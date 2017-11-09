14:50 09 ноября

Полевые командиры ИГИЛ пытаются бежать из Сирии

Находит своё подтверждение информация о том, что полевые командиры ИГИЛ (*запрещено в РФ) всеми силами пытаются сбежать за пределы Сирии, где игиловские отряды терпят одно поражение за другим. Информационный ресурс AMN выходит с материалом, в котором говорится, что несколько полевых командиров так называемого «Исламского государства» пытались перебраться в Ливан и остаться в этом ближневосточном государстве.

В итоге двое боевиков, которых называют «эмирами», были задержаны на ливанско-сирийской границе в районе города Арсаль. Называются их имена. Это некие Ибрагим Зарзур и Удай Хуссейн Хатиб. Первый имеет гражданство Ливана, второй – Сирии.

Полевые командиры ИГИЛ пытаются бежать из Сирии



Задержание двух полевых командиров террористической группировки было произведено представителями вооружённых сил Ливана. Уже установлено, что оба боевика ранее участвовали в боевых действиях как на сирийской, так и на ливанской территориях. Сообщается, что они планировали осуществление террористической деятельности в Ливане.

По последней информации, после освобождение от террористов ИГИЛ (*) города Абу-Кемаль, группа боевиков численностью более сотни с наличием иностранных наёмников-инструкторов перебралась на иракскую территорию. На сегодняшний день в Сирии не осталось крупных оплотов группировки "Исламское государство" (*).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 12:33
    Одни бегут в Сирию.Или вывозят туда из Ирака.Других эвакуируют.Третьих в расход.Возня крысиная..
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 12:36
      Цитата: 210окв
      группа боевиков численностью более сотни с наличием иностранных наёмников-инструкторов перебралась на иракскую территорию.

      так все правильно - пусть хозяева с ними разбираются
      Partyzan
      1. Татьяна Сегодня, 12:41
        Скорей бы эта война кончилась! Нормальные люди там давно хотят мирно жить!
        Татьяна
        1. Джедай Сегодня, 13:17
          Татьяна hi Тем, кто развязал кровавую бойню в Сирии совершенно не интересны чаяния простых людей. Это, кстати, не только Сирии касается.
          Джедай
      2. Джедай Сегодня, 12:42
        несколько полевых командиров так называемого «Исламского государства» пытались перебраться в Ливан и остаться в этом ближневосточном государстве.

        А почему хозяин транспортом не обеспечил и не вывез? Что, у США на всех командиров бармалеев вертушек не хватает? Или вывозят только тех, у кого "коэффициент полезности" достаточно высок? lol
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 12:49
          Цитата: Джедай
          Или вывозят только тех, у кого "коэффициент полезности" достаточно высок?

          нет, только тех кто сделал вклад в матрасную экономику, а остальным дивиденды не положены
          Partyzan
    2. Pirogov Сегодня, 12:37
      Цитата: 210окв
      Одни бегут в Сирию.Или вывозят туда из Ирака.Других эвакуируют.Третьих в расход.Возня крысиная.

      Мне другое непонятно ,зачем их задерживать в расход пустить при попытке к бегству и все дела .
      Pirogov
      1. сибиралт Сегодня, 12:44
        На БВ за известного пленного командира ИГ можно получить приличный выкуп. Восток дело тонкое. lol
        сибиралт
    3. Шура пермский Сегодня, 12:37
      Гасите тварей… хороший террорист-мертвый террорист…
      Шура пермский
  2. Комментарий был удален.
    1. 79807420129 Сегодня, 12:42
      Цитата: Татьяна
      Скорей бы эта война кончилась! Нормальные люди там давно хотят мирно жить!

      Татьяна love Все нормальные люди во всем мире хотят мира,а кто то делает бизнесс на крови,кроме ИГИЛ там мног всяких бармалеев и Джебхат ан Нусра и ССА и хрен знает еще сколько всяких бандитов всех мастей и окрасов,надолго это. request love
      79807420129
  3. bogart047 Сегодня, 12:37
    надеюсь, их задержали предупредительным выстрелом в голову?
    bogart047
  4. Стирбьорн Сегодня, 12:39
    Не пойму, они все-таки сами бегут, или их американцы на своих вертолетах вывозят?! я уже запутался request
    Стирбьорн
    1. Татьяна Сегодня, 12:48
      Стирбьорн
      они все-таки сами бегут, или их американцы на своих вертолетах вывозят?!

      Конечно, они уже сами бегут! Ведь на всех местных "эмиров" американских вертолётов изначально и не предполагалось! Госдеп США на всех "эмиров"не будет тратиться!
      Да и самолётов США всех их вывозить и не хватило бы!
      В общем, расходный материал - он и есть расходный материал!
      А кого надо - США уже давно вывезли!
      Татьяна
  5. Egorovich Сегодня, 12:40
    Скоро начнется планомерный долбеж бармалеев из Аль-Каиды(Ан-Нусры). А вот наступит ли мир в Сирии, вряд ли кто спрогнозирует.
    Egorovich
  6. XXXIII Сегодня, 13:30
    Ливан молодчага что ловит их, но лучше бы закапывал в землю...... hi
    XXXIII
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