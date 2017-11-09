Три авианосные группы ВМС США проведут маневры в Тихом океане
С 11 по 14 ноября три авианосные группы ВМС США проведут маневры в западной части Тихого океана, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Седьмого флота.
В учении задействованы авианосцы «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт».
В последний раз подобные маневры с участием трех авианосных групп проводились в 2007 году в районе острова Гуам. Нынешнее учение совпало с напряженностью вокруг Северной Кореи.
В учении задействованы авианосцы «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт».
Это редкая возможность – устроить учения с двумя авианосцами, и еще более редкая – когда их три,цитирует пресс-служба командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Скотта Свифта.
Ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона,добавил он.
В последний раз подобные маневры с участием трех авианосных групп проводились в 2007 году в районе острова Гуам. Нынешнее учение совпало с напряженностью вокруг Северной Кореи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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