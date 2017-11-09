Южная Корея закупит 12 корабельных вертолетов

В связи с ростом северокорейской угрозы на море Республика Корея осуществляет закупку военно-морских вертолетов в дополнение к уже поступившим на вооружение восьми противолодочным боевым машинам AW-159 Wildcat,

Правительство Республики Корея закупит дополнительно 12 корабельных вертолетов, передает ТАСС сообщение Агентства оборонных закупок республики.На закупку вертолетов выделено 400 миллионов долларов.говорится в релизе ведомства.Ожидается, что новые 12 вертолетов будут приняты на вооружение ВМС с 2020 году.Агентство не уточняет, какие именно машины будут закуплены. В качестве возможного варианта рассматриваются AW-159, MH-60R и NH-90.Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетной и ядерной программ КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре Северная Корея запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. СБ ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.