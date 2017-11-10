08:48 10 ноября

А почему на Западе вспоминают только Хан-Шейхун?..

А почему на Западе вспоминают только Хан-Шейхун?..


Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики продолжают контролировать склады с боевыми отравляющими веществами в провинции Идлиб. Такой контроль позволяет им не только приметь боеприпасы с «химической» начинкой от имени сирийских правительственных сил, но и прикрываться щитом в виде смертоносных запасов в случае осуществления САА попыток освободить те или иные территории от террористической оккупации.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб представляет материал, в котором представляет оценку не только недавно озвученного доклада ООН-ОЗХО по применению химоружия в Хан-Шейхуне, но и приводит примечательные заявления о том, что на Западе почему-то старательно игнорируют другие населённые пункты, где отравляющие вещества активно применялись.


Из материала сирийского журналиста:
Данный инцидент (в Хан-Шейхуне), бесспорно, является трагедией, ведь он унёс жизни практически ста ни в чем не повинных людей. Однако в сложившейся ситуации меня уже давно мучает вопрос: почему именно Хан-Шейхун?!

В Сирии практически каждый день обсуждается информация о применении или изъятии химического оружия. В разных концах страны с завидной периодичностью боевики преступных группировок травят население зарином, хлором и другими отравляющими веществами. Только вот мировые СМИ почему-то об этом молчат, а дипломаты не обсуждают в рамках заседания ООН.

Вот факты, которые стали известны общественности только за последние несколько дней:

В конце октября стало известно о том, что в двух городах провинции Идлиб Маарет-Масрин и Гузля были выявлены склады с химоружием. Оба этих населенных пункта до сих пор находятся под контролем террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
По информации военного ведомства Сирии, боевики также способны производить кустарные химические боеприпасы. Дальность полёта таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет около 15 километров.


Рияд пишет, что в Дейр-эз-Зоре химоружие старались применить боевики ИГИЛ (*). В частности, говорится, о заминированном автобусе, в котором находились боеприпасы с отравляющими веществами. Разминирование произвели российские специалисты.

Из материала:
На днях химическое оружие было найдено и в центре страны. На востоке провинции Хама в окрестностях населенного пункта Джабаль Белаас подразделения сирийской армии обнаружили огромные хранилища хлорного газа, который боевики «Джебхат ан-Нусры» (*) собирались использовать против мирного населения. На северо-востоке Хамы террористы всё же успели применить отравляющие вещества против правительственных войск. К счастью, военнослужащие армии Асада были подготовлены к этому. Характерно, что эта новость разошлась не только в сирийских СМИ, развернутая публикация вышла и в иранском новостном агентстве «FARS». Только вот западные журналисты опять молчат.


Действительно, помимо расследования событий в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше, никаких иных расследований по применению отравляющих веществ комиссия ООН-ОЗХО почему-то не проводит.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо


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Комментарии 8

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  1. рюрикович Сегодня, 06:56
    Наивный чукотский юноша автор этот laughing Уже давно пора уяснить истинную суть западной "демократии" и "свободы слова" с двойными стандартами winked Тогда и станет понятно, откедова ноги растут у "нежеланиях" и "незамечаниях" проблем с ХО в Сирии "мировыми" СМИ. Ищи,кому это выгодно what
    рюрикович
    1. сибиралт Сегодня, 07:13
      Если в Сирии "ОВ" применялись в других местах, то что мешает автору указать в каких именно, когда и кем? Если кого - то обвиняешь, даже справедливо, то и сам следуй тому, что требуешь от другого. А именно: а какие ваши доказательства? Это будет и логично и справедливо. hi
      сибиралт
    2. 79807420129 Сегодня, 08:30
      Только вот западные журналисты опять молчат.

      Они и будут молчать,пока им не скажут чего и как писать,трагедия в Хан Шейхуне организованная явно заокеанской коалицией провокация против Асада, Иванка Трамп поплакала,папик внял слезам дочки,а на остальных полосатым откровенно плевать,проблемы туземцев их ге волнуют.
      79807420129
  2. perepilka Сегодня, 06:58
    Американцы точно химоружие из Сирии вывезли? А то какие то левые склады выявляются и обнаруживаются what
    perepilka
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    Только вот западные журналисты опять молчат.

    ... и будут молчать... таков приказ хозяина...
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Вот как раз то о чем и ломали копья на сайте, ибо90 процентов Сирийский территории , отбитой у боевиков, теперь еще от них нужно и зачищать, причем делать это быстро и жестко, чтобы не дать бандам создать укрепрайоны, а сил на это у армии Сирии катострофически не хватает! !!!!
    Геркулесыч
  5. Altona Сегодня, 07:44
    И почему про стертую с лица земли Ракку все молчат? А то визгу было "pray for Aleppo, save Aleppo, blood Asad"(молитесь за Алеппо,спасите Алеппо,кровавый Асад). А тут тишина. И как они "борются" с ИГИЛ?Как только "борьба" у коалиции начинается так у ИГИЛ сразу находятся новые боевики,новое оружие,новый транспорт.
    Altona
    1. ПалБор Сегодня, 08:12
      Это многовековая традиция западной цивилизации.
      Никто не плакал в СМИ и не осуждал полное уничтожение Дрездена и Токио.
      Никто не озвучивал официально и не переживал по поводу того,что генерал Бонапарт стёр с лица земли Тулон.
      Сколько славянских городов вместе с населением в нынешних северной Германии и Польше сожгли крестоносцы?!
      Даже если б в 12 веке существовали ООН и CNN,стояла б тишина-а sad
      ПалБор
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