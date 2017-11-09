14:49 09 ноября

Франция поставит Аргентине пять палубных штурмовиков «Супер Этандар модернизе»

После длительных переговоров правительства Аргентины и Франции подписали контракт на поставку ВМС Аргентины пяти палубных штурмовиков «Супер Этандар модернизе» (Super Etendard Modernise) из состава морской авиации Франции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт стоимостью 12,5 млн. евро (14,5 млн. долл.), помимо самолетов, включает поставку тренажера и запасных двигателей. Все поставки по контракту должны быть завершены к декабрю 2017 года.

Франция поставит Аргентине пять палубных штурмовиков «Супер Этандар модернизе»



Целью проекта является обеспечение пригодности к эксплуатации половины из 10 самолетов «Супер Этандар» ВМС Аргентины, которые в настоящее время непригодны к полетам, но являются единственным «сверхзвуковым активом».

Отмечается, что в 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов «Супер Этандар», три из которых были потеряны в процессе эксплуатации. Оставшиеся 11 машин не могут эксплуатироваться из-за отсутствия запчастей. Аргентинское предприятие FAdeA с 2014 года пыталось договориться с французскими властями о приобретении запасных частей и нового оборудования для модернизации штурмовиков и обеспечения их пригодности к полетам, однако по причине экономического кризиса в стране этот проект не был реализован.

«Супер Этандар» могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение ПВО, как с палубы авианосца, так и с обычных аэродромов.

Использованы фотографии: http://www.janes.com/
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Комментарии 12

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  1. xetai9977 Сегодня, 13:21
    До чего Аргентина стеснена в средствах, что вынуждена эксплуатировать старье 70-х , начала 80-х годов. Они вряд ли представляют угрозу англичанам.
    xetai9977
    1. 210окв Сегодня, 13:22
      На тебе боже,что нам не гоже.Нет авиации,и это не авиация..
      210окв
    2. Alexey RA Сегодня, 13:31
      Цитата: xetai9977
      До чего Аргентина стеснена в средствах, что вынуждена эксплуатировать старье 70-х , начала 80-х годов. Они вряд ли представляют угрозу англичанам.

      Хе-хе-хе... у аргентинцев хоть какие-то морские ударники есть. А что есть у Британии на палубах АВ? Я так понимаю, что "Харриеры" благополучно списаны, а F-35B ещё не поставлены? И "Королева" нынче - самый большой вертолётоносец в мире?
      Если арги решат переиграть Фолклендскую войну - прикрывать британское соединение с воздуха будет нечем. А без истребительного прикрытия для кораблей опасно даже французское старьё с "Экзосетами" - ибо дальность пуска "Экзосета" больше дальности работы ЗРК на ПМВ. Одними ЗРК ПВО корабельного соединения не обеспечить.
      Alexey RA
      1. xetai9977 Сегодня, 13:42
        Не думаю,что вы правы. Англия не так беспомощна, как вы описываете. Флот и без помощи авиации на данный момент справится с допотопной аргентинской авиацией. К тому же ( если отбросить всё) Британия- член НАТО со всеми вытекающими последствиями. Но вряд ли Аргентина сейчас на что-то способна.
        xetai9977
        1. НасРать Сегодня, 13:48
          Цитата: xetai9977
          Британия- член НАТО со всеми вытекающими последствиями.


          Это не аргумент, большинство стран НАТО не доплыть, не долететь не смогут до Аргентины.. bully

          Та же Франция вряд ли отправит в Аргентину экспедиционный корпус...

          США если только, дак в Буэнос-Айресе итак штатовцы заправляют...

          Хотя стыдновато для Аргентины с населением в 40 с лишнем млн. человек, имея кое какие природные ископаемые(типа урана) - сидеть в дерьме..
          НасРать
  2. den3080 Сегодня, 13:22
    И где та палуба с которой они будут взлетать?))
    den3080
    1. Alexey RA Сегодня, 13:33
      В прошлый раз они неплохо поработали с берега. smile
      Alexey RA
      1. den3080 Сегодня, 13:52
        Да. Курилович заставил таки британцев пешком походить))
        den3080
  3. BAI Сегодня, 13:45
    Ни чему Аргентину Фолкленды не научили.
    Хотя с другой стороны, если денег нет ....
    BAI
    1. Sergei75 Сегодня, 14:21
      Ну а толку, если полноценный отпор дать не смогут, а содержать старьё, обучать лётчиков, этож сколько средств вбухать в никуда и просто так.
      Sergei75
  4. Sergei75 Сегодня, 14:19
    Аргентина уже раз обожгласть, зачем им это старьё?
    Sergei75
  5. Холуай Сегодня, 14:30
    Отличный самолёт! Но в Регионе в воздухе и не море господствуют Чили!
    Холуай
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