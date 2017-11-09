ВВС Ирака получили пятую партию истребителей F-16 Блок.52

Министерство обороны Ирака сообщило о прибытии из США на авиабазу «Балад» очередной партии из трех истребителей F-16 в рамках подписанного в 2014 году контракта. По заявлению министерства, новые самолеты будут приняты на вооружение после завершения всех приемочных процедур.Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США в сентябре 2010 года уведомило Конгресс о планируемой продаже Ираку в рамках программы «Иностранные военные продажи» 18 многоцелевых истребителей F-16 Блок.52 (в Ираке получили обозначение F-16IQ)Компания Lockheed Martin 16 декабря 2014 года передала ВВС США первые два заказанные Ираком истребителя F-16D Блок.52 «Файтинг Фалкон» для их использования в целях подготовки личного состава на авиабазе Тусон (шт.Аризона, США).На иракскую авиабазу «Балад» первые четыре истребителя прибыли в июле 2015 года. 2 февраля 2016 года в Ирак прибыли еще два самолета F-16C (б.н. 1612 и 1614). Третья партия F-16 (б.н. 1611, 1617, 1618 и 1620) прибыла в Ирак в августе 2016 года, четвертая (б.н. 1616, 1621, 1623 и 1624) – 18 ноября 2016 года.Два переданных ВВС Ирака самолета были потеряны в США в результате летных происшествий в ходе подготовки иракских пилотов. Один из переданных истребителей (б.н. 1601) разбился 24 июня 2015 года в ходе выполнения упражнения по дозаправке топливом в воздухе. Катастрофа с участием второго F-16IQ произошла 5 сентября 2017 года. Предположительно, для восполнения потерь будут приобретены дополнительные самолеты.США продолжают поставку F-16 ВС Ирака на фоне роста противостояния центрального правительства с курдской автономией. Ранее руководство Иракского Курдистана подвергло критике США и Багдад за применение американского вооружения против отрядов пешмерги, передает ЦАМТО.