14:48 09 ноября

Минобороны Украины назначило нового командующего сил военной операции в Донбассе

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Спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что новым командующим сил АТО стал командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Минобороны Украины назначило нового командующего сил военной операции в Донбассе


На днях новым командующим сил АТО был назначен генерал-лейтенант Забродский. Руководство Генштаба ВСУ именно на нем остановило свой выбор, у него огромный опыт участия в АТО и планирования разного рода операций
– приводит слова спикера украинское издание ZN.UA


В то же время срок ротаций является закрытой информацией и не подлежит разглашению.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Отмечается, что Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины.

Использованы фотографии: https://zn.ua/

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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 12:08 Новый
    Надо постараться чтобы Настоящая Награда нашла хероя...Пуля.
    Жалоба
    210окв
    1. Венд Сегодня, 13:04 Новый
      Весьма интересно какие это операции он планировал. Вероятно Иловайский котел.
      Жалоба
      Венд
  2. Partyzan Сегодня, 12:11 Новый
    Отмечается, что Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины.
    снайпера не доработали, обидно recourse
    Жалоба
    Partyzan
    1. pvv113 Сегодня, 12:16 Новый
      Привет, тезка! Сейчас на Украине ветераны АТО приветствуют друг друга словами:
      "- Ты с каких котлов будешь?" wink
      Жалоба
      pvv113
      1. Шура пермский Сегодня, 12:21 Новый
        От перестановки слагаемых сумма не изменится…
        Жалоба
        Шура пермский
        1. pvv113 Сегодня, 12:39 Новый
          Лучше не становится wink
          Жалоба
          pvv113
      2. Джедай Сегодня, 12:21 Новый
        Володя hi
        у него огромный опыт участия в АТО и планирования разного рода операций

        Видимо, имеется ввиду опыт по скоростному сматыванию удочек - потому и жив ещё. lol
        Жалоба
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 12:41 Новый
          Не только жив остался, но и до генерала дослужился laughing
          Жалоба
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 12:45 Новый
            Так ещё и "хэроем" стал. Точно - спец по смазыванию салом пяток. lol
            Жалоба
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 12:47 Новый
              Вот откуда пошло "сало героям" wink
              Жалоба
              pvv113
          2. Лелёк Сегодня, 13:17 Новый
            Цитата: pvv113
            Не только жив остался, но и до генерала дослужился


            Привет. НАТОвский выкормыш. Выполнял в основном функцию украино-НАТОвских связей и интеграций, за что получил звание генерала и награду "хероя краины". В боях на Донбассе участвовал (руководил операциями), но в основном в штабах.
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            Лелёк
            1. pvv113 Сегодня, 13:36 Новый
              Приветствую! Одним словом, вояка еще тот - паркетный wink
              Жалоба
              pvv113
      3. Partyzan Сегодня, 12:30 Новый
        Цитата: pvv113
        "- Ты с каких котлов будешь?"

        привет Володя hi так можно и на заказ
        Жалоба
        Partyzan
        1. pvv113 Сегодня, 12:42 Новый
          У них какую кастрюлю на голову не натягивай - все равно котлом оборачивается
          Жалоба
          pvv113
          1. Partyzan Сегодня, 12:46 Новый
            Цитата: pvv113
            У них какую кастрюлю на голову не натягивай - все равно котлом оборачивается

            а это национальная традиция называется laughing
            Жалоба
            Partyzan
            1. pvv113 Сегодня, 12:48 Новый
              Нам их не понять request
              Жалоба
              pvv113
              1. Partyzan Сегодня, 12:50 Новый
                Цитата: pvv113
                Нам их не понять request

                Жалоба
                Partyzan
                1. pvv113 Сегодня, 13:41 Новый
                  Кто там у них из полководцев дебальцевский? Полторак? Да, в принципе все укровоеводы, уже вляпались в историю wink
                  Жалоба
                  pvv113
  3. ul_vitalii Сегодня, 12:14 Новый
    Как путный генерал, а что не воевать, если ответки нет.
    Жалоба
    ul_vitalii
  4. Романенко Сегодня, 12:14 Новый
    Сколько их там уже сменилось?
    Это наверное как генерал напишет заявление на оказание материальной помощи ему, его семье и родственникам - отправляют командовать в зону АТО
    Жалоба
    Романенко
  5. Egorovich Сегодня, 12:33 Новый
    Похоже Забродский один из сочинителей планов, как правильно выходить из многочисленных котлов, куда попадали кастрюлеголовые скакуны.
    Жалоба
    Egorovich
  6. Masya Masya Сегодня, 12:47 Новый
    Шило на мыло...
    Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

    А этого куда дели, на повышение пошел, или в утиль списали?
    Жалоба
    Masya Masya
    1. Partyzan Сегодня, 12:51 Новый
      Цитата: Masya Masya
      А этого куда дели, на повышение пошел, или в утиль списали?

