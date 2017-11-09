В Петербурге разработаны новые кондиционеры для ВМФ России

демонстрационный макет автоматического поддержания давления

Петербургская компания разработала новые автономные кондиционеры для боевых кораблей ВМФ России.Как сообщает пресс-служба компании-разработчика, новые устройства смогут не только сохранять нужную температуру в помещениях кораблей вне зависимости от погоды за бортом, но и автоматически поддерживать статическое давление в воздуховодах системы кондиционирования. Раньше эта технология в отечественном судостроении не применялась.Отмечается, что одной из особенностей кондиционеров производитель называет возможность поддержания постоянного напора воздуха в каждом из помещений. Это достигается за счет автоматического контроля регулирования подаваемого напора воздуха в каждую из кают и отсеков, которые обслуживает кондиционер.Автономный кондиционер также отличается от отечественных аналогов гораздо меньшей массой, за счет алюминиевого корпуса и безрамной конструкции. Кроме того, в нем предусмотрена возможность регулировки и контроля параметров с главной системы управления боевого корабля.Сейчас ведутся различные испытания устройства, после чего кондиционеры пройдут военную приемку и начнут поставляться на корабли ВМФ России.