11:23 09 ноября

Вложения средств в санатории Минобороны не дают результата

Несмотря на заверения замминистра Цаликова о масштабной реконструкции военных санаториев, отдыхающие не заметили позитивных изменений.

Вложения средств в санатории Минобороны не дают результата


Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов выступил на открытом заседании Коллегии Минобороны России. В своем докладе он представил данные о том, как преобразовалось военное ведомство за последние годы. Среди прочего Цаликов рассказал, что с 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов. По его словам, все они оснащены современной медицинской техникой и оборудованием (за последние пять лет на это было выделено 24 млрд рублей), поэтому военная медицина выведена на новый, высокотехнологичный, уровень.


СМИ уже не раз писали о том, что на одни только санатории за последние три года было потрачено 570 млн рублей. Несмотря на стабильные крупные вливания денежных средств, на военные здравницы продолжает поступать огромное количество жалоб. Во-первых, путевки в санаторий получить очень сложно. По словам журналиста и капитана 1 ранга запаса Валерия Громака, «46% офицеров запаса, подавших заявление для получения санаторной путевки, было отказано по причине отсутствия мест, 11% – из-за неправильно оформленных документов, 9% – из-за несовпадения заболевания с профилем санатория». Кроме того, выяснилось, что путевки реализуют гражданским лицам по коммерческой цене вместо того, чтобы предоставлять приоритет военным пенсионерам.



Во-вторых, качество лечения оставляет желать лучшего. Несмотря на заверения Цаликова о том, что санатории оснащены новым первоклассным оборудованием, оно, похоже, приберегается для «лучших дней» или достается избранным учреждениям. Отдыхающие делятся своими впечатлениями: «При оформлении санаторно-курортной карты требуйте, чтобы в основное заболевание было записана та болезнь, которая на данный момент беспокоит больше других, так как процедуры будут назначены только по основному заболеванию. Мой пример: основное заболевание записано в карте – гипертоническая болезнь 2 ст. риск 1. Мне назначили по этому заболеванию 1 процедуру – смотреть в зеркало 8 раз в течение трех минут. На этом все лечение бесплатное закончилось».

О ремонте и качественном обслуживании говорить и вовсе не приходится. «Заселили в двухместный однокомнатный «стандарт»: окна без москитных сеток, ползают ящерицы, мухи и другие насекомые. Грязное все: окна, подоконник, стол, тумбочки. В душевой кабине нет створок и ручек, грязные краны и лейка. Вода из душа не течет, а на унитазе сломана сидушка. На пляже валяется гора бытового мусора – полная антисанитария. На территории живет свора бродячих собак, которые всю ночь лают под окнами. 21 день выживания, а не отдыха. Уехать нельзя, т.к. путевку не отдают. Вот такие условия созданы для военных пенсионеров», – рассказывают очевидцы.

При этом начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, который ответственен за положение дел в санаторно-курортной сфере, заявляет, что отдых в военных санаториях вполне сравним с отдыхом на зарубежных курортах. Примечательно, что Тришкин уже занимался подобной работой на посту министра здравоохранения Подмосковья. В результате его действий случился лекарственный кризис, после чего он был освобожден от должности. Сейчас кризис происходит во всей санаторно-курортной сфере Минобороны.

Несмотря на заверения Цаликова о масштабной модернизации, реальных позитивных изменений военные пенсионеры так и не увидели. Впереди новые вливания бюджетных средств, но изменится ли что-то на этот раз, покажет время.
Автор: Дмитрий Мидов


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Комментарии 37

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  1. Дедкастарый Сегодня, 09:04
    СК начал проверку всех родственников Цаликова,Тришкина? в гаражах проверьте...
    Дедкастарый
    1. 210окв Сегодня, 09:10
      Это не протеже а-ля Васильевой?Ну,тогда с ними все ясно!
      Цитата: Дедкастарый
      СК начал проверку всех родственников Цаликова,Тришкина? в гаражах проверьте...
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 09:13
        Судя по уровню коррупции, половина чиновников - её протеже!
        Секта ''свидетелей Васильевой''...
        Anarchist
      2. Джедай Сегодня, 09:16
        Очередные радетели за полноту своего кармана. На этот раз - за счёт военных пенсионеров. Не стыдно?
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 09:18
          Цитата: Джедай
          Не стыдно?


