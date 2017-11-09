Франция поставит Аргентине пять палубных штурмовиков «Супер Этандар модернизе»

После длительных переговоров правительства Аргентины и Франции подписали контракт на поставку ВМС Аргентины пяти палубных штурмовиков «Супер Этандар модернизе» (Super Etendard Modernise) из состава морской авиации Франции.Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт стоимостью 12,5 млн. евро (14,5 млн. долл.), помимо самолетов, включает поставку тренажера и запасных двигателей. Все поставки по контракту должны быть завершены к декабрю 2017 года.Целью проекта является обеспечение пригодности к эксплуатации половины из 10 самолетов «Супер Этандар» ВМС Аргентины, которые в настоящее время непригодны к полетам, но являются единственным «сверхзвуковым активом».Отмечается, что в 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов «Супер Этандар», три из которых были потеряны в процессе эксплуатации. Оставшиеся 11 машин не могут эксплуатироваться из-за отсутствия запчастей. Аргентинское предприятие FAdeA с 2014 года пыталось договориться с французскими властями о приобретении запасных частей и нового оборудования для модернизации штурмовиков и обеспечения их пригодности к полетам, однако по причине экономического кризиса в стране этот проект не был реализован.«Супер Этандар» могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение ПВО, как с палубы авианосца, так и с обычных аэродромов.