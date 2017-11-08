10:58 08 ноября

ЕС может ввести новые санкции против Сирии после доклада о химатаках

Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении Дамаска после обнародования доклада Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирии, сообщает ТАСС.



Об этом заявила вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.


В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность. ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности, Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим,
сказала она.

Все ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности. Любые организации и лица, виновные в нарушении международных норм, включая применение химического оружия, должны быть подвергнуты санкциям,
добавила Могерини.

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН – ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе «может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями». Он отметил также, что в этот раз эксперты представили доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «не выдерживают никакой критики».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 08:15
    Этот "доклад"-гадание на кофейной гуще своры заштатниковских шавок.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 08:20
      Вот она толерантная Европа! С полосатой мордой... Там люди и так ''шикарно'' живут, а они им ещё лучше жизнь делают...
      Зачем санкции, сразу бомбардировки...
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 08:33
        В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что механизм ООН – ОЗХО по расследованию химатак в Сирии без изменения подходов к работе «может стать орудием для сведения политических счетов с сирийскими властями».

        Правильно сказал заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков! Это радует.
        А вот верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - это просто продажная политическая ... ("дамочка")! А какой честной она себя позиционировала перед РФ перед своим избранием в ООН, ища поддержку у России!!!
        Наши дипломаты тут опять в своё время ошиблись - с поддержкой избрания продажной Могерини! Когда наши дипломаты научатся по-настоящему разбираться в людях?
        Татьяна
        1. Чёрный Сегодня, 09:12
          Могерини опять хватил климаксический удар... laughing
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 09:53
            Цитата: Чёрный
            Могерини опять хватил климаксический удар... laughing


            Правда , сначала США настучали ей по башке ... , а дальше слов не хватает , что бы описать их цинизм.
            Идущий
            1. Антианглосакс Сегодня, 10:50
              Подопечные америпедов травят народ хим. оружием, которое поставляют омерзикосовские англосионисты, затем амеровыродки обвиняют совершенно непричастного Ассада и науськивают гейропу на санкции для Сирии. Сюрреализм и театр абсурда какой-то. У наших военных есть доказательства причастности америпедов - пусть ими разотрут по наглой роже гнусной самки - Могерини. А также запихают их в зловонную пасть всем лживо гавкающим на Ассада. Не так уж это и трудно.
              Антианглосакс
      2. Джедай Сегодня, 08:45
        Привет, Саша! Работают по команде из США, которые хоть как, но стараются нагадить в Сирии.
        Джедай
      3. Primoos Сегодня, 08:45
        Доказательств нет, но есть желание прижать Ассада и Россию. Этого достаточно для подкаблучной эуропы. Ну не Могериня же с вечно сальной башкой там рулит. Это чисто пен.досский проект.
        Primoos
        1. Идущий Сегодня, 09:52
          Цитата: Primoos
          Доказательств нет, но есть желание прижать Ассада и Россию.


          Это уже маниакальная истерия.
          Идущий
        2. Felix99 Сегодня, 10:44
          Доказательства на лицо, вот они:
          Felix99
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Да разве им нужны какие то доказательства? И доклад сфабрикуют, и экспертов нужных подберут... В худшем случае - "замотают" расследование до потери интереса у "общественности".
    Горный стрелок
  3. shans2 Сегодня, 08:20


    Это объясняет их жжение ниже спины.... Все НАТО с Израилем и другими саудитами-иорданцами-турками пыталось грабить и уничтожить Сирию, потом путь бы шел в Иран, затем в Россию через Среднюю Азию, Азербайджан... на Кавказ... В общем, Третью Мировую гибридную проиграли эти товагищи...
    shans2
    1. Идущий Сегодня, 09:55
      В общем, Третью Мировую гибридную проиграли эти товагищи...


      Хотелось бы , но она ещё только начинается и они не пожалеют ничего , что бы разжечь её по полной.
      Идущий
  4. askort154 Сегодня, 08:20
    Вот она цель обвинения Сирии в применении хим.оружия - ввести против неё санкции. То есть, Запад готовит почву, чтобы не принимать участия в восстановлении Сирии.
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 09:56
      Цитата: askort154
      Вот она цель обвинения Сирии в применении хим.оружия - ввести против неё санкции. То есть, Запад готовит почву, чтобы не принимать участия в восстановлении Сирии.



