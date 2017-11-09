14:55 09 ноября

АГС-17 «Пламя» в Сирии

Сирийские правительственные войска в ходе боевых действий против террористов активно применяют российские автоматические гранатометы, сообщает Вестник Мордовии.

АГС-17 «Пламя» в Сирии


Имеющиеся на вооружении войск российские 30-мм гранатометы АГС-17 «Пламя» хорошо зарекомендовали себя как во время оборонительных боев в городской застройке, так и в ходе наступательных действий.


Ранее АГС-17 встречались лишь у элитных подразделений, но сегодня они получили достаточно широкое распространение в войсках.



«Для повышения мобильности АГС в последние месяцы их все чаще устанавливают на легкие бронированные машины типа БРДМ-2, МТ-ЛБ, БМП-1. Можно их увидеть и на бронеавтомобилях, джипах и пикапах. "Пламя" позволяет значительно усилить огневую мощь имеющейся штатной техники», – пишет автор материала Лев Романов.

Он отмечает, что испытания боевой машины огневой поддержки «Терминатор» в САР подтвердили правоту конструкторов, которые вооружили бронемашину автоматическими гранатометами. «Также в текущем году подписан контракт на установку на БМП-2 боевого модуля "Бережок", имеющего новый 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 с боекомплектом в 300 выстрелов», – добавляет автор.

В принятии такого решения, по мнению экспертов, определенную роль сыграл полученный сирийский опыт.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 13:20
    Весьма эффективное оружие..Почему бы и не покрошить из него выродков?
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 13:26
      а главное - проверено good
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 13:40
        В том числе и в Афгане. yes
        Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 13:38
      Помню, из АГС "Пламя" уже стреляли на учебном Сергеевском полигоне (в ДВО) еще в 1971 году. Они поступили на вооружение в одно время с Шилками.
      сибиралт
    3. Маз Сегодня, 14:16
      А где ж краса и мощь АГС-40? Балкан -кажись. Вот его бы погонять по Сирии
      Маз
  2. uav80 Сегодня, 13:22
    Давно надо было уже на АГС-30 переходить, там устройство как в ППШ, просто и надежно даже абориген за пару минут поймет как он разбирается и собирается, и как из него стрелять....
    uav80
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    АГС-30 куда новее и интереснее 17-го. А ведь есть еще куда более крутой "Балкан". 40 мм с "улетающей" гильзой. Вот на легкую броню такие бы ставить...
    Горный стрелок
    1. uav80 Сегодня, 14:20
      Проблема АГС-40 в отсутствии достаточного кол-ва боеприпасов, чтоб пустить в серии и поставить на вооружение частей, сначало надо боеприпасами снабдить, склады заполнить, а то оружие без БП только трата денег, времени и места... а для 30-ки БП хоть *опой ешь...
      uav80
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