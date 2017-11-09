Южная Корея закупит 12 корабельных вертолетов
Правительство Республики Корея закупит дополнительно 12 корабельных вертолетов, передает ТАСС сообщение Агентства оборонных закупок республики.
На закупку вертолетов выделено 400 миллионов долларов.
Ожидается, что новые 12 вертолетов будут приняты на вооружение ВМС с 2020 году.
Агентство не уточняет, какие именно машины будут закуплены. В качестве возможного варианта рассматриваются AW-159, MH-60R и NH-90.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетной и ядерной программ КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре Северная Корея запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. СБ ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
На закупку вертолетов выделено 400 миллионов долларов.
В связи с ростом северокорейской угрозы на море Республика Корея осуществляет закупку военно-морских вертолетов в дополнение к уже поступившим на вооружение восьми противолодочным боевым машинам AW-159 Wildcat,говорится в релизе ведомства.
Ожидается, что новые 12 вертолетов будут приняты на вооружение ВМС с 2020 году.
Агентство не уточняет, какие именно машины будут закуплены. В качестве возможного варианта рассматриваются AW-159, MH-60R и NH-90.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетной и ядерной программ КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре Северная Корея запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. СБ ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
Использованы фотографии: ВМС Республики Корея
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