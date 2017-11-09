Три авианосные группы ВМС США проведут маневры в Тихом океане

Это редкая возможность – устроить учения с двумя авианосцами, и еще более редкая – когда их три,

Ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона,