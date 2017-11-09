11:21 09 ноября

Ситуация в Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала освобождение Абу Кемаля, трасса Итрия – Ханассер зачищена от террористов, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Боевики радикальных антиправительственных формирований продолжили вести обстрел сирийской столицы. Несколько мирных жителей Дамаска получили серьезные ранения, в том числе, пострадали дети. Правительственные войска открыли ответный огонь по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также окрестностях населенных пунктов Аз-Зарикия, Хараста и Хош ад-Давахира. По позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Хаммурия и Хизза удары нанесли сирийские ВВС.


ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо недалеко от города Ханассер. Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел позиций боевиков антиправительственных формирований недалеко от поселения Хаян. Турецкая армия ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Джандарис на севере провинции.

В начале дня информационное агентство Al-Masdar News писало, что назначен главнокомандующий всеми подразделениями Сирийской арабской армии (САА), действующими в провинции Дейр-эз-Зор. Новым командующим стал Муххамед Хаддур, известный успешным контрнаступлением на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) на трассе М-7.

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов в районе населенного пункта Аль-Курие (провинция Дейр-эз-Зор). В регион прибыла новая партия военной техники и вооружений для Демократических сил Сирии (SDF) от западной коалиции.

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигла сирийско-иракской границы. Таким САА и союзные силы полностью окружили террористов ИГ в городе Абу Кемаль. В это время Демократические силы Сирии (SDF) продвигались к населенному пункту Аль-Бусейра, расположенному к северу от Меядина (провинция Дейр-эз-Зор).

Один из местных источников в городе Ракка опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра региона. Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий вокруг того, как делить имущество местных жителей.

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе поселения Мааракба (провинция Хама). Трасса Итрия – Ханассер зачищена от боевиков террористической коалиции. Правительственные войска отбросили террористов «Ан-Нусры» на 15 километров от так называемой «Дороги жизни».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 09:42
    Тяжёлый случай. САА давит на периферии,а в то же время террористы обстреливают столицу..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 10:38
      Задавят крупные формирования и зачистку городов начнут... Ни один год эту заразу выводить придётся! Мы так до сих пор до конца не излечились! Но нужно к этому стремиться! Лекарство одно - Ликвидация!
      Anarchist
  2. Sergey53 Сегодня, 09:48
    Дело подходит к концу. Осталось начать да закончить.
    Sergey53
    1. Stas157 Сегодня, 10:21
      Цитата: Sergey53
      Дело подходит к концу. Осталось начать да закончить.

      С ИГИЛ - да. Но, остальная половина Сирии находится под другими террористами, а также большая часть нефти. Я бы не хотел такого конца, уверен, сирийцы тоже.
      Stas157
  3. Росомаха Сегодня, 09:51
    бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра региона. Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий вокруг того, как делить имущество местных жителей.


    Вот это больше всего удручает, мародёры должны быть наказаны, иначе чем они от террористов отличаются?
    Росомаха
    1. Джедай Сегодня, 09:57
      Цитата: Росомаха
      иначе чем они от террористов отличаются?

      Да ничем. И "кормилец" у них один и тот же.
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 10:36
        ну вот и показало, своё истинное личико курдская “армия“. банда морадёров и убийц.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 10:40
          В такого рода вооружённых формированиях не может не быть откровенного сброда. Уж коли в армиях некоторых стран мародёрство и неконтролируемое насилие считаются чуть ли не нормой. wink
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 10:44
            да Максим, ты прав. эти формирования и есть сборище сброда. кстати, с бодрым утром!.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 10:47
              Взаимно, Гарик!
              Цитата: новичок
              эти формирования и есть сборище сброда.

              Для США не важно чьими руками добиваться своих "хотелок".
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 10:53
                совсем не важно. и желательно, что б и инструмент, которым янки добиваются своего, тоже, в конце “кончился“. для курдов, видать, это недосягаемо для понимания.
                новичок
                1. Джедай Сегодня, 10:57
                  США подкупили курдов, как того ослика морковкой, их давней мечтой о независимом Курдистане.
                  Джедай
                  1. новичок Сегодня, 11:04
                    так ведь, что б сообразить Курдистан, надо обвалить все государства региона. неужто думают удастся? Ирак уже дал отпор. курды со своим непониманием пойдут в расход (уже идут), а вот янки, хоть и наполовину, но цели достигли_ накалили регион до предела.
                    новичок
                    1. Джедай Сегодня, 11:10
                      Цитата: новичок
                      накалили регион до предела.

                      А им это и надо было, ну и ещё одной стране которая "только защищается". wink
                      Джедай
                      1. новичок Сегодня, 11:18
                        о да, Максим! кстати, об Израиле. вчера, на военных материалах, вичитал о соаместной атаке ССА с ЦАХАЛОМ по зачистке Голланских высот. неужто до евреев дошло?!
                        новичок
        2. Anarchist Сегодня, 10:40
          Цитата: новичок
          ну вот и показало, своё истинное личико курдская “армия“. банда морадёров и убийц.

          США знает на кого ставить! На себе подобных... На тех, кто с моралью не заморачивается!
          Anarchist
          1. новичок Сегодня, 10:45
            ну так, оное узнаёт оное из далека.
            новичок
  4. Livonetc Сегодня, 10:02
    Все больше создается особый "информационный фон".
    Да и реальная ситуация коренным образом изменилась.
    Следующим этапом будет разоружение незаконных формирований.
    В каких то случаях путем договоренностей, в "особых" помножением на ноль.
    И только на этой стадии обстрелы и диверсии станут сходить на нет.
    Livonetc
  5. oldav Сегодня, 11:18
    Главное чтобы САА с Курдами не схлестнулись. У них ообщий враг и надо договариваться и идти на компромиссы.
    oldav
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