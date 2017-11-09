Япония требует от США повышения безопасности конвертопланов Osprey
Японское правительство в лице генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, потребовало от Соединенных Штатов обеспечения надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов Osprey на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью.
Ранее министерство обороны Японии получило от США ответ на просьбу предоставить информацию о числе аварий упомянутых конвертопланов. Согласно сведениям Пентагона, на каждые 100 тыс. часов полетов винтокрылых машин к сентябрю этого года приходилось 3,27 серьезного инцидента, что стало самым высоким показателем в американской военной авиации к настоящему моменту.
Конвертопланы Osprey морской пехоты США на постоянной основе размещены на японском острове Окинава и главном острове страны Хонсю. В августе один из них разбился у побережья Окинавы. После этого другая машина такого же типа совершила вынужденную посадку в одном из аэропортов острова Кюсю. В Японии существуют глубокие сомнения по поводу надежности Osprey, которые сочетают возможности вертолета и винтового самолета.
В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец. В начале августа этого года у восточного побережья Австралии потерпел катастрофу еще один конвертоплан. На его борту находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое погибли, передает ТАСС
Мы требуем от американских военных максимально возможного повышения уровня безопасности Osprey - это наша основная позиция- подчеркнул Суга
Ранее министерство обороны Японии получило от США ответ на просьбу предоставить информацию о числе аварий упомянутых конвертопланов. Согласно сведениям Пентагона, на каждые 100 тыс. часов полетов винтокрылых машин к сентябрю этого года приходилось 3,27 серьезного инцидента, что стало самым высоким показателем в американской военной авиации к настоящему моменту.
Конвертопланы Osprey морской пехоты США на постоянной основе размещены на японском острове Окинава и главном острове страны Хонсю. В августе один из них разбился у побережья Окинавы. После этого другая машина такого же типа совершила вынужденную посадку в одном из аэропортов острова Кюсю. В Японии существуют глубокие сомнения по поводу надежности Osprey, которые сочетают возможности вертолета и винтового самолета.
В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец. В начале августа этого года у восточного побережья Австралии потерпел катастрофу еще один конвертоплан. На его борту находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое погибли, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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