          Они забыли это , если знали , сколько же ещё разгребать надо... Макс, привет! hi
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 09:22
            Доброе утро, Виктор! hi Видать, блеск денег заглушает голос совести, а то и вовсе убивает её...
            Джедай
        2. vovanpain Сегодня, 09:24
          Цитата: Джедай
          На этот раз - за счёт военных пенсионеров. Не стыдно?

          Кому Макс?Здрав Будь drinks hi Они еще и обвинят пенсионеров,типа зажрались. negative
          vovanpain
          1. Джедай Сегодня, 09:28
            Привет, Влад! hi drinks
            Цитата: vovanpain
            Они еще и обвинят пенсионеров,типа зажрались

            С этих хапуг станется... sad
            Джедай
            1. askort154 Сегодня, 09:46
              Джедай.....С этих хапуг станется...

              Да уж. Если на стратегических объектах, типа "Восточный", не могут справиться с воровством, то в "тыловых обозах" и подавно. А воруют уже не сотни тысяч или миллионы ( это мелочь), а миллиарды.
              askort154
              1. Джедай Сегодня, 09:50
                Это точно. Ловят и сажают их, а меньше не становится...
                Джедай
            2. arane Сегодня, 10:47
              Цитата: Джедай
              Привет, Влад! hi drinks
              Цитата: vovanpain
              Они еще и обвинят пенсионеров,типа зажрались

              С этих хапуг станется... sad

              Немного позитива. Был в марте в санатории МО им.Пирогова в г. Саки, в крыму. Мне очень понравилось. Большое спасибо персоналу и врачам за хорошее, доброе отношение. И хорошее лечение. Красивая, ухоженная территория. Хороший номер.
              arane
              1. Джедай Сегодня, 10:49
                Хоть и слабое, но утешение. Справедливости ради, в статье не идёт речь о повальной катастрофе в военных санаториях.
                Джедай
        3. weksha50 Сегодня, 10:37
          Цитата: Джедай
          Не стыдно?


          Это Вы кому вопрос задали ? "Радетелям за благо народное" и за сохранность здоровья военных пенсионеров ?
          У них в операционной системе такой функции, как "совесть" и "стыд", отродясь не было заложено...
          Кстати, разговор должен идти не только о военных пенсионеров...
          Ну не поверю, что ныне действующий служащий капитан-майор-подполковник запросто получит путевку в военный санаторий... no
          weksha50
          1. Джедай Сегодня, 10:43
            hi
            Цитата: weksha50
            Это Вы кому вопрос задали ?

            Вопрос был из серии риторических...
            Цитата: weksha50
            У них в операционной системе такой функции, как "совесть" и "стыд", отродясь не было заложено...

            Как гласит народная мудрость: "Где совесть была - там детородный орган вырос".
            Джедай
      3. НасРать Сегодня, 09:17
        Цитата: 210окв
        Это не протеже а-ля Васильевой?Ну,тогда с ними все ясно!


        Не-не, это протеже Шойгу... Из МЧС мужичок с 1994 года!!! wassat

        С 1994 по 2000 год — начальник Главного финансово-экономического управления, затем руководитель Департамента финансово-экономической деятельности министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. wassat

        Васильева - это детский сад!!! Шойгу - академия!!!!

        Забавно, высшие управленцы армии - дня не служили в ней!!! tongue

        Вся надежда на Генштаб! Надеюсь туда проходимцев(с благородными погонами) из МЧС не пустят!!
        НасРать
        1. DenZ Сегодня, 10:09
          Цитата: НасРать
          Вся надежда на Генштаб!

