Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию

Мы обращаемся к Украине и говорим: "Давайте разберемся с историей совместно, через диалог, давайте создадим совместные инструменты, как это было в случае с немцами". Конечно, с Германией все не так идеально, но это привело к большому прогрессу

С другой стороны, мы бы хотели, чтобы это была страна, которая регулирует свою историю, решает проблемы, случившиеся много лет назад

Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, ОУН-УПА - запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе, пишут польские СМИ— отметил Ващиковский.Он добавил, что Варшава хотела бы видеть Украину дружественной, демократической, целостной, неделимой.— сказал глава внешнеполитического ведомства.В начале июля глава польского МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства:Ранее Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА*. Соответствующий пункт внесен в законопроект об установлении 11 июля днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточной границе Польши. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение поправок в некоторые действующие законы