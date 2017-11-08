ЕС может ввести новые санкции против Сирии после доклада о химатаках
Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении Дамаска после обнародования доклада Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирии, сообщает ТАСС.
Об этом заявила вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН – ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе «может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями». Он отметил также, что в этот раз эксперты представили доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «не выдерживают никакой критики».
Об этом заявила вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность. ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим,сказала она.
Все ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности. Любые организации и лица, виновные в нарушении международных норм, включая применение химического оружия, должны быть подвергнуты санкциям,добавила Могерини.
В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН – ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе «может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями». Он отметил также, что в этот раз эксперты представили доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «не выдерживают никакой критики».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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