19:45 08 ноября

Два самоубийства военнослужащих в в/ч Богучара за неделю

Воронежские СМИ публикуют материал, в котором говорится об очередном акте суицида в одной из воинский частей, расположенных в регионе. Речь идёт о в/ч города Богучар. В сообщении говорится, что счёты с жизнью свёл военнослужащий контрактной службы. Мужчине было 33 года. Он не был женат и не имел детей. Сослуживцы характеризуют его как бесконфликтного и уравновешенного человека. О причинах, которые толкнули военнослужащего совершить повешение, военнослужащие сказать не могут.
Информационный ресурс РИА «Воронеж» приводит информацию о том, что совершивший акт суицида проходил службу в звании старшего сержанта. Он был родом из города Калач Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в той же воинской части 3 ноября самоубийство совершил другой военнослужащий. Это рядовой службы по призыву. Местные источники утверждают, что якобы с молодого «срочника» в ультимативной форме требовали денежные средства, на него оказывалось психологическое давление.
В министерстве обороны эту информацию на данный момент официально не подтверждают.
Два самоубийства военнослужащих в в/ч Богучара за неделю

В прошлом году в средствах массовой информации сообщалось о том, что в воинской части, находящейся в Богучаре, были отмечены четыре смерти военнослужащих. В частности, в сентябре 2016-го самоубийство совершил 35-летний военнослужащий-контактник. Предположительная версия – размолвка с супругой.

Использованы фотографии: function.mil.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 17:58
    В душу человека не влезешь?А ведь надо..Эти люди с оружием и что и как там у них,это важно.
    210окв
    1. tomket Сегодня, 18:05
      Цитата: 210окв
      В душу человека не влезешь?А ведь надо..Эти люди с оружием и что и как там у них,это важно.

      Надо не в души к людям лезть, а в социально-психологическую обстановку в ВЧ, посмотреть так пристально, почему срочники счеты с жизнью сводят, почему контрактники? Все ли впорядке в ВЧ с дисциплиной? На соответствие командиров проверить, в том числе командира ВЧ. Люди просто так стреляться и вешаться не будут.
      tomket
      1. Соломон Кейн Сегодня, 18:25
        почему срочники счеты с жизнью сводят, почему контрактники

        Почему? А почему 15-ти, 16-ти летние с крыш кидаются? Почему? Сознание у нашей молодежи
        больное...Никто не хрена(растение) из пацанов из глубинки не стреляется и из части не сбегает....Это с теми,кто избалован родителями, хорошей жизнью в мегаполисе, в армии случайные люди, пошли служить на зло или вопреки.....А каждому дураку няньку - командира не приставишь...
        сентябре 2016-го самоубийство совершил 35-летний военнослужащий-контактник. Предположительная версия – размолвка с супругой.

        Сразу вспомнил пацанов из ССО в Сирии и 300 духов против них....вот она ценность человеческой жизни...
        Соломон Кейн
        1. tomket Сегодня, 18:27
          Цитата: Соломон Кейн
          Сразу вспомнил пацанов из ССО в Сирии и 300 духов против них....вот она ценность человеческой жизни...

          Царя Леонида не вспомнил случаем?
          tomket
          1. Соломон Кейн Сегодня, 18:29
            Вспомнил, при нем даже мысль о суициде была преступлением...
            Соломон Кейн
        2. Николай Грек Сегодня, 19:36
          Цитата: Соломон Кейн
          Сознание у нашей молодежи
          больное...

          да ужжжжжжжжжж, не поспоришь...еще наглость имеют шасать по митингам, орать про бедности и, при этом, снимать все это на мобилки последних моделей!!! negative negative negative wassat wassat laughing laughing
          Николай Грек
    2. NIKNN Сегодня, 18:06
      Цитата: 210окв
      В душу человека не влезешь?А ведь надо..Эти люди с оружием и что и как там у них,это важно.

      Влезать в душу , это профессионвальная обязанность психологов при прохождении медицинской комисии... А они заняты одной мыслью, как дополнительно заработать на призыве, кто хочет служить того валят, кто не хочет тоже, и то и другое за деньги...
      NIKNN
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:14
        О причинах, которые толкнули военнослужащего совершить повешение, военнослужащие сказать не могут.

        Больше похоже на насильственное повешение. Зачем контрактнику, имеющему оружие, вешаться, когда легче застрелиться? Я так думаю.
        СРЦ П-15
      2. Микадо Сегодня, 18:16
        А они заняты одной мыслью, как дополнительно заработать на призыве, кто хочет служить того валят, кто не хочет тоже, и то и другое за деньги...

        Николай (не знаю по отчеству), "валить" вообще дело психиатра. Мнение же психолога всегда является рекомендательным. С уважением, Николай hi
        ребят жаль, искренне. Земля им пухом.
        Микадо
        1. NIKNN Сегодня, 18:25
          Цитата: Микадо
          "валить" вообще дело психиатра.

