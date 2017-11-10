А почему на Западе вспоминают только Хан-Шейхун?..

Данный инцидент (в Хан-Шейхуне), бесспорно, является трагедией, ведь он унёс жизни практически ста ни в чем не повинных людей. Однако в сложившейся ситуации меня уже давно мучает вопрос: почему именно Хан-Шейхун?!



В Сирии практически каждый день обсуждается информация о применении или изъятии химического оружия. В разных концах страны с завидной периодичностью боевики преступных группировок травят население зарином, хлором и другими отравляющими веществами. Только вот мировые СМИ почему-то об этом молчат, а дипломаты не обсуждают в рамках заседания ООН.



Вот факты, которые стали известны общественности только за последние несколько дней:



В конце октября стало известно о том, что в двух городах провинции Идлиб Маарет-Масрин и Гузля были выявлены склады с химоружием. Оба этих населенных пункта до сих пор находятся под контролем террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).

По информации военного ведомства Сирии, боевики также способны производить кустарные химические боеприпасы. Дальность полёта таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет около 15 километров.

На днях химическое оружие было найдено и в центре страны. На востоке провинции Хама в окрестностях населенного пункта Джабаль Белаас подразделения сирийской армии обнаружили огромные хранилища хлорного газа, который боевики «Джебхат ан-Нусры» (*) собирались использовать против мирного населения. На северо-востоке Хамы террористы всё же успели применить отравляющие вещества против правительственных войск. К счастью, военнослужащие армии Асада были подготовлены к этому. Характерно, что эта новость разошлась не только в сирийских СМИ, развернутая публикация вышла и в иранском новостном агентстве «FARS». Только вот западные журналисты опять молчат.

Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики продолжают контролировать склады с боевыми отравляющими веществами в провинции Идлиб. Такой контроль позволяет им не только приметь боеприпасы с «химической» начинкой от имени сирийских правительственных сил, но и прикрываться щитом в виде смертоносных запасов в случае осуществления САА попыток освободить те или иные территории от террористической оккупации.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб представляет материал, в котором представляет оценку не только недавно озвученного доклада ООН-ОЗХО по применению химоружия в Хан-Шейхуне, но и приводит примечательные заявления о том, что на Западе почему-то старательно игнорируют другие населённые пункты, где отравляющие вещества активно применялись.Из материала сирийского журналиста:Рияд пишет, что в Дейр-эз-Зоре химоружие старались применить боевики ИГИЛ (*). В частности, говорится, о заминированном автобусе, в котором находились боеприпасы с отравляющими веществами. Разминирование произвели российские специалисты.Из материала:Действительно, помимо расследования событий в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше, никаких иных расследований по применению отравляющих веществ комиссия ООН-ОЗХО почему-то не проводит.