          Там тоже проходимцев полно. Товарищ общался с ними по работе- говорит что уровень компетенции (в экономических вопросах) ниже плинтуса.
          DenZ
    2. Маз Сегодня, 09:14
      Тыл армии, снабжение и обеспечение - ворысссс.
      Маз
      1. Идущий Сегодня, 09:50
        Цитата: Маз
        Тыл армии, снабжение и обеспечение - ворысссс.


        Причем с момента появления армии. lol
        Идущий
    3. ID90 Сегодня, 09:39
      Цитата: Дедкастарый
      СК начал проверку всех родственников Цаликова,Тришкина? в гаражах проверьте...

      старых друзей шойгу будут проверять?
      в сказки верите?
      а военным надо перестать ныть и стойко переносить все тяготы и лишения.
      ID90
    4. Zoldat_A Сегодня, 09:54
      Цитата: Дедкастарый
      СК начал проверку всех родственников Цаликова,Тришкина? в гаражах проверьте...

      Не с того края начинают. Вор - к стенке без приговора... По законам военного времени..Хотя у нас... Вон - Сердюков живёт и на здоровье не жалуется.....
      Только что вышел из госпиталя, поэтому вставлю свои пять копеек. Не надо миллиарды миллиардов вваливать на "Реконструкции" и "Модернизации"!!!! Дайте девочкам-медсёстрам хотя бы по десятке к зарплате!!!!! Они ж за нами утки таскают за 7 рублей в месяц!!!!!!!!!!!! Вот вам реформа здравоохранения, вот вам раз, вот вам два......
      Хорошо, хоть за мной утки таскать не нужно было и сестричка Марина в любой момент - хоть за сигаретами, хоть за коньяком - всё решит и гонцов найдёт. Ясен пень, что всё это оплачивалось. Но это ж Я. А нужна СИСТЕМА. Почувствуйте разницу....
      Zoldat_A
      1. x.andvlad Сегодня, 10:59
        Цитата: Zoldat_A
        А нужна СИСТЕМА.

        Да, система в военном здравоохранении сгнила насквозь.
        Такой вывод можно сделать по факту того, что в военных госпиталях, а значит и в санаториях инспекционные проверки проходят чуть ли не каждый месяц. Не смотря на это картина не меняется годами.
        Среди прочего Цаликов рассказал, что с 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов. По его словам, все они оснащены современной медицинской техникой и оборудованием (за последние пять лет на это было выделено 24 млрд рублей), поэтому военная медицина выведена на новый, высокотехнологичный, уровень.
        А вот из жизни:
        В рядовом военном госпитале областного города рентгеновские аппараты 50-60 годов, нехватка перевязочного материала, а хорошие и дорогие препараты припасены для "нужных людей". Про бытовое состояние помещений без слез не вспомнишь. Один компьютер и один принтер на весь госпиталь. Зарплаты младшего медперсонала - нищенские. Госпитальный автотранспорт - полуразваленная "буханка". И такая картина не меняется много лет, не смотря на постоянные комиссии и проверки всех уровней.
        x.andvlad
        1. Zoldat_A Сегодня, 11:22
          Цитата: x.andvlad
          В рядовом военном госпитале областного города рентгеновские аппараты 50-60 годов, нехватка перевязочного материала, а хорошие и дорогие препараты припасены для "нужных людей".

          Ну, с перевязочными материалами, Слава триединству (то, во что я ВЕРЮ - ВДВ, АКС и я сам) пока в порядке. А вот то, что оборудование у врачей чуть не ровесники мне - это факт. И с этим что-то надо делать. Шойгу, что ли, в областной госпиталь положить на обследование? Только инкогнито!!!! Может, увидит, что девочки-санитарки получают по 7 тыр и за эти 7 тыр таскают "утки" 68-го года выпуска.....
          Ладно я... Я в состоянии оплатить и палату отдельную, и обследование, и вообще любую медицинскую помощь. А другие? Которые не меньше меня воевали, которые более заслуженные, чем я, и которые лежат на грязных простынях в палате на 16 койко-мест? Вот о них пусть Шойгу подумает.....
          Я хвалиться не люблю и не умею, но свой счёт в банке подчистил хорошо. Для них, для солдат своей страны. Главное - что семья это поняла и ни слова возражения не услышал. .
          Да я бы и не принял....
          Zoldat_A
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:04
    на одни только санатории за последние три года было потрачено 570 млн рублей

