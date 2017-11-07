20:26 07 ноября

Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, ОУН-УПА - запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе, пишут польские СМИ

Мы обращаемся к Украине и говорим: "Давайте разберемся с историей совместно, через диалог, давайте создадим совместные инструменты, как это было в случае с немцами". Конечно, с Германией все не так идеально, но это привело к большому прогрессу
— отметил Ващиковский.

Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию



Он добавил, что Варшава хотела бы видеть Украину дружественной, демократической, целостной, неделимой.

С другой стороны, мы бы хотели, чтобы это была страна, которая регулирует свою историю, решает проблемы, случившиеся много лет назад
— сказал глава внешнеполитического ведомства.

В начале июля глава польского МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства:

Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете


Ранее Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА*. Соответствующий пункт внесен в законопроект об установлении 11 июля днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточной границе Польши. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение поправок в некоторые действующие законы

Использованы фотографии: Globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. bmv04636 Сегодня, 19:28
    может нам березу увековечить а
    bmv04636
    1. Идущий Сегодня, 19:30
      Цитата: bmv04636
      может нам березу увековечить а


      Она и так один из наших символов , но мысль интересная.
      Идущий
      1. БМП-2 Сегодня, 19:55
        Болеслав Берёза - один из знатных украинских ньюбандеровцев. Как бы при увековечивании потом звёздочки возле каждой берёзы ставить не пришлось с комментариями, что это, мол не та "Берёза", которая запрещена! lol
        БМП-2
        1. Идущий Сегодня, 20:05
          Наш язык богат , сумеем объяснить.
          Идущий
    2. Комментарий был удален.
    3. LSA57 Сегодня, 19:46
      Цитата: bmv04636
      может нам березу увековечить а

      и мемориал в Катыне с землёй сравнять
      LSA57
    4. Банщик-М Сегодня, 19:50
      Очень странно Польша себя ведет, типо во времена всех майданов по другому было..?
      Или готовятся к переделу окраины...Рабы им всегда нужны были покорные!
      А Польша , под русскими долга была , не хотите обратно ? Но все будет по другому уже...Украину тронете , будете иметь дело с Россией! soldier
      И это не угроза пшеки!
      Банщик-М
      1. Смог Сегодня, 20:00
        Цитата: Банщик-М
        Очень странно Польша себя ведет, типо во времена всех майданов по другому было..?

        А
        Виталь! Во первых с Праздником!!!!! Ты еще жив? А то я чет уже не очень!!!!
        А по поводу пшеков. Все равно власти, а русофобством в основном страдают они, просто боятся простого народа. А у простых поляков отношение к России и укрии ой ,д алеко неоднозначно!!!! drinks soldier
        Смог
    5. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:05
      bmv04636
      может нам березу увековечить а
      Лично я ,об этом который год говорю feel
      Наблюдатель2014
      1. Смог Сегодня, 20:24
        А в чем лучше? В бронзе или граните???
        А может в РВСН , ну как Тополь????? А то понимашь средней полосе России, обидно..... laughing
        Смог
  2. pvv113 Сегодня, 19:29
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине следует изменить государственную идеологию

    Сомневаюсь, что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит
    pvv113
    1. Гардемарин Сегодня, 19:36
      И не надо, чтобы услышали. Бандера это хоть и источник, но одновременно и гроб украинства.
      Гардемарин
      1. LSA57 Сегодня, 19:49
        Цитата: Гардемарин
        И не надо, чтобы услышали. Бандера это хоть и источник, но одновременно и гроб украинства.

        да она уже там. а это один из гвоздей
        LSA57
        1. Идущий Сегодня, 19:57
          Цитата: Гардемарин
          И не надо, чтобы услышали. Бандера это хоть и источник, но одновременно и гроб украинства.


          Слышат не слышат это не имеет значения, Украина уже прошла точку невозврата.
          Идущий
    2. Dym71 Сегодня, 19:36
      Цитата: pvv113
      Сомневаюсь, что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит

      Никогда не услышат, пойти по предложенному пути - равнозначно принять, что с 1991 года Украина шла в никуда! hi
      23 года и 40 миллионов граждан! wink
      Dym71
      1. LSA57 Сегодня, 19:50
        Цитата: Dym71
        Никогда не услышат, пойти по предложенному пути - равнозначно принять, что с 1991 года Украина шла в никуда!

