14:56 09 ноября

Япония требует от США повышения безопасности конвертопланов Osprey

Японское правительство в лице генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, потребовало от Соединенных Штатов обеспечения надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов Osprey на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью.

Мы требуем от американских военных максимально возможного повышения уровня безопасности Osprey - это наша основная позиция
- подчеркнул Суга

Япония требует от США повышения безопасности конвертопланов Osprey



Ранее министерство обороны Японии получило от США ответ на просьбу предоставить информацию о числе аварий упомянутых конвертопланов. Согласно сведениям Пентагона, на каждые 100 тыс. часов полетов винтокрылых машин к сентябрю этого года приходилось 3,27 серьезного инцидента, что стало самым высоким показателем в американской военной авиации к настоящему моменту.

Конвертопланы Osprey морской пехоты США на постоянной основе размещены на японском острове Окинава и главном острове страны Хонсю. В августе один из них разбился у побережья Окинавы. После этого другая машина такого же типа совершила вынужденную посадку в одном из аэропортов острова Кюсю. В Японии существуют глубокие сомнения по поводу надежности Osprey, которые сочетают возможности вертолета и винтового самолета.

В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец. В начале августа этого года у восточного побережья Австралии потерпел катастрофу еще один конвертоплан. На его борту находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое погибли, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:54
    Даа, osprey чё-то стали падать часто последнее время.

    Ну неудевительно, конструкция сложная конечно. Двигатели в крыльях это та ещё запарка, уж очень много уязвимостей.
    DEZINTO
    1. NordOst16 Сегодня, 13:10
      Но идея то крайне интересная.
      NordOst16
  2. новичок Сегодня, 13:14
    “Япония требует...“, ну разве что, янки соломки подстелят laughing , да и то, узнать надо, где рухнет следующий. laughing
    новичок
    1. Pete Mitchell Сегодня, 14:13
      Цитата: новичок
      Япония требует..

      Требовать надо было когда чужака себе в дом пустили, сейчас осталось улыбаться и к очередным выборам пиариться winked
      Pete Mitchell
      1. NIKNN Сегодня, 14:53
        Цитата: Pete Mitchell
        Требовать надо было когда чужака себе в дом пустили,

        А их спрашивали? Ну предложили "культурно" свои услуги на примере доставки ядерных боезарядов к Хиросиме и Нагасаки, японцы не смогли отказаться от услуг америки... request
        NIKNN
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