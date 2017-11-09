Ситуация в Сирии
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала освобождение Абу Кемаля, трасса Итрия – Ханассер зачищена от террористов, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Боевики радикальных антиправительственных формирований продолжили вести обстрел сирийской столицы. Несколько мирных жителей Дамаска получили серьезные ранения, в том числе, пострадали дети. Правительственные войска открыли ответный огонь по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также окрестностях населенных пунктов Аз-Зарикия, Хараста и Хош ад-Давахира. По позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Хаммурия и Хизза удары нанесли сирийские ВВС.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо недалеко от города Ханассер. Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел позиций боевиков антиправительственных формирований недалеко от поселения Хаян. Турецкая армия ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Джандарис на севере провинции.
В начале дня информационное агентство Al-Masdar News писало, что назначен главнокомандующий всеми подразделениями Сирийской арабской армии (САА), действующими в провинции Дейр-эз-Зор. Новым командующим стал Муххамед Хаддур, известный успешным контрнаступлением на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) на трассе М-7.
ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов в районе населенного пункта Аль-Курие (провинция Дейр-эз-Зор). В регион прибыла новая партия военной техники и вооружений для Демократических сил Сирии (SDF) от западной коалиции.
Правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигла сирийско-иракской границы. Таким САА и союзные силы полностью окружили террористов ИГ в городе Абу Кемаль. В это время Демократические силы Сирии (SDF) продвигались к населенному пункту Аль-Бусейра, расположенному к северу от Меядина (провинция Дейр-эз-Зор).
Один из местных источников в городе Ракка опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра региона. Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий вокруг того, как делить имущество местных жителей.
Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе поселения Мааракба (провинция Хама). Трасса Итрия – Ханассер зачищена от боевиков террористической коалиции. Правительственные войска отбросили террористов «Ан-Нусры» на 15 километров от так называемой «Дороги жизни».
Боевики радикальных антиправительственных формирований продолжили вести обстрел сирийской столицы. Несколько мирных жителей Дамаска получили серьезные ранения, в том числе, пострадали дети. Правительственные войска открыли ответный огонь по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также окрестностях населенных пунктов Аз-Зарикия, Хараста и Хош ад-Давахира. По позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Хаммурия и Хизза удары нанесли сирийские ВВС.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо недалеко от города Ханассер. Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел позиций боевиков антиправительственных формирований недалеко от поселения Хаян. Турецкая армия ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Джандарис на севере провинции.
В начале дня информационное агентство Al-Masdar News писало, что назначен главнокомандующий всеми подразделениями Сирийской арабской армии (САА), действующими в провинции Дейр-эз-Зор. Новым командующим стал Муххамед Хаддур, известный успешным контрнаступлением на позиции группировки ИГ (запрещена в РФ) на трассе М-7.
ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов в районе населенного пункта Аль-Курие (провинция Дейр-эз-Зор). В регион прибыла новая партия военной техники и вооружений для Демократических сил Сирии (SDF) от западной коалиции.
Правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигла сирийско-иракской границы. Таким САА и союзные силы полностью окружили террористов ИГ в городе Абу Кемаль. В это время Демократические силы Сирии (SDF) продвигались к населенному пункту Аль-Бусейра, расположенному к северу от Меядина (провинция Дейр-эз-Зор).
Один из местных источников в городе Ракка опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра региона. Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий вокруг того, как делить имущество местных жителей.
Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе поселения Мааракба (провинция Хама). Трасса Итрия – Ханассер зачищена от боевиков террористической коалиции. Правительственные войска отбросили террористов «Ан-Нусры» на 15 километров от так называемой «Дороги жизни».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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