Минобороны Украины назначило нового командующего сил военной операции в Донбассе

На днях новым командующим сил АТО был назначен генерал-лейтенант Забродский. Руководство Генштаба ВСУ именно на нем остановило свой выбор, у него огромный опыт участия в АТО и планирования разного рода операций

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что новым командующим сил АТО стал командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.– приводит слова спикера украинское издание ZN.UA В то же время срок ротаций является закрытой информацией и не подлежит разглашению.Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.Отмечается, что Забродский принимал участие боях в Донбассе с начала конфликта в 2014 году, имеет звание Героя Украины.