      за салом отправили love
      Жалоба
      Partyzan
      1. Masya Masya Сегодня, 12:55 Новый
        Цитата: Partyzan
        за салом отправили

        Послали, так послали... laughing
        Жалоба
        Masya Masya
        1. Partyzan Сегодня, 13:01 Новый
          Цитата: Masya Masya
          Послали, так послали...

          далеко наверное recourse
          Жалоба
          Partyzan
          1. Masya Masya Сегодня, 13:08 Новый
            Цитата: Partyzan
            далеко наверное

            Не отбирайте слабую надежду, мож прикопан где... recourse
            Жалоба
            Masya Masya
            1. Partyzan Сегодня, 13:11 Новый
              Цитата: Masya Masya
              Не отбирайте слабую надежду, мож прикопан где...

              уже бы запах стоял, а так........ request
              Жалоба
              Partyzan
              1. Masya Masya Сегодня, 13:14 Новый
                Цитата: Partyzan
                уже бы запах стоял, а так........

                От той территории такая вонь стоит, что еще один запашок и не различишь... feel
                Жалоба
                Masya Masya
                1. Partyzan Сегодня, 13:23 Новый
                  ну если только так laughing
                  Жалоба
                  Partyzan
        2. БМП-2 Сегодня, 14:33 Новый
          Старый - не справился с распилом! laughing Послали доучиваться на курсы бух-галтеров! lol
          Жалоба
          БМП-2
    2. Керенский Сегодня, 13:46 Новый
      А этого куда дели, на повышение пошел, или в утиль списали?

      Поизносился, постоянно развальцовывают кое что. Отправили на завод, - лейнер вставлять.
      Жалоба
      Керенский
  7. venik Сегодня, 13:24 Новый
    Ну, чего, судя по "объёму черепной коробки" - тот ещё гений-полководец!! Похоже - что-то типа Муженко, которого после Дебальцевской катастрофы ВСУ (когда он бросил войска и "драпанул" в Светлогорск, полностью потеряв управление войсками), и которого в ЛЮБОЙ "цивилизованной" армии - отдали бы под трибунал (а в "менее цивилизованной" - "прислонили бы к ближайшей стенке"), и который в Украине - получил "Героя" и повышение в звании и должности (до Нач.Генштаба!!!), то О ЧЁМ говорить??? Тут правда в принципе всё понятно - "проштрафившийся" вояка будет "лизать руку "прилоскавшего его хозяйна", как верный цепной пёс!!! (не хочу говорить плохо о собаках!).
    Одного боюсь, что "этот" с его "минимизированной черепной коробкой" в Донбассе немало крови прольёт!!!!
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    venik
    1. den3080 Сегодня, 13:28 Новый
      Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины

      Вот подумалось: за что ему Хэроя дали? За Иловайск или за Дебальцево?
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      den3080
  8. штольц Сегодня, 13:31 Новый
    Цитата: Partyzan
    ....имеет звание Героя Украины.

    А ведь, мудило, военное училище, возможно, в Рязани заканчивал, а может и Академию им. Фрунзе, Да, блин, украинские герои они такие, предатель на предателе и предателем погоняет. А теперь ещё и с ополчением из работяг воевать собрался, выучили на свою голову!
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    штольц
    1. voyaka uh Сегодня, 14:12 Новый
      Академию Можайского в Петербурге. Это легко прочитать в русской Вике.
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      voyaka uh
  9. Yoshi Сегодня, 13:45 Новый
    Товарищ шутит, что фамилия этой персоны полностью соответствует действиям, за которые ему дали "героя": забрёл с подчинёнными не весть куда. Затем героизировали...
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    Yoshi
    1. den3080 Сегодня, 13:55 Новый
      Ну тогда понятно)) приставка к фамилии ненужна smile
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      den3080
  10. штольц Сегодня, 14:16 Новый
    Цитата: voyaka uh
    Академию Можайского в Петербурге. Это легко прочитать в русской Вике.

    Зачем мне надо читать, если даже и легко, про всякую мерзость?
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    штольц
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