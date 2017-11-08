ЕС может ввести новые санкции против Сирии после доклада о химатаках

В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность. ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим,

Все ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности. Любые организации и лица, виновные в нарушении международных норм, включая применение химического оружия, должны быть подвергнуты санкциям,