        да не шла она, вели. а кто не хотел, тащили
        LSA57
        1. Dym71 Сегодня, 20:15
          Цитата: LSA57
          да не шла она, вели. а кто не хотел, тащили

          Да понятное дело, я о другом, кто же признается, что его вели или тащили?
          Dym71
    3. Partyzan Сегодня, 19:37
      Цитата: pvv113
      Сомневаюсь, что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит

      могу снайпера прислать - ведь покусился то на "святое" laughing
      Partyzan
      1. alexmach Сегодня, 20:12
        Ай ладно, на святое, скажите тоже. Они же ведь ещё и Германии ЦУ давать не стесняются теперь, репарации требовать, и это за проигранную то войну, а вы его словам в адрес Украины удивляетесь.
        alexmach
      2. pvv113 Сегодня, 20:16
        С Праздником, Володя! За "святое" могут пойти на крайности, ты прав
        pvv113
      3. Black Sniper Сегодня, 20:23
        Да пусть живёт на зло бандерам hi
        Black Sniper
    4. Подрезчик Сегодня, 19:38
      Володя, приветствую! hi
      Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете

      национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе

      Бедные поляки, никак не могут понять, что все эти небесные сотни и нацбатальоны как раз таки и проповедуют идеологию Бандеры...ну и грабежа, мародерства и убийства! yes
      Сомневаюсь, что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
        Саня , как я понял Ващиковского - Польша недовольна тем , как Укрорейх переписывает Историю . yes
        bouncyhunter
        1. poquello Сегодня, 19:54
          Цитата: bouncyhunter
          Саня , как я понял Ващиковского - Польша недовольна тем , как Укрорейх переписывает Историю . yes

          точнее переписывает уже переписанное поляками
          poquello
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:13
            hi И автору "новой переписанной" Истории крайне не нравится то , что кто-то уже взялся её переписывать . Похоже , после известного визита Трампа , когда он пел дифирамбы Польше , у поляков усугубилась мания величия .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:22
              Цитата: bouncyhunter
              Похоже , после известного визита Трампа , когда он пел дифирамбы Польше , у поляков усугубилась мания величия .


              Крышу у них подорвало от того , что их хотят назначить любимой женой.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:25
                А подумать о том , что Матрасия "поматросит и бросит" умишка не хватило ? fool
                bouncyhunter
        2. Подрезчик Сегодня, 19:55
          Цитата: bouncyhunter
          Саня , как я понял Ващиковского - Польша недовольна тем , как Укрорейх переписывает Историю . yes

          Паш, у них там такой исторически-межнациональный ВИНЕГРЕТ belay , что писать можно сотню лет! Главное думаю, чтобы к нам не лезли... stop
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:09
            Цитата: Подрезчик
            Главное думаю, чтобы к нам не лезли...

            А вот этого я бы не советовал им делать - чревато ... negative
            bouncyhunter
      2. Anarchist Сегодня, 19:47
        Саша, по-моему ты с Володей 3й раз за сегодня здороваешься... Ну раз так заведено - Тезка, Приветствую!
        Цитата: Подрезчик
        проповедуют идеологию Бандеры...ну и грабежа, мародерства и убийства!

        Саша, а по-моему на этом вся государственность нынешний Украины основана...
        Anarchist
        1. Подрезчик Сегодня, 20:00
          Цитата: Anarchist
          Саша, по-моему ты с Володей 3й раз за сегодня здороваешься... Ну раз так заведено - Тезка, Приветствую!
          Цитата: Подрезчик
          проповедуют идеологию Бандеры...ну и грабежа, мародерства и убийства!

          Саша, а по-моему на этом вся государственность нынешний Украины основана...

