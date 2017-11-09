Индийские спецназовцы пройдут обучение в центре подготовки Росгвардии
Бойцы специальных подразделений МВД Индии пройдут обучение в российском центре горной подготовки Росгвардии «Хацавита» в Краснодарском крае, сообщают Известия.
Для Индии вопрос борьбы с террористами в горной местности остается крайне актуальным.
В Росгвардии подчеркнули, что «речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки». Совместная работа будет проходить в рамках международного сотрудничества и обмена опытом между Росгвардией и МВД Индии.
Расположение центра позволяет изучить особенности ведения боевых действий, выполнения разведывательных и специальных задач в горно-лесистой местности на высотах до 1000 м.
«Предмет особой гордости центра – специальная горно-штурмовая полоса протяженностью 1500 м. Это полоса препятствий, предназначенная для формирования навыков и техники преодоления различных препятствий в горной и горно-лесистой местности», – отмечает газета.
По словам другого эксперта – Петра Топычканова, – очаги террористической активности встречаются практически на всей территории Индии.
Архивное фото
Для Индии вопрос борьбы с террористами в горной местности остается крайне актуальным.
В Росгвардии подчеркнули, что «речь идет не просто о тренировках, а об обмене опытом в процессе обучения, поскольку индийский спецназ традиционно отличается высоким уровнем горной подготовки». Совместная работа будет проходить в рамках международного сотрудничества и обмена опытом между Росгвардией и МВД Индии.
Расположение центра позволяет изучить особенности ведения боевых действий, выполнения разведывательных и специальных задач в горно-лесистой местности на высотах до 1000 м.
«Предмет особой гордости центра – специальная горно-штурмовая полоса протяженностью 1500 м. Это полоса препятствий, предназначенная для формирования навыков и техники преодоления различных препятствий в горной и горно-лесистой местности», – отмечает газета.
Успешное выполнение боевых задач в горных условиях зависит от подготовки личного состава. Горная местность значительно затрудняет ведение боевых действий. Кроме того, негативное влияние на действия войск оказывают суровые климатические условия. От военнослужащих этих подразделений требуется большая физическая выносливость, наблюдательность, умение ориентироваться в горах, прогнозировать погоду, транспортировать раненых, безопасно располагаться в биваках на ночлег, знание характеристик горного рельефа местности,рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По словам другого эксперта – Петра Топычканова, – очаги террористической активности встречаются практически на всей территории Индии.
В Кашмире действуют поддерживаемые Пакистаном сепаратисты и исламисты, на востоке страны, преимущественно в Западной Бенгалии, в гористой местности активны хорошо вооруженные отряды партизан-маоистов. Наконец, в некоторых регионах, особенно в штате Ассам, всё более остро стоит проблема распространения идеологии радикального исламизма, который проникает в Индию из Бангладеш. Нынешние власти Индии сделали ставку на силовое решение проблемы терроризма, и при этом они придают большое значение зарубежному опыту,сказал Топычканов.
Использованы фотографии: МВД России
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