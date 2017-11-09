Полевые командиры ИГИЛ пытаются бежать из Сирии

Находит своё подтверждение информация о том, что полевые командиры ИГИЛ (*запрещено в РФ) всеми силами пытаются сбежать за пределы Сирии, где игиловские отряды терпят одно поражение за другим. Информационный ресурс AMN выходит с материалом, в котором говорится, что несколько полевых командиров так называемого «Исламского государства» пытались перебраться в Ливан и остаться в этом ближневосточном государстве.В итоге двое боевиков, которых называют «эмирами», были задержаны на ливанско-сирийской границе в районе города Арсаль. Называются их имена. Это некие Ибрагим Зарзур и Удай Хуссейн Хатиб. Первый имеет гражданство Ливана, второй – Сирии.Задержание двух полевых командиров террористической группировки было произведено представителями вооружённых сил Ливана. Уже установлено, что оба боевика ранее участвовали в боевых действиях как на сирийской, так и на ливанской территориях. Сообщается, что они планировали осуществление террористической деятельности в Ливане.По последней информации, после освобождение от террористов ИГИЛ (*) города Абу-Кемаль, группа боевиков численностью более сотни с наличием иностранных наёмников-инструкторов перебралась на иракскую территорию. На сегодняшний день в Сирии не осталось крупных оплотов группировки "Исламское государство" (*).