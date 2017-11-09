Собаки-саперы получили радиосвязь и видеокамеры

Заменить собаку при поиске взрывных устройств невозможно. Нюхачи – собаки штучные и очень востребованные. На их подготовку в среднем уходит около 12 месяцев. Поэтому целесообразно вкладываться в их экипировку, чтобы повысить эффективность применения и максимально защитить собаку. Очень хорошо, что у нас стали уделять внимание этому вопросу,

Технически это не очень сложно, это вопрос правильной дрессуры. Сначала проводник стоит рядом, чтобы собака слышала команды и из его уст, и из динамика. Потом постепенно расстояние увеличивается. Тут важно качество дрессировки, чтобы пес в принципе был приучен автоматически выполнять команды,