          Извиняюсь, ошибся, как то напрягают такие новости, слегка потерялся..., да психиатора. По сути все , что я выше сказал, относится ко всей комиссии, сталкивались дети друзей, моих слава богу данная участь не коснулась. hi
          NIKNN
          1. Микадо Сегодня, 18:33
            напрягают, конечно... Надо часть смотреть. Медкомиссия - отдельный вопрос, тут можно книгу писать. Просто от себя - именно психологи, как раз, не имеют отношения к "зарабатыванию денег на призыве". Я просто в этой службе работал некоторое время, правда, не в армии. hi с уважением, hi
            Микадо
            1. NIKNN Сегодня, 19:03
              Цитата: Микадо
              напрягают, конечно... Надо часть смотреть. Медкомиссия - отдельный вопрос, тут можно книгу писать. Просто от себя - именно психологи, как раз, не имеют отношения к "зарабатыванию денег на призыве". Я просто в этой службе работал некоторое время, правда, не в армии. hi с уважением, hi

              Причин конечно может быть не меряно и как правило именно такой тип людей наименее предсказуемый.(не замечен, не выделялся, не конфликтовал, не женат) Лучьше бы он водку пил и хулиганил hi
              NIKNN
    3. Соломон Кейн Сегодня, 18:12
      Не нужная инфа....У нас по стране катастрофическая статистика по суициду...Нет ля!!! Надо армию к данной теме прилепить....
      Эти люди с оружием.... , а на "гражданке" за рулем самосвала...а полиция....?Фигня!!
      Не стоило даже тему поднимать...
      Соломон Кейн
    4. Berkut24 Сегодня, 19:09
      В душу человека не влезешь?А ведь надо..Эти люди с оружием и что и как там у них,это важно.

      Зачастую на службе всё гораздо проще, чем в личной жизни. Причин энда может быть тысячи.
      Berkut24
  2. ul_vitalii Сегодня, 18:07
    Жалко. Все держали в себе, тут и психолог не поможет, видно и поделиться не с кем было. Жили, жили и приняли такое решение, жалко.
    ul_vitalii
    1. Primoos Сегодня, 18:12
      Мы приходим в Этот МИР против нашей воли, но уйти каждый волен по своему. Лезть в петлю, это мерзкая смерть. Сам себя приговорил, сам себя повесил. Видно знал, за что.
      Primoos
    2. Сепар ДНР Сегодня, 18:16
      Цитата: ul_vitalii
      психолог не поможет

      Психология-потёмки,душа человеческая-подавно.
      Когда я проходил тест у психологини в военкомате,задал ей вопрос :
      Отдаёт ли она себе отчёт,что СТАНДАРТНЫЕ тесты годны лишь для призыва в мирное время...

      Ответила,что да, но других нет...
      Сепар ДНР
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:15
    Это для военной прокуроры работа, с кого-то полетят погоны статья есть "доведение до самоубийства " опять же! Я конечно, соболезную родным, друзьям и семьям погибших , но почему такое происходит с конктрактниками? ??Думаю, и даже уверен, что этого при желании можно было избежать.Отсюда выводы -у кого-то нету такого желания, и закрывание глаз на проблемы в подразделении стало нормой, а не исключением из правил.
    Геркулесыч
    1. verner1967 Сегодня, 18:22
      Цитата: Геркулесыч
      но почему такое происходит с конктрактниками?

      если я правильно понял о какой части идёт речь, то ничего удивительного, выгнали людей в чистое поле, стоит там общага для офицеров посреди грязи. У моей дочери одноклассница замуж вышла за офицера, а его туда вместе с частью перевели. Через месяц она оттуда уехала.
      verner1967
      1. tomket Сегодня, 18:29
        Цитата: verner1967
        если я правильно понял о какой части идёт речь, то ничего удивительного, выгнали людей в чистое поле, стоит там общага для офицеров посреди грязи.

        По идее там военный городок немецкий стоит. Ах да, его во времена дружбы Путина-Януковича передали на баланс городу. А новый видимо не построили, ибо денег нет.
        tomket
        1. verner1967 Сегодня, 18:52
          Цитата: tomket
          По идее там военный городок немецкий стоит.

          я ж говорю, смотря какая часть. Городок строился в 90-х и уже заселён, а часть, о которой я писал, туда перевели в 2014-м, после событий на Украине. У моей дочери подруга замуж за офицера вышла, побыла там два месяца и вернулась.
          verner1967
    2. tomket Сегодня, 18:26
      Цитата: Геркулесыч
      Это для военной прокуроры работа, с кого-то полетят погоны статья есть "доведение до самоубийства " опять же!

