АГС-17 «Пламя» в Сирии
Сирийские правительственные войска в ходе боевых действий против террористов активно применяют российские автоматические гранатометы, сообщает Вестник Мордовии.
Имеющиеся на вооружении войск российские 30-мм гранатометы АГС-17 «Пламя» хорошо зарекомендовали себя как во время оборонительных боев в городской застройке, так и в ходе наступательных действий.
Ранее АГС-17 встречались лишь у элитных подразделений, но сегодня они получили достаточно широкое распространение в войсках.
«Для повышения мобильности АГС в последние месяцы их все чаще устанавливают на легкие бронированные машины типа БРДМ-2, МТ-ЛБ, БМП-1. Можно их увидеть и на бронеавтомобилях, джипах и пикапах. "Пламя" позволяет значительно усилить огневую мощь имеющейся штатной техники», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что испытания боевой машины огневой поддержки «Терминатор» в САР подтвердили правоту конструкторов, которые вооружили бронемашину автоматическими гранатометами. «Также в текущем году подписан контракт на установку на БМП-2 боевого модуля "Бережок", имеющего новый 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 с боекомплектом в 300 выстрелов», – добавляет автор.
В принятии такого решения, по мнению экспертов, определенную роль сыграл полученный сирийский опыт.
Имеющиеся на вооружении войск российские 30-мм гранатометы АГС-17 «Пламя» хорошо зарекомендовали себя как во время оборонительных боев в городской застройке, так и в ходе наступательных действий.
Ранее АГС-17 встречались лишь у элитных подразделений, но сегодня они получили достаточно широкое распространение в войсках.
«Для повышения мобильности АГС в последние месяцы их все чаще устанавливают на легкие бронированные машины типа БРДМ-2, МТ-ЛБ, БМП-1. Можно их увидеть и на бронеавтомобилях, джипах и пикапах. "Пламя" позволяет значительно усилить огневую мощь имеющейся штатной техники», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что испытания боевой машины огневой поддержки «Терминатор» в САР подтвердили правоту конструкторов, которые вооружили бронемашину автоматическими гранатометами. «Также в текущем году подписан контракт на установку на БМП-2 боевого модуля "Бережок", имеющего новый 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 с боекомплектом в 300 выстрелов», – добавляет автор.
В принятии такого решения, по мнению экспертов, определенную роль сыграл полученный сирийский опыт.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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