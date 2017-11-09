11:23 09 ноября

1696 г. Петр Первый. Рождение российского флота

Границы Российской империи 18-го века существенно отличались от границ современной России. Они совпадали лишь на севере, где безлюдные тогда просторы Заполярья омывали воды морей Ледовитого океана. Россия в те времена уже занимала огромные пространства, но ее территория была отрезана от морских берегов, и как следствие - от возможности широкого использования дешевых путей сообщения. Уже тогда было ясно, что без мощного и современного флота Российская империя будет экономически обречена, не имея торговых отношений с другими государствами Европы.




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