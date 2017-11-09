Минобороны Украины назначило нового командующего сил военной операции в Донбассе
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что новым командующим сил АТО стал командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.
В то же время срок ротаций является закрытой информацией и не подлежит разглашению.
Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.
Отмечается, что Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины.
На днях новым командующим сил АТО был назначен генерал-лейтенант Забродский. Руководство Генштаба ВСУ именно на нем остановило свой выбор, у него огромный опыт участия в АТО и планирования разного рода операций– приводит слова спикера украинское издание ZN.UA
В то же время срок ротаций является закрытой информацией и не подлежит разглашению.
Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.
Отмечается, что Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины.
Использованы фотографии: https://zn.ua/
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