14:51 09 ноября

ВВС Ирака получили пятую партию истребителей F-16 Блок.52

Министерство обороны Ирака сообщило о прибытии из США на авиабазу «Балад» очередной партии из трех истребителей F-16 в рамках подписанного в 2014 году контракта. По заявлению министерства, новые самолеты будут приняты на вооружение после завершения всех приемочных процедур.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США в сентябре 2010 года уведомило Конгресс о планируемой продаже Ираку в рамках программы «Иностранные военные продажи» 18 многоцелевых истребителей F-16 Блок.52 (в Ираке получили обозначение F-16IQ)

Компания Lockheed Martin 16 декабря 2014 года передала ВВС США первые два заказанные Ираком истребителя F-16D Блок.52 «Файтинг Фалкон» для их использования в целях подготовки личного состава на авиабазе Тусон (шт.Аризона, США).


ВВС Ирака получили пятую партию истребителей F-16 Блок.52


На иракскую авиабазу «Балад» первые четыре истребителя прибыли в июле 2015 года. 2 февраля 2016 года в Ирак прибыли еще два самолета F-16C (б.н. 1612 и 1614). Третья партия F-16 (б.н. 1611, 1617, 1618 и 1620) прибыла в Ирак в августе 2016 года, четвертая (б.н. 1616, 1621, 1623 и 1624) – 18 ноября 2016 года.

Два переданных ВВС Ирака самолета были потеряны в США в результате летных происшествий в ходе подготовки иракских пилотов. Один из переданных истребителей (б.н. 1601) разбился 24 июня 2015 года в ходе выполнения упражнения по дозаправке топливом в воздухе. Катастрофа с участием второго F-16IQ произошла 5 сентября 2017 года. Предположительно, для восполнения потерь будут приобретены дополнительные самолеты.

США продолжают поставку F-16 ВС Ирака на фоне роста противостояния центрального правительства с курдской автономией. Ранее руководство Иракского Курдистана подвергло критике США и Багдад за применение американского вооружения против отрядов пешмерги, передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: Iraqi Air Force
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Комментарии 7

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  1. Equalized Сегодня, 13:42
    Арабы, cэр. Купить лiтаки и сразу два разбить при подготовке.... lol
    Equalized
    1. Чёрный Сегодня, 13:45
      Хорошо бы ещё, что бы они не попали в руки умеренных, неумеренных и прочих бармалеев...
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 13:49
        Цитата: Чёрный
        Ранее руководство Иракского Курдистана подвергло критике США и Багдад за применение американского вооружения против отрядов пешмерги, передает ЦАМТО.
        0
        2

        Еще одни озабоченные! Их убивают, а они критикуют кого-то...
        Anarchist
    2. Pete Mitchell Сегодня, 14:10
      Бывает. У инструкторов с Тьюсона огромный опыт переучивания иностранцев на -16, там всех переучивали.
      Pete Mitchell
  2. павлентий Сегодня, 13:52
    Америкосы, конечно, в плане впарить кому то любое вооружение молодцы
    павлентий
  3. Sergei75 Сегодня, 14:04
    Значит МИ-17 купили не из-за того, что они простые, а из-за того что вполне конкурентоспособные.
    К стати, а как там вопрос с двигателями для МИ, мы полностью его закрываем своими силами?
    Sergei75
    1. Equalized Сегодня, 14:44
      > мы полностью его закрываем своими силами?

      Нет конечно. Хотя официально с 2014 года украинские власти запретили торговлю с РФ в оборонной сфере, но это лишь пыль в глаза. С 2014 года сотни двигателей ТВЗ-117 шли экспортом в РФ через Беларусь и до сих пор идут.

      Климовцы покрывают лишь небольшую часть потребностей из общего количества. Богуслаев все еще делает деньги на этом деле.
      Equalized
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