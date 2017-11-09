14:53 09 ноября

Тридцатилетний американский крейсер обзавелся последней версией системы "Иджис"

Американский крейсер типа Ticonderoga стал передовым кораблём американского флота. Как сообщает портал navaltoday.com, ВМС США провели испытания системы Aegis baseeline 9 на тридцатилетнем корабле USS Mobile Bay.

В прошлом году крейсер USS Mobile Bay был отправлен на доработку своей боевой системы Aegis – предыдущая версия (baseeline 8) была обновлена до новейшей baseeline 9.

Тридцатилетний американский крейсер обзавелся последней версией системы "Иджис"



В ходе тестирования с борта крейсера выпустили две зенитные ракеты SM-2 и одну противокорабельную ESSM. По сообщению пресс-службы ВМС США, задачи тестирования успешно выполнены, подтверждены возможности обновлённой системы по управлению огнём, а также «некоторые новые функции».

Aegis – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система, которая представляет собой интегрированную сеть средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов, передавая координаты целей на их пусковые установки. На сегодняшний день Aegis используется военно-морскими силами США, Испании, Норвегии, Республики Корея, Австралии и Японии (в общей сложности ею оборудовано более 100 кораблей).

USS Mobile Bay – седьмой корабль в серии из 27 ракетных крейсеров типа Ticonderoga, построенных для ВМС США. Крейсера этого типа стали первыми кораблями в американском флоте, оснащёнными системой Aegis. Mobile Bay заложили летом 1984 года, в состав ВМС США он был принят 21 февраля 1987 года. Крейсеры типа Ticonderoga вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Полное водоизмещение кораблей этого типа составляет 9800 т, длина – 172 м, ширина – 16 м, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 5

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:16
    боже мой какой же он уродливый.
    Конечно красота не главное в технике, но блин реально мой подвесной бачок на даче напоминает ))
    Видели наши крейсера типа "Орлан". Вот сравните. Вот это красота!

    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 14:17
      Этот"уродец"несёт весьма нехилый арсенал..
      Цитата: DEZINTO
      боже мой какой же он уродливый.
      Конечно красота не главное в технике, но блин реально мой подвесной бачок на даче напоминает ))
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 14:20
        Этот"уродец"несёт весьма нехилый арсенал..


        Да это понятно конечно.....
        DEZINTO
  2. 210окв Сегодня, 14:16
    Надеюсь что эта и предыдущая новость не поставит в тупик наших разработчиков и моряков.
    210окв
  3. Цой Сегодня, 14:49
    одну противокорабельную ESSM


    А разве это не зенитная ракета?
    Цой
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