17:56 09 ноября

СМИ Индии: Российские С-400 помогут защититься от пакистанских и китайских ракет

Индийские СМИ сообщают об усилении составляющей ПВО-ПРО над отдельными регионами страны. Портал Indian Defense News пишет о том, что новая система противовоздушной обороны будет развёрнута в индийской столице. Она будет обеспечивать безопасность административного района Нью-Дели, включая резиденцию президента страны (в индийском варианте должность звучит как «раштрапати») Рама Натха Ковинда, парламент и другие здания органов власти.

Сообщается о создании так называемой двухуровневой системы ПВО, которая могла бы противостоять самолётам, БПЛА и вертолётам потенциального противника. В рамках новой программы планируется создать систему, которая могла бы противодействовать и крылатым ракетам противника. Это и есть "второй уровень".

Упомянутый портал откровенно сообщает о том, что Нью-Дели собираются прикрывать от китайских и пакистанских ракет. Источники издания сообщают, что у Индии имеются собственные системы ПВО на базе комплекса «Акаш». Однако в вооружённых силах Индии говорят о том, что в современных условиях уже перестаёт устраивать возможность этого ЗРК, который способен уничтожать цели на дистанции до 25 км.


СМИ Индии: Российские С-400 помогут защититься от пакистанских и китайских ракет


Indian Defense News сообщает о том, что официальные власти Индии с надеждой смотрят на переговоры с Российской Федерацией по приобретению зенитного ракетного комплекса С-400, который называют «смертельной системой ПВО-ПРО».

Планируется, что новый формат индийской ПВО должен распространиться и на такой крупный город страны как Мумбаи, в котором сосредоточены офисы крупнейших индийских компаний и представительств зарубежных фирм.

Из материала:
В последние несколько лет Индия предпринимает значительные шаги для улучшения своих возможностей в области ПВО (...) и в ближайшем будущем будут задействованы ещё многие новые системы.

Использованы фотографии: YouTube, МО РФ
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Комментарии 38

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  1. Alexey-74 Сегодня, 15:19
    Индусам С-400? После того как они привели на нашу лизинговую подлодку "Акула" американских спецов из ВМС??? Так у нас скоро и секретов не останется все разбазарим.
    Alexey-74
    1. 210окв Сегодня, 15:21
      Они могут просто через пару месяцев переобуться в прыжке и откажутся от контракта..
      Цитата: Alexey-74
      Индусам С-400? После того как они привели на нашу лизинговую подлодку "Акула" американских спецов из ВМС??? Так у нас скоро и секретов не останется все разбазарим.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 15:24
        Или другой вариант:
        Потребуют, чтобы с-400 у них производили...
        А там и до слива инфы недалеко...
        Цитата: 210окв
        Они могут просто через пару месяцев переобуться в прыжке и откажутся от контракта
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 15:35
          Не внушают индусы доверия, уж очень они с США задружились...
          Джедай
          1. Николай Грек Сегодня, 16:38
            бритосскую оккупацию пробовали, теперь решили под америкосами полежать!!! wassat wassat wassat
            Николай Грек
        2. Соломон Кейн Сегодня, 15:46
          Да ладно, укрозадые давно, еще в 90-е за даром 300-е слили полосатым.....
          Пусть индусы порадуются(за бабки) 48-м ракетам...... По сути -С-400 "в экспорте"- хорошо доработанной С-300 (по модулям Ф-1,Ф-2 и низколетящие Ф-5)
          Соломон Кейн
          1. Oden280 Сегодня, 17:32
            Не, там наши подсуетились. В 1995 г. https://oko-planet.su/politik/politikarm/112104-k
            ak-dostalas-amerikancam-nasha-zrs-s-300.html
            Oden280
    2. Банщик-М Сегодня, 16:51
      Эх Индия, с Россией по честному дружите и НИКТО вас не тронет! А так , даже наши С-400 и 500 вас не спасут..Когда же вы это поймете ? В нынешней политической обстановке мощная армия не всегда главную роль играет(тому пример США) ..
      Здесь умение договариваться и объединятся в любых сферах (финансовой, политической, экономическои и т.д.) Вот высший пилотаж ,чем и занимается сейчас Россия и Путин!
      Банщик-М
    3. AID.S Сегодня, 17:22
      Цитата: Alexey-74
      Так у нас скоро и секретов не останется все разбазарим.

