Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, ОУН-УПА - запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе, пишут польские СМИ
Он добавил, что Варшава хотела бы видеть Украину дружественной, демократической, целостной, неделимой.
В начале июля глава польского МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства:
Ранее Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА*. Соответствующий пункт внесен в законопроект об установлении 11 июля днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточной границе Польши. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение поправок в некоторые действующие законы
Мы обращаемся к Украине и говорим: "Давайте разберемся с историей совместно, через диалог, давайте создадим совместные инструменты, как это было в случае с немцами". Конечно, с Германией все не так идеально, но это привело к большому прогрессу— отметил Ващиковский.
Он добавил, что Варшава хотела бы видеть Украину дружественной, демократической, целостной, неделимой.
С другой стороны, мы бы хотели, чтобы это была страна, которая регулирует свою историю, решает проблемы, случившиеся много лет назад— сказал глава внешнеполитического ведомства.
В начале июля глава польского МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства:
Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете
Ранее Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА*. Соответствующий пункт внесен в законопроект об установлении 11 июля днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточной границе Польши. Кроме того, законопроектом предусматривается внесение поправок в некоторые действующие законы
Использованы фотографии: Globallookpress.com
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