          Саня, это я с другим Володей здоровался, но все-равно привет еще раз! hi
          А по теме--да, государственность у них такая... am
          Подрезчик
      3. LSA57 Сегодня, 19:53
        Цитата: Подрезчик
        Бедные поляки, никак не могут понять, что все эти небесные сотни и нацбатальоны как раз таки и проповедуют идеологию Бандеры..

        да всё они прекрасно понимают. тут и хочется и колется. и против России дружить, да бандера мешает
        LSA57
      4. pvv113 Сегодня, 20:25
        С Праздником, Александр! Поляки в глубоком тупике - вроде и дружить с укропом надо, но и бандеру не приемлют
        pvv113
    5. LSA57 Сегодня, 19:48
      Цитата: pvv113
      Сомневаюсь, что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит

      услышат, но сделают всё наоборот. натура у них такая, с соседями ссорится, а за лужей "друзей" искать
      LSA57
    6. Соломон Кейн Сегодня, 20:10
      что при нынешней власти на Украине его кто-нибудь услышит

      Услышат, Володя, если постучаться по-сильнее, причём прикладом автомата....
      Соломон Кейн
  3. Livonetc Сегодня, 19:47
    По пшекски новый стмвол краинодентичности это бухой нац киборг с кастрюлей на голове.
    Livonetc
    1. БМП-2 Сегодня, 19:59
      А я так понял, что они хотят, чтобы Украина со своими "героями" шла вслед за "небесной сотней"! laughing
      БМП-2
  4. Васян1971 Сегодня, 19:56
    "... Конечно, с Германией все не так идеально..."
    Канешна! Денюжкой пока с трясти не удаётся, но "большой прогресс" ожидается.
    А мы посмотрим - прогнётся-ли в очередной раз украинец под пана, наступит-ли песне своей нахтигальной на горло ради признания его " истины евролыцарем".
    Васян1971
  5. БМП-2 Сегодня, 20:01
    И как на этот тост отреагировал Скакасшавилли? feel lol Как-никак именно поляки поспособствовали "возвращению блудного попугая"... winked
    БМП-2
  6. loginovich Сегодня, 20:04
    Как понимаю сменили старшего брата. Это и есть революция гидности.
    loginovich
    1. Антарес Сегодня, 20:17
      Цитата: loginovich
      Как понимаю сменили старшего брата. Это и есть революция гидности.

      да отношения с новым "старшим братом" были и оставались точно такими же как и раньше. В плане разборок по теме поляки/украинцы кто кого больше резал.
      А терки по поводу "героев" давно.
      Тут еше следует добавить несколько тем, по поводу имущества костелов и домов, по поводу осквернения украинских памятников(За три года в Польше осквернили 15 украинских памятников. Ни один памятник не восстановлен. За этот же период в Украине вандалы повредили четыре польских памятника, все восстановлены за средства украинской стороны).
      Резюмируя в политике, экономике отношения Украина-Польша относительно нормально. В области исторического наследия-конфликт.
      Антарес
  7. Романенко Сегодня, 20:06
    А по-моему что совой об пень, что пнем по сове, хрен редьки не слаще...
    Были люди, стали нЕлюди, не все конечно, но на то она и власть, чтоб поизгаляться всласть.
    Не слушайте поляков, ляхи всегда были врагами России и Украины, это когда она еще с большой буквы писалась.
    Возвращайтесь, примем. Куда ж вам от нас а нам от вас???
    Романенко
  8. anjey Сегодня, 20:09
    Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете
    c Советским солдатом -освободителем этой Европы тоже ,а попадете с детоубийцами и разрушителями мирных домов -бандитами АТО ??? Кому такая Европа неадекватного ,кровавоманьячного мышления нужна...сытая,богатая но больная на всю голову и с комплексами неполноценности по отношению к России...,не знаю куда попадет украина ,скорее в просак, а дбевропейцы со своей маразматической политикой могут дождатся очередного пришествия России в отместку за агрессию нато и сша на свою территорию...
    anjey
  9. Egorovich Сегодня, 20:19
    Что министр иностранных дел Пшекии, что министр обороны того же государства из одного клана ИДИОТОВ. Ни больше, ни меньше. Небесная сотня кастрюлеголовых - это очень круто.
    Egorovich
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