      Да и повесить дополнительную ношу на плечи России.
      Идущий
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:20
    Об этом заявила вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.


    Судя по ее хитрой наглой роже обязательно введет...без всяких доказательств вины Сирии но введет...главное санкции а вину наказуемого натянем на глобус чтобы все знали и видели...ух мы какие мы борцы за свободу демократии и ИГИЛ...
    и может еще ее хозяин из ВАШИНГТОНА по головке погладит и за ухом почешет smile .
    Тот же ЛЕХА
  6. Смог Сегодня, 08:20
    Ну не себя же любимых осуждать...... Как я понял в Сирии как и в России тоже мордор.
    Ох уж эти...... "исключительные"..
    Смог
  7. faiver Сегодня, 08:30
    какая ж она страшная laughing , я столько не выпью... hi
    faiver
    1. Идущий Сегодня, 09:58
      Цитата: faiver
      какая ж она страшная laughing , я столько не выпью... hi


      Такая ночью приснится и не проснешься.
      Идущий
  8. pafegosoff Сегодня, 08:39
    боксёрские перчатки ей и Захаровой и на ринг - лица друг другу бить!
    pafegosoff
  9. К0щей Сегодня, 08:46
    "на основе доклада" - смешно. с тем же успехом это может быть "на основе "мы так хотим".
    К0щей
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 09:01
      А у них все как у баб - сами придумали, сами обиделись... а то что ес не просто баба, а вообще низкой мировой ответственности - уже давно известно. Полосатые отгружают детям ХО ну и пошло поехало... каку петросяна... от алкоголизма погибает каждый четвертый. Как? Берем на троих, а погибает четвертый?!
      CooL_SnipeR
    2. Идущий Сегодня, 09:59
      Цитата: К0щей
      "на основе доклада" - смешно. с тем же успехом это может быть "на основе "мы так хотим".


      Так и есть , а потом и доклад будет лень писать , в общем наступают смутные времена.
      Идущий
  10. bratchanin3 Сегодня, 10:05
    Но ЕС, по этому поводу, могут вводить санкции, а Россия нет.
    bratchanin3
  11. Livonetc Сегодня, 10:25
    Цитата: Идущий
    Цитата: Primoos
    Доказательств нет, но есть желание прижать Ассада и Россию.

    Это уже маниакальная истерия.

    Никак нет.
    Это ежедневная будничная работа.
    Фактов и логичных аргументов нет, а выполнять поставленные всерху задания нужно.
    Хотя бы для галочки.
    Livonetc
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    Все ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности
    Что-то совершенно не наблюдается стремления ЕС привлечь к ответственности бородатых и спонсирующие их страны. Тогда придется привлекать тех чье оружие (в т.ч и химическое) всплывает на освобожденных территориях. Объективности и справедливости в этих организациях не было и не будет.
    rotmistr60
  13. rocket757 Сегодня, 10:46
    Было б у них всё ХОРОШО, а у нас всё так плохо, вряд ли б они так шебуршали\гадили ... ждали б и радовались!!!
    Не всё в порядке в "датском королевстве"!!!
    Хотя ... посмотреть на "одухотворённые" фэйсы их лидеров\элиты т.с. приходит такая простая мысль на ум - а откуда там порядку взяться???
    На наших хитрож ...посмотреть, тож радости не много, но хоть за скуку и отчаяние волноваться не приходится!

    Был у меня спор с нашей продвинутой/одухотворённой молодёжью за гейропу и их лидеров ... пытались они меня убедить, что в гейропа "мудрая, её лидеры прям совет "мудрецов!!! я иим пытался показать, что как то там не просматриваются современные Карлы Великие, Жанны Д Арк, Наполеоны, Батории, Бисмарки, Де Голи, Черчили и Железные Леди ... не верили однако, грили, что всё эт чушь и за коллективный разум чего то превозносили ...
    Скажем так - сейчас притихли однако, мож и не скулят, но пафоса поубавилось!
    Поживём увидим, как оно там дальше сложиться???
    rocket757
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