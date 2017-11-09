17:55 09 ноября

Южная Корея закупит 12 корабельных вертолетов

Правительство Республики Корея закупит дополнительно 12 корабельных вертолетов, передает ТАСС сообщение Агентства оборонных закупок республики.



На закупку вертолетов выделено 400 миллионов долларов.


В связи с ростом северокорейской угрозы на море Республика Корея осуществляет закупку военно-морских вертолетов в дополнение к уже поступившим на вооружение восьми противолодочным боевым машинам AW-159 Wildcat,
говорится в релизе ведомства.

Ожидается, что новые 12 вертолетов будут приняты на вооружение ВМС с 2020 году.

Агентство не уточняет, какие именно машины будут закуплены. В качестве возможного варианта рассматриваются AW-159, MH-60R и NH-90.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетной и ядерной программ КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре Северная Корея запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. СБ ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

Использованы фотографии: ВМС Республики Корея
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 15:12
    Понятно что у кого и что они закупчт..Да и выбора у них нет..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 15:18
      В качестве возможного варианта рассматриваются AW-159, MH-60R и NH-90.

      Два европейца и американец, так что выбор не так уж и очевиден. Да и США могут отдать эту закупку Европе в качестве косточки.
      Джедай
    2. Николай Грек Сегодня, 16:49
      Цитата: 210окв
      Да и выбора у них нет..

      выбор есть, если не быть рабами!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
    3. Нормаль ок Сегодня, 17:22
      Цитата: 210окв
      Понятно что у кого и что они закупчт..Да и выбора у них нет..

      Блин, типа AW-159 Wildcat, - это полная.. ерунда?!.
      Нормаль ок
  2. san4es Сегодня, 16:23
    ...уже поступившим на вооружение восьми противолодочным боевым машинам AW-159 Wildcat,

    san4es
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