    Это не деньги...цена одного многоквартирного дома ... мелочь пузатая...цены на услуги и товары для санаториев рыночные стало быть и вложения денег должны быть с учетом как на рынке.

    Впрочем большие деньги дают стимул для воровства...для России это актуальная проблема.
    Тот же ЛЕХА
  3. Оверлок Сегодня, 09:20
    Примечательно, что Тришкин уже занимался подобной работой на посту министра здравоохранения Подмосковья. В результате его действий случился лекарственный кризис, после чего он был освобожден от должности. Сейчас кризис происходит во всей санаторно-курортной сфере Минобороны.
    ----------
    Ну и что хотели? Дебилы у власти
    Оверлок
  4. astronom1973n Сегодня, 09:27
    Статья достоверно описывает проблемы СКЛ в санаториях МО. Довелось отдыхать в 2016 году в санатории "Сочинский",бывший имени "Ворошилова".В приемном отделении встретила работница с полотенцем в которое она постоянно "шмыргала" носом.Вместо "здравствуйте", фраза какое число заезда!Узнав из документов ,что мы не из Москвы,скисла и довела ,что номера в 5 корпус(после ремонта) все заняты и только для "масквичей",а в 7-й места только после беседы с начальником этого учреждения.!Семью пенсионеров-летчиков из Читы заселили вообще в 3 корпус на продавленные кровати!Но особо приближенных молодых селили по звонку куда надо!После предъявления удостоверения ветерана БД, засмущалась и со скрипом определила нас в 5 корпус.Корпус после ремонта неплох,персонал доброжелателен.Лечение-практически скромное.Спортзал-никакой.Единственный луч света-бассейн! Питание-это что-то !Последний раз в этом санатории был в 1996 году-кормили гораздо лучше.Сейчас помимо того,что блюда подаются холодными,так и качество и полнота порций оставляют желать лучшего.Скатерти со времен К.Е.Ворошилова!В общем решил больше не поедем.Лучше на даче .
    astronom1973n
  5. Идущий Сегодня, 09:36
    Кроме того, выяснилось, что путевки реализуют гражданским лицам по коммерческой цене вместо того, чтобы предоставлять приоритет военным пенсионерам.


    Только бизнес и ничего кроме бизнеса.
    Идущий
  6. Просто человек Сегодня, 09:39
    Постараюсь коротко об этой ситуации. Много санаторий и домов отдыха силовых структур качественно отремонтировали и оснастили. Есть ещё достаточно таких, где работы непочатый край, но и там есть хорошие номера и возможность получить качественное оздоровление и лечение. Проблема в другом, у нас принято ориентироваться в оказании услуг не на человека а на статус и его положение. Из своей жизни случай. Приехал скромно в один санаторий на ЮБК. Поселили с женой в комнату, не то что убитую, но довольно замызганную в стиле 60 годов прошлого века. Оздоровительные процедуры назначили по принципу, чтобы лишь были обозначены. Спартанской жизнью нас с женой не удивишь, поэтому 4 дня живём, оздоровляемся. На 4 день, вечером к нам в номер примчался зам. начальника санатория, мой бывший подчиненный начмед, долго выговаривал мне, за то что я не предупредил и по тихому заселился. Повёл переселять, в чуть ли не царские палаты. Я отказался, только попросил чтобы переселил в более ухоженный номер в том же крыле санатория, так как уже перезнакомился с людьми. Но вот только лечением и процедурами после этого просто замучили. Хотя так не должно быть. Привилегии должны быть определены исходя из возраста, боевых заслуг, сложности и опасности, и вредного влияния места службы.
    Просто человек
  7. kunstkammer Сегодня, 09:40
    Цитата: Оверлок
    Тришкин уже занимался подобной работой

    непотопляемые, блин!
    kunstkammer
  8. kunstkammer Сегодня, 09:50
    Цитата: НасРать
    Васильева - это детский сад!!! Шойгу - академия!!!!

