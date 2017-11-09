11:21 09 ноября

Собаки-саперы получили радиосвязь и видеокамеры

Минно-розыскные собаки получили новую экипировку, позволяющую вожатым видеть то же, что видят их подопечные, и дистанционно контролировать их действия при поиске взрывных устройств, передают Известия.



Новая система была испытана российскими саперами в Сирии.


«Комплект снаряжения состоит из шлейки с видеокамерой и наушников, адаптированных для четвероногих. Изображение с камеры передается на миниатюрный экран в руках или на рукаве у вожатого. В результате человек видит то же, что собака. При этом вожатый имеет возможность руководить действиями пса, подавая ему команды по радио. Наушники отсекают звуки стрельбы и взрывов и помогают собаке распознать в условиях боя голос вожатого», – говорится в материале.

Система разработана в 66-м Межведомственном учебном методическом центре инженерных войск.

Чтобы защитить собак от пуль и осколков, на них, как и на людей, надевают бронекостюмы и специальные шлемы.

По словам директора московского городского клуба служебного и спортивно-прикладного собаководства РО ДОСААФ Александра Журавлева, конфликт в Сирии дал мощный толчок развитию кинологических служб и разработке специальной экипировки.

Заменить собаку при поиске взрывных устройств невозможно. Нюхачи – собаки штучные и очень востребованные. На их подготовку в среднем уходит около 12 месяцев. Поэтому целесообразно вкладываться в их экипировку, чтобы повысить эффективность применения и максимально защитить собаку. Очень хорошо, что у нас стали уделять внимание этому вопросу,
сказал он.

По словам кинолога, еще в Советском Союзе проводились опыты, когда на собаку вешалась рация и проводник подавал собаке команды. Но долгое время эта методика не была востребована.

Технически это не очень сложно, это вопрос правильной дрессуры. Сначала проводник стоит рядом, чтобы собака слышала команды и из его уст, и из динамика. Потом постепенно расстояние увеличивается. Тут важно качество дрессировки, чтобы пес в принципе был приучен автоматически выполнять команды,
пояснил он.

Использованы фотографии: https://ru.m.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. svp67 Сегодня, 10:33
    Собаки-саперы получили радиосвязь и видеокамеры
    Ну вот теперь, даже по собачьи, не поматеришься и до угла не сбегаешь... Лишили собачек последних радостей.
    svp67
    1. NIKNN Сегодня, 10:37
      При этом вожатый имеет возможность руководить действиями пса, подавая ему команды по радио. Наушники отсекают звуки стрельбы и взрывов и помогают собаке распознать в условиях боя голос вожатого», – говорится в материале.
      Ну могут же когда хотят. А вообще класс.
      NIKNN
    2. Primoos Сегодня, 11:05
      Цитата: svp67
      Собаки-саперы получили радиосвязь и видеокамеры
      Ну вот теперь, даже по собачьи, не поматеришься и до угла не сбегаешь... Лишили собачек последних радостей.

      Главная радость для собаки, когда хозяин рядом. Это настоящие друзья. Никогда не предаст, хоть на куски ее режь. Я собачник со стажем, знаю о чем говорю.
      Primoos
      1. 30 вис Сегодня, 11:13
        Приходиться иногда общаться со своим другом -РЧТ по мобилке . Ухожу на сутки на дежурство ,он отказывается есть ,гулять ... Жена прижмёт трубку с собачьему уху ,поговорю идёт гулять ,кушает ... Чудеса !
        30 вис
  2. Sergey53 Сегодня, 10:35
    У нас практически всегда на новшества не хотят обращать внимания. То денег на это нет, то у амеров нет, а нам зачем? А вот когда у них появляется, то начинают сразу "землю рыть".
    Sergey53
  3. san4es Сегодня, 10:38
    Поэтому целесообразно вкладываться в их экипировку, чтобы повысить эффективность применения и максимально защитить собаку.
    soldier
    san4es
    1. Кент0001 Сегодня, 10:51
      Согласен. Подготовка таких псов дело затратное и они должны отработать эти деньги. Жаль их век весьма не долог.
      Кент0001
  4. Игорь В Сегодня, 10:55
    Ещё надо маленький АК в каждую лапу. Так, на всякий случай. smile
    Игорь В
  5. Masya Masya Сегодня, 11:19
    Не могут еще роботами полностью заменить собак, жаль конечно... пока и по старинке работать приходится, также как и нашим дедам...
    Победу возвещая,красный флаг
    Взметнулся над поверженным Берлином,
    Застыл под ним разрушенный Рейхстаг
    Чернеющей,дымящейся махиной.

    Вокруг солдаты плачут и поют,
    Сквозь смех пилоткой слёзы утирая,
    И салютуют павшим,вверх стреляя,
    И за живых сто грамм солдатских пьют.

    Для них уже закончена война:
    Лежат дома немецкие в руинах,
    Но мстительно припрятала она
    Средь них неразорвавшиеся мины.

    Не счесть в освобождённых городах
    Безмолвно затаившихся ловушек,
    Они смертельны будут и тогда,
    Когда давно остынут жерла пушек.

    И для кого-то долгая война
    Ещё,увы,закончится не скоро,
    В развалинах,без отдыха и сна,
    Работают отважные сапёры.

    Непросто мину щупом отыскать,
    От напряженья пот струится градом:
    Один неверный шаг-и все,кто рядом,
    Навек в земле останутся лежать.

    Не за медаль рискуют жизнью тут,
    Очистить землю надо от снарядов,
    И облегчить сапёрам тяжкий труд
    Пришли четвероногие отряды.

    Идут вперёд обученные псы,
    Уверенно работают в завалах,
    На чердаках,под стенами,в подвалах
    Уловят запах тола их носы.

    Поверить в них солдаты не спешат:
    "Куда собаке обнаружить мину!
    Тут опытный сапёр,едва дыша,
    Часами гнёт натруженную спину."

    Но вдруг собака села:-"Есть снаряд!"
    Сапёр руками землю осторожно
    Разрыл,тихонько выкрутил заряд
    И выдохнул:-"Работать с ними можно!"

    Когда-нибудь вернутся в город птицы,
    И воцарятся радость и покой,
    Ну а пока: "Мин нет"-гласит таблица
    Прибитая солдатскою рукой.
    Masya Masya
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