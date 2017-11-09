14:51 09 ноября

В Петербурге разработаны новые кондиционеры для ВМФ России

Петербургская компания разработала новые автономные кондиционеры для боевых кораблей ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба компании-разработчика, новые устройства смогут не только сохранять нужную температуру в помещениях кораблей вне зависимости от погоды за бортом, но и автоматически поддерживать статическое давление в воздуховодах системы кондиционирования. Раньше эта технология в отечественном судостроении не применялась.

В Петербурге разработаны новые кондиционеры для ВМФ России

демонстрационный макет автоматического поддержания давления



Отмечается, что одной из особенностей кондиционеров производитель называет возможность поддержания постоянного напора воздуха в каждом из помещений. Это достигается за счет автоматического контроля регулирования подаваемого напора воздуха в каждую из кают и отсеков, которые обслуживает кондиционер.

Автономный кондиционер также отличается от отечественных аналогов гораздо меньшей массой, за счет алюминиевого корпуса и безрамной конструкции. Кроме того, в нем предусмотрена возможность регулировки и контроля параметров с главной системы управления боевого корабля.

Сейчас ведутся различные испытания устройства, после чего кондиционеры пройдут военную приемку и начнут поставляться на корабли ВМФ России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. BerBer Сегодня, 12:40
    Молодцы. Думают о комфорте личного состава. Опять же продукцию на гражданке можно применять.
    BerBer
    1. XXXIII Сегодня, 13:58
      Цитата: BerBer
      Опять же продукцию на гражданке можно применять.
      Так и должно быть.... yes
      XXXIII
  2. 210окв Сегодня, 12:41
    Вещь нужная.И не только на кораблях.В бронетехнике той же.Например у нас в Южном округе.
    210окв
  3. штольц Сегодня, 13:07
    На флоте они может и нужны, но в танке обязательны и без вопросов. Почему-то у всех западных они уже стоят, а у нас всё стадии мечтаний и разработак.
    штольц
    1. Голован Джек Сегодня, 13:12
      Цитата: штольц
      ... в танке обязательны и без вопросов...

      ГЫЫЫ laughing laughing laughing
      Далеко не первый приоритет, проверено на животных... на мне, например.
      Цитата: штольц
      Почему-то у всех западных они уже стоят, а у нас всё стадии мечтаний и разработак

      У "западных" и сортиры теплые "на войне", и бамага туалетная, и #многочтоеще.
      Не то, чтобы совсем уж ненужное, но совершенно необязательное yes
      Голован Джек
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