    все - путинские птенчики, без него галера опустеет... что нам, сиротам, останется? Если не Путин, то кот! Или простой писец (пушной зверёк).
    Ну, ладно, Сталина больше не будет... хотя бы Берию вернуть!
    kunstkammer
  9. Sergey53 Сегодня, 09:52
    Главное деньги которые уже оприходованы.Но до места они возможно даже не доехали.
    Sergey53
  10. kunstkammer Сегодня, 09:56
    Дмитрий Тришкин, ... заявляет, что отдых в военных санаториях вполне сравним с отдыхом на зарубежных курортах.

    Этот Тришкин... этот нехороший человек... с какими зарубежными курортами сравнивает? П.а.д.л.а.
    kunstkammer
  11. alkor Сегодня, 09:58
    Цитата: kunstkammer
    Цитата: Оверлок
    Тришкин уже занимался подобной работой

    непотопляемые, блин!

    А оно вот такое, не потопляемое! Причем везде, и везде оно сверху! Ведь непотопляемое...
    alkor
  12. Esoteric Сегодня, 10:09
    Вы станете смеяться, но Чубайсу тоже выделяли огромные суммы, и он об этом заявлял во всеуслышание. Только толку нет. А, военные? laughing Взгляните на свои пенсии и на пенсии судей и вам всё станет понятно. Военные - это те, кто востребован в первых рядах на передовой, а остальное - по остаточному принципу. Держитесь...
    Esoteric
  13. Strashila Сегодня, 10:11
    Как там в Операции "Ы" фраза... Все украдено до нас...
    Strashila
  14. weksha50 Сегодня, 10:34
    " заявляет, что отдых в военных санаториях вполне сравним с отдыхом на зарубежных курортах"...

    Может быть в отдельных... Как в свое время разница была в Сочи между общим санаторием им. Ворошилова и расположенным ниже - санаторием им. Фабрициуса... Ну и, в санаториях всегда было и есть обслуживание для белых и "черных"...
    Насчет доступности медобслуживания в общем и санаторного лечения в частности для военных пенсионеров - ложь... Я лет 10 писал в военкомат рапорта на предоставление путевки в любой санаторий в любое время года - бесполезно... Мест - нет...
    Один из моих знакомых, закончивший службу в Главном военно-медицинском учреждении, регулярно-ежегодно ездит в Сочи в сентябре... Пока - связи есть...
    Как всегда - благочинные рапорта о грандиозных успехах... Как средняя зарплата по больнице (госпиталю), или средняя зарплата по стране (по войскам)...
    weksha50
  15. turbris Сегодня, 11:00
    Могу подтвердить, что санатории, особенно жилые комплексы даже хуже тех, которые были в СССР. То, что отремонтировано, продается гражданским, военным пенсионерам туда ходу нет. Если у тебя льготная путевка, то все ты получаешь по остаточному принципу. Он-лайн бронирование отдано в сами санатории, поэтому уже 1 ноября оно заканчивается, по случаю отсутствия мест и как это так получается, за один день исчезают все места в санаториях? Как и кто осуществляет распределением мест в каждом санатории не известно, во общем коррупция процветает, корпуса для высшего состава при этом остаются пустыми в течении всего года.
    turbris
  16. Галеон Сегодня, 11:15
    Для недовольных властью, коррупцией и положением в военных санаториях Росгвардия приобрела бронированные МИ-8 АМТШ. так что лучше, как тут писал ветеран, - на даче.
    Галеон
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