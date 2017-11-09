Собаки-саперы получили радиосвязь и видеокамеры
Минно-розыскные собаки получили новую экипировку, позволяющую вожатым видеть то же, что видят их подопечные, и дистанционно контролировать их действия при поиске взрывных устройств, передают Известия.
Новая система была испытана российскими саперами в Сирии.
«Комплект снаряжения состоит из шлейки с видеокамерой и наушников, адаптированных для четвероногих. Изображение с камеры передается на миниатюрный экран в руках или на рукаве у вожатого. В результате человек видит то же, что собака. При этом вожатый имеет возможность руководить действиями пса, подавая ему команды по радио. Наушники отсекают звуки стрельбы и взрывов и помогают собаке распознать в условиях боя голос вожатого», – говорится в материале.
Система разработана в 66-м Межведомственном учебном методическом центре инженерных войск.
Чтобы защитить собак от пуль и осколков, на них, как и на людей, надевают бронекостюмы и специальные шлемы.
По словам директора московского городского клуба служебного и спортивно-прикладного собаководства РО ДОСААФ Александра Журавлева, конфликт в Сирии дал мощный толчок развитию кинологических служб и разработке специальной экипировки.
По словам кинолога, еще в Советском Союзе проводились опыты, когда на собаку вешалась рация и проводник подавал собаке команды. Но долгое время эта методика не была востребована.
Новая система была испытана российскими саперами в Сирии.
«Комплект снаряжения состоит из шлейки с видеокамерой и наушников, адаптированных для четвероногих. Изображение с камеры передается на миниатюрный экран в руках или на рукаве у вожатого. В результате человек видит то же, что собака. При этом вожатый имеет возможность руководить действиями пса, подавая ему команды по радио. Наушники отсекают звуки стрельбы и взрывов и помогают собаке распознать в условиях боя голос вожатого», – говорится в материале.
Система разработана в 66-м Межведомственном учебном методическом центре инженерных войск.
Чтобы защитить собак от пуль и осколков, на них, как и на людей, надевают бронекостюмы и специальные шлемы.
По словам директора московского городского клуба служебного и спортивно-прикладного собаководства РО ДОСААФ Александра Журавлева, конфликт в Сирии дал мощный толчок развитию кинологических служб и разработке специальной экипировки.
Заменить собаку при поиске взрывных устройств невозможно. Нюхачи – собаки штучные и очень востребованные. На их подготовку в среднем уходит около 12 месяцев. Поэтому целесообразно вкладываться в их экипировку, чтобы повысить эффективность применения и максимально защитить собаку. Очень хорошо, что у нас стали уделять внимание этому вопросу,сказал он.
По словам кинолога, еще в Советском Союзе проводились опыты, когда на собаку вешалась рация и проводник подавал собаке команды. Но долгое время эта методика не была востребована.
Технически это не очень сложно, это вопрос правильной дрессуры. Сначала проводник стоит рядом, чтобы собака слышала команды и из его уст, и из динамика. Потом постепенно расстояние увеличивается. Тут важно качество дрессировки, чтобы пес в принципе был приучен автоматически выполнять команды,пояснил он.
Использованы фотографии: https://ru.m.wikipedia.org
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