можно громче икали. А о наземной операции матрасникам даже мечтать не нужно.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 19:21
      Будет сюрприз к встрече Путина - Трампа.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 19:34
        Я тоже думал об этом. Если все таки рванут, то точно к этой встрече.
        Egorovich
        1. Идущий Сегодня, 19:59
          Самый удачный момент для Ына и он его не упустит.
          Идущий
  8. Комментарий был удален.
  9. Sergei75 Сегодня, 20:12
    О! Нашли тему для увеличения бюджета!
    Ну не могут они мирно жить - капиталисты проклятые, всё им неймется, всё им мало....
    Sergei75
  10. Смог Сегодня, 20:12
    Не, а что им еще остается , кроме как
    активизировать деятельность северокорейских военнослужащих на спецобъекте.
    ????
    Сложить лапки и ждать когда их загнобят? Там то амерский флот , то учения...А "прогрессивное" человечество молчит, мало того еще и санкции через ООН вводят, и мы кстати не исключение. Нет, и что им делать????? Может им просто дать жить спокойно, А ? Просто жить, так как ОНИ ХОТЯТ?
    Смог
  11. злой партизан Сегодня, 20:16
    Можно принимать ставки на мощность предстоящего взрыва. Ставлю 10 гривен на 1 Мт. yes
    злой партизан
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