      Ну не факт что полетят. Как видим, случай в ВЧ не первый, и что то не слышно, что бы кто то полетел, или случаи суицида прекратились.
      Цитата: Геркулесыч
      но почему такое происходит с конктрактниками

      Человек идет работать по военной специальности, а сталкивается с уголовщиной , вымогательством и прессингом.
      Цитата: Геркулесыч
      Отсюда выводы -у кого-то нету такого желания, и закрывание глаз на проблемы в подразделении стало нормой, а не исключением из правил.

      Ну понятно, что раз случаи суицида продолжаются, то ничего там не поменялось. Видимо уважаемые люди в погонах засели там на разных должностях, и их понапрасну не беспокоят, по таким пустякам, как суицид военнослужащего.
      tomket
  4. Федя2017 Сегодня, 18:23
    Информация о причинах суицида этих людей отсутствует, только предположения... И они сами уже не расскажут. Контрактники были людьми взрослыми, со своей личной жизнью... Но с мальчишкой срочником, что за деньги и кто вымогал, неужели следствие не смогло разобраться ?
    Федя2017
  5. Egorovich Сегодня, 18:26
    Здесь нужно разбираться с руководством этой военной частью в обязательном порядке. Со всеми с низу до верха. И виновных на нары. Четыре человека за год, это точно чье-то преступление.
    Egorovich
    1. tomket Сегодня, 18:34
      Цитата: Egorovich
      Четыре человека за год, это точно чье-то преступление.

      Это раздолбайство командира ВЧ.
      Цитата: Egorovich
      Здесь нужно разбираться с руководством этой военной частью в обязательном порядке.

      Видимо руки не доходят.
      Цитата: Egorovich
      И виновных на нары.

      Я что то не слышал ни разу о серьезном наказании именно командира ВЧ по поводу суицида или неуставщины. Так, выговоры в основном и общественное порицание в прессе.
      tomket
      1. Egorovich Сегодня, 18:41
        Вот поэтому и нужно разбираться, а не глаза закрывать. Четыре человека в 2016г. и еще один в этом. Это норма?
        Egorovich
    2. Sergey53 Сегодня, 18:45
      Поскольку в данный момент бал правят деньги то и решать будут так же.
      Sergey53
      1. Egorovich Сегодня, 18:49
        Я так не считаю. Будем надеятся, что виновные будут наказаны, а они 100% есть. И по полной.
        Egorovich
  6. Курочкин Сегодня, 18:36
    Во то как !!!Я думал что товарищ Шойгу искоренил в Армии дедовщину !!!
    Курочкин
  7. старшина запаса Сегодня, 18:40
    командира за жабры !
    старшина запаса
  8. Александр С. Сегодня, 18:40
    Подразделение расформировать бы, как негодное..раз там самоубийство идет на поток.
    Александр С.
    1. tomket Сегодня, 19:16
      Цитата: Александр С.
      Подразделение расформировать бы, как негодное..раз там самоубийство идет на поток.

      Так один раз уже расформировывали, тоже пользовалось дурной славой под конец существования. Новая часть тоже начинает приобретать дурную славу....
      tomket
  9. лысова Сегодня, 18:44
    Подобное приходилось видеть в реале. Полная коррупция - причём все знают, но будут молчать - пока помидоры отрывать не будут. Давно пора с этим кончать - есть и честные офицеры.
    лысова
  10. Мар.Тира Сегодня, 18:46
    Цитата: tomket
    Цитата: 210окв
    В душу человека не влезешь?А ведь надо..Эти люди с оружием и что и как там у них,это важно.

    Надо не в души к людям лезть, а в социально-психологическую обстановку в ВЧ, посмотреть так пристально, почему срочники счеты с жизнью сводят, почему контрактники? Все ли впорядке в ВЧ с дисциплиной? На соответствие командиров проверить, в том числе командира ВЧ. Люди просто так стреляться и вешаться не будут.

    Верно!Что то неладное твориться в королевстве.Создать комиссию,из военной прокуратуры,и следователей.Вплоть до расформирования,и ареста ,и увольнения отцов командиров,как в МВД.Что бы жизнями людей дорожили.
    Мар.Тира
  11. Холуай Сегодня, 18:48
    Командир виноват! Бардак! Под Суд командира! Оторвался от жизни своего коллектива...
    Холуай
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 18:54
    Читаешь комменты.. Мрак.. Через пару недель будет более полная инфа и внятный комментарий от МО.
    Razvedka_Boem
  13. cariperpaint Сегодня, 19:19
    там смотрю в части вообще бардак полный работой с личным составом... ни в какие ворота вообще... там уже не из округа комиссия а из МО должна прилететь и голову полетят сверху-донизу ... я подобный случай помню очень давно в одном полку под Хабаровском сняли всех и вся.
    cariperpaint
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