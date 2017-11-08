Два самоубийства военнослужащих в в/ч Богучара за неделю
Воронежские СМИ публикуют материал, в котором говорится об очередном акте суицида в одной из воинский частей, расположенных в регионе. Речь идёт о в/ч города Богучар. В сообщении говорится, что счёты с жизнью свёл военнослужащий контрактной службы. Мужчине было 33 года. Он не был женат и не имел детей. Сослуживцы характеризуют его как бесконфликтного и уравновешенного человека. О причинах, которые толкнули военнослужащего совершить повешение, военнослужащие сказать не могут.
Информационный ресурс РИА «Воронеж» приводит информацию о том, что совершивший акт суицида проходил службу в звании старшего сержанта. Он был родом из города Калач Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в той же воинской части 3 ноября самоубийство совершил другой военнослужащий. Это рядовой службы по призыву. Местные источники утверждают, что якобы с молодого «срочника» в ультимативной форме требовали денежные средства, на него оказывалось психологическое давление.
В министерстве обороны эту информацию на данный момент официально не подтверждают.
В прошлом году в средствах массовой информации сообщалось о том, что в воинской части, находящейся в Богучаре, были отмечены четыре смерти военнослужащих. В частности, в сентябре 2016-го самоубийство совершил 35-летний военнослужащий-контактник. Предположительная версия – размолвка с супругой.
Информационный ресурс РИА «Воронеж» приводит информацию о том, что совершивший акт суицида проходил службу в звании старшего сержанта. Он был родом из города Калач Воронежской области.
Ранее сообщалось, что в той же воинской части 3 ноября самоубийство совершил другой военнослужащий. Это рядовой службы по призыву. Местные источники утверждают, что якобы с молодого «срочника» в ультимативной форме требовали денежные средства, на него оказывалось психологическое давление.
В министерстве обороны эту информацию на данный момент официально не подтверждают.
В прошлом году в средствах массовой информации сообщалось о том, что в воинской части, находящейся в Богучаре, были отмечены четыре смерти военнослужащих. В частности, в сентябре 2016-го самоубийство совершил 35-летний военнослужащий-контактник. Предположительная версия – размолвка с супругой.
Использованы фотографии: function.mil.ru
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