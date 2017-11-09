18:02 09 ноября

Литва решила получить на вооружение новейшие американские внедорожники

Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны Литвы запросило у американского военного ведомства бронемашины L-ATV.

Бронированные внедорожники Oshkosh Defense L-ATV начали поступать на вооружение американской армии в прошлом году. Модификации L-ATV для ВС США получили название JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), в рамках первого этапа замены автомобилей HMMWV для армии планируется закупить почти 17 000 новых машин. Первым импортёром машин L-ATV станет Великобритания, заказавшая поставку в январе текущего года.

Литва решила получить на вооружение новейшие американские внедорожники



Всего для нужд литовской армии планируется закупить порядка 200 бронемашин L-ATV, поставка которых должна начаться в 2021 году. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, он уже обсудил этот вопрос с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, и стороны пришли к предварительному согласию.

Oshkosh L-ATV — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе, на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно установить дополнительную навесную броню.

Базовый двигатель L-ATV — дизельный мотор объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. В качестве опции автомобили могут комплектоваться дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Машина может вооружаться 7,62-мм пулемётом М240, 40-мм автоматическим гранатомётом Мk19, противотанковым ракетным комплексом TOW или любым другим совместимым вооружением, устанавливаемым на дистанционно управляемом модуле, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 17:34
    Литва решила получить на вооружение новейшие американские внедорожники

    Всё равно уболтают старые, списанные купить! Но за те же деньги... С последующей возможностью приобретение новых машин, но когда те уже устареют!
    Logall
    1. хрыч Сегодня, 17:44
      Цитата: Logall
      Но за те же деньги

      Один черт нищебродам датируют
      Всего для нужд литовской армии планируется закупить порядка 200 бронемашин L-ATV, поставка которых должна начаться в 2021 году.

      Есть другая проблема, а доживет Литва до 2021 года laughing
      Да еще ниже статья
      США требуют от Вильнюса начать выплаты компенсации литовским евреям

      Короче машин не будет, надо евреям компенсацию совершенно выплатить, а для великой литовской экономики не вытянуть две темы одновременноwassat
      хрыч
      1. xetai9977 Сегодня, 17:48
        Красивая машинка. К тому же вполне "зубастая"
        xetai9977
    2. Путинец Сегодня, 17:45
      Вы не правы. Бессмертная сказка "Буратино" -поле чудес. Есть общипанная, облезлая, старая артрическая лиса ... и рыжий кот- д.... т..... , а Буратиной выступают остатки недоразумения под названием Литва
      Путинец
    3. Банщик-М Сегодня, 17:53
      Опять песочного цвета поставят...? Видать в США переизбыток такой техники..Стремились нефтегазовые районы БВ захватывать , под парадный марш!
      А там вдруг, от куда не возьмись , появились "чертовые русские" и все пошло наперекосяк...хе хе soldier Гитлер помнится тоже планы строил , после того ,как Россию уничтожить..
      А прибалтам эти машинки пригодятся в будущем , когда драпать будут , здорово их будет мочить и БПЛА ударными и т.д. заметные будут и хорошо взрываться должны..(хотя , ну ладно молчу..))))
      Банщик-М
  2. изя топ Сегодня, 17:35
    скакуны уже получили "новейшие" lol
    изя топ
  3. Монос Сегодня, 17:35
    "Литва решила ..." Уже смешно! laughing
    Монос
  4. bankirchik34 Сегодня, 17:35
    выглядит круто)
    bankirchik34
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:36
    Влаг в руки и барабан на шею.Развелось на планете всяких.
    ВЕРЕСК
  6. APASUS Сегодня, 17:41
    С каких это пор вассалы стали выбирать у хозяина ? Что с дерьмом из Афганистана спрашивается делать,его столько ...........Я бы еще понял если Литва предложила бы за них деньги ,а то просто становиться смешно.Может Литва еще захочет что то подобное как LCS-6 типа "Индепенденс" (Independence)
    APASUS
  7. Masya Masya Сегодня, 17:42
    Малодые уедут, старые вымрут... останется обслуживающий персонал и железа валом...
    ....
    Еще сами же и оплатят...
    Masya Masya
  8. Волька Сегодня, 17:48
    литы решили получить, еще не значит получили...
    Волька
  9. DEZINTO Сегодня, 17:49
    Ну конечно очень богатой и развитой стране Европы, пррросто необходимо закупить кучку модных джипиков.
    DEZINTO
    1. Masya Masya Сегодня, 17:55
      Извините, Николай, опять я... love Ваш коммент навеял...
      Желтый джипер, желтый джипер всем девчонкам нравится... laughing
      Masya Masya
      1. DEZINTO Сегодня, 17:58
        Извините, Николай, опять я

        Всё в порядке Вы мне очень даже нравитесь, часто вижу Ваши комментарии и во многом согласен, и стих Ваш тоже очень по душе )) hi
        DEZINTO
  10. п-к Опарышев Сегодня, 17:52
    Интересно очередь из пушки бмп2 перевернёт красавца?
    п-к Опарышев
  11. Служил один раз Сегодня, 17:57
    Машинки хорошие.Янки иногда выдают достойную новую технику.Додж 3/4,студебеккер-нам все же помогли во Вторую мировую.
    Служил один раз
  12. Керенский Сегодня, 18:00
    Я так понял, что за фишку выдается возможность десантирования и транспортировки на внешней подвеске вертушки. Понимаете коллеги, - для Литвы это жизненно необходимая опция! Любая другая техника её не устраивает, так как не вписывается в систему вооружения.
    Керенский
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