      А турки, что,"мамой клянусь!", не сольют?
      AID.S
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:20
    Что-то мне меньше нравиться эта затея,с учетом того,что была инфа о сливе технологий матрассам...может это не так,но все же.
    НЕКСУС
    1. 100502 Сегодня, 15:48
      Все так сливают регулярно.
      100502
  3. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:22
    Российские С-400 помогут защититься от пакистанских и китайских ракет

    Кривизна земли в районе Индии позволит их применить?

    Молодой_Коммунист
    1. dvvv Сегодня, 15:33
      ну если напрячь моск или почитать что тут люди пишут, то в обычном варианте развертывания С-400 видит на 40-60 км низколетящие малоразмерные цели. В Сирии американцы красиво бункеры расколотили, но не могу понять при чём тут кривизна земли? А вот помогут ли С-400 индийцам... ну это их проблемы)
      dvvv
      1. XXXIII Сегодня, 15:48
        а Китаю ничего не мешает копировать с-400....великая тайна кривизны laughing У русских вечно какое оружие получается не то, странно как нас еще не завоевали.... tongue drinks
        XXXIII
      2. XXXIII Сегодня, 15:52
        Цитата: dvvv
        В Сирии американцы красиво бункеры расколотили
        Кстати не все штатовские томагавки долетели до аэродрома yes, ракетная плесень помешала.... tongue
        XXXIII
      3. Соломон Кейн Сегодня, 16:00
        В Сирии американцы красиво бункеры расколотили, но не могу понять при чём тут кривизна земли

        ....просто дали это им сделать....а Ходаренка больше слушайте, он службу на 200-ом комплексе закончил....
        С-400 цель на взлете 400 км. зоны уничтожит,а при использовании дополнительных модулей до 600 км. и 40- я летит на 12000 км/ч, индусы не дураки "Триумф" выбрали
        Соломон Кейн
    2. Logall Сегодня, 15:36
      Что они ровную площадку не найдут? Тем более, что Они на гидро-их лапах выравниваются до горизонтального положения!
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 15:52
        Саня, тут вопрос не в площадке, а кривизне мозга........ wassat
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 16:01
          Костик, кривизна менталитета - это их проблема! Она и зрение портит, а уж мозги... При условии, что они были зачаты вместе со всем организмом! А то порой складывается впечатление, что их с гражданством вкладывают, вместе с дефектами...
          Logall
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:09
            Саня, кривые не кривые, а боятся индусы....Пэтриоты их не радуют, к Российскиой технике тяготеют....
            С-200, созданный ещё в 60-е, в Сирии в октябре одного израильского"пингвина" успокоил, весь миф о непревзойденности F-35 "мухой" развеялся, а вот советская(Российская) школа ПВО на высоте, а евреи, типа птица, птица.... laughing
            Соломон Кейн
        2. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:19
          Цитата: Соломон Кейн
          тут вопрос не в площадке, а кривизне мозга........

