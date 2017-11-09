Вложения средств в санатории Минобороны не дают результата
Несмотря на заверения замминистра Цаликова о масштабной реконструкции военных санаториев, отдыхающие не заметили позитивных изменений.
Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов выступил на открытом заседании Коллегии Минобороны России. В своем докладе он представил данные о том, как преобразовалось военное ведомство за последние годы. Среди прочего Цаликов рассказал, что с 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов. По его словам, все они оснащены современной медицинской техникой и оборудованием (за последние пять лет на это было выделено 24 млрд рублей), поэтому военная медицина выведена на новый, высокотехнологичный, уровень.
СМИ уже не раз писали о том, что на одни только санатории за последние три года было потрачено 570 млн рублей. Несмотря на стабильные крупные вливания денежных средств, на военные здравницы продолжает поступать огромное количество жалоб. Во-первых, путевки в санаторий получить очень сложно. По словам журналиста и капитана 1 ранга запаса Валерия Громака, «46% офицеров запаса, подавших заявление для получения санаторной путевки, было отказано по причине отсутствия мест, 11% – из-за неправильно оформленных документов, 9% – из-за несовпадения заболевания с профилем санатория». Кроме того, выяснилось, что путевки реализуют гражданским лицам по коммерческой цене вместо того, чтобы предоставлять приоритет военным пенсионерам.
Во-вторых, качество лечения оставляет желать лучшего. Несмотря на заверения Цаликова о том, что санатории оснащены новым первоклассным оборудованием, оно, похоже, приберегается для «лучших дней» или достается избранным учреждениям. Отдыхающие делятся своими впечатлениями: «При оформлении санаторно-курортной карты требуйте, чтобы в основное заболевание было записана та болезнь, которая на данный момент беспокоит больше других, так как процедуры будут назначены только по основному заболеванию. Мой пример: основное заболевание записано в карте – гипертоническая болезнь 2 ст. риск 1. Мне назначили по этому заболеванию 1 процедуру – смотреть в зеркало 8 раз в течение трех минут. На этом все лечение бесплатное закончилось».
О ремонте и качественном обслуживании говорить и вовсе не приходится. «Заселили в двухместный однокомнатный «стандарт»: окна без москитных сеток, ползают ящерицы, мухи и другие насекомые. Грязное все: окна, подоконник, стол, тумбочки. В душевой кабине нет створок и ручек, грязные краны и лейка. Вода из душа не течет, а на унитазе сломана сидушка. На пляже валяется гора бытового мусора – полная антисанитария. На территории живет свора бродячих собак, которые всю ночь лают под окнами. 21 день выживания, а не отдыха. Уехать нельзя, т.к. путевку не отдают. Вот такие условия созданы для военных пенсионеров», – рассказывают очевидцы.
При этом начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, который ответственен за положение дел в санаторно-курортной сфере, заявляет, что отдых в военных санаториях вполне сравним с отдыхом на зарубежных курортах. Примечательно, что Тришкин уже занимался подобной работой на посту министра здравоохранения Подмосковья. В результате его действий случился лекарственный кризис, после чего он был освобожден от должности. Сейчас кризис происходит во всей санаторно-курортной сфере Минобороны.
Несмотря на заверения Цаликова о масштабной модернизации, реальных позитивных изменений военные пенсионеры так и не увидели. Впереди новые вливания бюджетных средств, но изменится ли что-то на этот раз, покажет время.
Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов выступил на открытом заседании Коллегии Минобороны России. В своем докладе он представил данные о том, как преобразовалось военное ведомство за последние годы. Среди прочего Цаликов рассказал, что с 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов. По его словам, все они оснащены современной медицинской техникой и оборудованием (за последние пять лет на это было выделено 24 млрд рублей), поэтому военная медицина выведена на новый, высокотехнологичный, уровень.
СМИ уже не раз писали о том, что на одни только санатории за последние три года было потрачено 570 млн рублей. Несмотря на стабильные крупные вливания денежных средств, на военные здравницы продолжает поступать огромное количество жалоб. Во-первых, путевки в санаторий получить очень сложно. По словам журналиста и капитана 1 ранга запаса Валерия Громака, «46% офицеров запаса, подавших заявление для получения санаторной путевки, было отказано по причине отсутствия мест, 11% – из-за неправильно оформленных документов, 9% – из-за несовпадения заболевания с профилем санатория». Кроме того, выяснилось, что путевки реализуют гражданским лицам по коммерческой цене вместо того, чтобы предоставлять приоритет военным пенсионерам.
Во-вторых, качество лечения оставляет желать лучшего. Несмотря на заверения Цаликова о том, что санатории оснащены новым первоклассным оборудованием, оно, похоже, приберегается для «лучших дней» или достается избранным учреждениям. Отдыхающие делятся своими впечатлениями: «При оформлении санаторно-курортной карты требуйте, чтобы в основное заболевание было записана та болезнь, которая на данный момент беспокоит больше других, так как процедуры будут назначены только по основному заболеванию. Мой пример: основное заболевание записано в карте – гипертоническая болезнь 2 ст. риск 1. Мне назначили по этому заболеванию 1 процедуру – смотреть в зеркало 8 раз в течение трех минут. На этом все лечение бесплатное закончилось».
О ремонте и качественном обслуживании говорить и вовсе не приходится. «Заселили в двухместный однокомнатный «стандарт»: окна без москитных сеток, ползают ящерицы, мухи и другие насекомые. Грязное все: окна, подоконник, стол, тумбочки. В душевой кабине нет створок и ручек, грязные краны и лейка. Вода из душа не течет, а на унитазе сломана сидушка. На пляже валяется гора бытового мусора – полная антисанитария. На территории живет свора бродячих собак, которые всю ночь лают под окнами. 21 день выживания, а не отдыха. Уехать нельзя, т.к. путевку не отдают. Вот такие условия созданы для военных пенсионеров», – рассказывают очевидцы.
При этом начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, который ответственен за положение дел в санаторно-курортной сфере, заявляет, что отдых в военных санаториях вполне сравним с отдыхом на зарубежных курортах. Примечательно, что Тришкин уже занимался подобной работой на посту министра здравоохранения Подмосковья. В результате его действий случился лекарственный кризис, после чего он был освобожден от должности. Сейчас кризис происходит во всей санаторно-курортной сфере Минобороны.
Несмотря на заверения Цаликова о масштабной модернизации, реальных позитивных изменений военные пенсионеры так и не увидели. Впереди новые вливания бюджетных средств, но изменится ли что-то на этот раз, покажет время.
Автор: Дмитрий Мидов
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