          Да, хорошо, когда у собственного мозга присуствиет кривизна (сиреч - извилины). А то без данной "кривизны" (извилин) мозг будет гладок как бильярдный шар и человек опустится до невозможности грамотно даже базарный "подкол" сформулиовать.
          Молодой_Коммунист
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:29
            Я за Вас рад, что с мозговыми изгибами у Вас все в порядке! good
            Только не понятна фраза о формулировке "базара"....
            Человек в студии сморозил ересь, а мы то тут каким боком?
            Соломон Кейн
  4. XXXIII Сегодня, 15:36
    СМИ Индии: Российские С-400 помогут защититься от пакистанских и китайских ракет
    Там где с-400, там процветает демократия.... yes
    XXXIII
    1. dvvv Сегодня, 15:51
      демократия пока только в России и Сирии, но скоро она будет в Кетае. Жаль корейским товарисчам никогда не дождаться демократии)
      dvvv
  5. GaLe Сегодня, 15:41
    как выяснилось с400 мало что может против крылатых ракет летящих на низких высотах и с огибанием рельефа,тут более актуальны будут торы с панцирями,если закупят много,то может и будет толк)
    GaLe
    1. _Jack_ Сегодня, 15:47
      С400, как и любая другая современная система ПВО, не предназначена для борьбы с КР. В принципе может, но эффективность будет низкая, как и у любой другой системы ПВО.
      _Jack_
      1. GaLe Сегодня, 15:53
        с др стороны,если почитать все что пишут про с400 в наших сми,то может сложиться впечатление,что с 400 это некая вундервафля,которая может работать и против баллистических ракет,и так же с легкостью сбивать крылатые ракеты,и замечу не имеющая при этом аналогов в мире,кроме шуток smile
        GaLe
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:20
          Про F-35 писали Очень много, и о невидимости.....а сирийцы и с-200 думают иначе....
          Соломон Кейн
    2. dvvv Сегодня, 15:48
      Вам надо срочно отправить телеграмму... молнию... индийским товарисчам, помочь им разобраться)
      dvvv
    3. XXXIII Сегодня, 15:56
      Цитата: GaLe
      как выяснилось с400 мало что может против крылатых ракет летящих на низких высотах и с огибанием рельефа,
      штатовские патриот даже ракету Кима времен СССР не смогла сбить, даже не видела..... lol
      XXXIII
    4. Muvka Сегодня, 16:34
      Цитата: GaLe
      как выяснилось с400 мало что может против крылатых ракет летящих на низких высотах и с огибанием рельефа,тут более актуальны будут торы с панцирями,если закупят много,то может и будет толк)

      А когда это выяснилось? Я как-то пропустил этот момент.
      Muvka
    5. Николай Грек Сегодня, 16:42
      Цитата: GaLe
      как выяснилось

      what как выяснилось??? и кто выяснял??? а главное, кто вам об этом итоговый доклад сделал??? wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  6. rocket757 Сегодня, 15:47
    Просто бизнес ... в союзе тож увлекались помощью всяким разным прогрессивным правительствам ... да ещё и задама.
    Надеюсь на подходе что то более "продвинутое", эффективное, да и экспортное изделие всё ж усечённое по ТТХ.
    rocket757
    1. XXXIII Сегодня, 15:59
      Цитата: rocket757
      да ещё и задама.
      Индия богатая, это не те времена.....железом возьмем yes нам бумажные фантики не нужны..... negative
      XXXIII
      1. rocket757 Сегодня, 16:04
        Своё надо развивать, мне все эти бредни за мировую кооперацию и распределение труда не впарились НИКАК.
        Остаётся только брать боливудскими мелодрамами.
        rocket757
        1. XXXIII Сегодня, 16:15
          Цитата: rocket757
          за мировую кооперацию и распределение труда не впарились НИКАК.

          да и кто заботится request , просто ворюгам в России будет сложней набивать рюкзаки металлом, много не взять.... wink
          XXXIII
  7. DPN Сегодня, 15:51
    Как говориться надо читать мелкий шрифт прежде чем подписывать договор,Россиян привыкли таким образом кидать ,вот видать Индийцы взяли пример с наших банков и кинули наше правительство в отместку за Россиян.
    А в общем у Индии тёплый и дешёвый Океан как раз для отдыха бедного класса Россиян , так что ругаться с Индией не СТОИТ,богатые буратино из России уедут на Багамы ,а россияне только на Северный Ледовитый Океан.
    DPN
  8. voyaka uh Сегодня, 16:37
    Интересно, чтоб индусы провели у себя учение по
    перехвату С-400 БР. У них же есть свои БРСД?
    А то, кроме Капустина Яра, нет никаких подтверждений
    перехватов.
    voyaka uh
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