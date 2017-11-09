20:43 09 ноября

НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе выразили неудовлетворение тем, как Украина исполняет программу своего «соответствия». В военном блоке заявили о том, что «при всей поддержке Украина, по сути, провалила годовую национальную программу». Заявление по натовскому релизу приводит издание «Европейская правда», ссылающаяся на украинского постпреда при НАТО Вадима Пристайко:
Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее.


Заявление о провале украинскими властями годового плана «по переходу к соответствию натовским стандартам» в Брюсселе выслушала зампредседателя украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Именно её отправляли в штаб-квартиру НАТО в качестве "громоотвода".

НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия



В альянсе заявили, что украинская программа изначально раздута до невероятных размеров, а потому Украина год от года её не выполняет просто потому, то на нынешнем этапе такое невозможно выполнить априори. Замечено, что Украина берёт на себя обязательства, не поясняя, где возьмёт для их исполнения финансовые и людские ресурсы. А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 28

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  1. maxim947 Сегодня, 18:33
    Не соответствует евро стандартам? Педиков что-ли маловато? Но это как посмотреть....))) А так, призовут, или назначат))
    А если серьезно, то скоро своей военной промышленности просто не будет.
    maxim947
    1. Венд Сегодня, 18:42
      Цитата: maxim947
      Не соответствует евро стандартам? Педиков что-ли маловато? Но это как посмотреть....))) А так, призовут, или назначат))
      А если серьезно, то скоро своей военной промышленности просто не будет.

      Украина еще и военный хлам мало покупает. laughing Планы по продаже военного металлолома США еще не выполнили, а у Украины уже деньги закончились, а в долг давать боязно laughing
      Венд
      1. Монос Сегодня, 18:57
        В альянсе заявили, что украинская программа изначально раздута до невероятных размеров, а потому Украина год от года её не выполняет просто потому, то на нынешнем этапе такое невозможно выполнить априори

        Как я понимаю, дело было так. Окраинцы нарисовали себе программу по переходу с чего-то там куда-то там, припёрлись в НАТО и сказали: " Смотрите чего мы ща замутим." В НАТО почесали репу и сказали: " Ну, мутите...". И теперь, каждый год, хохлы ездят в Брюссель и красиво, но не убедительно оправдываются перед натовцами, а те с удовольствием макают их в их же дерьмо. Ну, а чего не макнуть-то? Сами же попросили. smile
        Монос
        1. Partyzan Сегодня, 19:39
          Цитата: Монос
          Окраинцы нарисовали себе программу по переходу с чего-то там куда-то там, припёрлись в НАТО и сказали: " Смотрите чего мы ща замутим."

          так петруччо и мутит
          Partyzan
    2. 210окв Сегодня, 18:43
      Аминь!Дело не в педиках,а в том,что на одного "бойца" найдется несколько лоботрясов и волонтеров,а на одного производителя-десяток глистов воров..Ну и слава богу.
      Цитата: maxim947
      Не соответствует евро стандартам? Педиков что-ли маловато? Но это как посмотреть....))) А так, призовут, или назначат))
      А если серьезно, то скоро своей военной промышленности просто не будет.
      210окв
      1. Дембель77 Сегодня, 18:49
        А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства.
        Требуется уточнение - не государства, а колонии Соединённых Штатов офф таки Америки.
        Дембель77
      2. Николай Грек Сегодня, 18:51
        Цитата: 210окв
        что на одного "бойца" найдется несколько лоботрясов и волонтеров,а на одного производителя-десяток глистов воров

        да там еще стоит поглядеть на структуру наты!!! wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. Николай Грек Сегодня, 18:49
      Цитата: maxim947
      Не соответствует евро стандартам? Педиков что-ли маловато?

      скорее всего по уровню коррупции пока не дотягивают!!! wink laughing laughing laughing
      Николай Грек
    4. 79807420129 Сегодня, 18:52
      НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия

      Ну что вы,что вы,они реалисты. laughing laughing laughing fellow
      79807420129
      1. Partyzan Сегодня, 19:51
        Цитата: 79807420129
        Ну что вы,что вы,они реалисты.

        и фильмы о них всегда документальные были
        Partyzan
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:52
        Влад , привет ! hi drinks
        НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия

        И ещё не раз провалит ! wassat
        bouncyhunter
    5. Банщик-М Сегодня, 18:57
      В военном блоке заявили о том, что «при всей поддержке Украина, по сути, провалила годовую национальную программу»

      Странно , что хохлы провалили ? Переворот произвели , это раз! Войну гражданскую развязали, это два ! ВПК и вообще крупные предприятия полностью уничтожены..(космическая, авиционная и т.д.)!
      Призывы к войне с Россией (братской) , это три..!
      А вот еще сало не лицензированное ЕС запретили, это четыре..
      Ну там по мелочи , требуют чтобы их забрали в НАТО... Кому они теперь нужны нищеброды и хуторяне..
      Землю и ту уже составами вывозят ..! Хотели еще сланцевый газ добывать на территории Донбасса!
      Ну все меня понесло мужики ..Как обидно и горько ,все это наблюдать.
      Вот
      Банщик-М
  2. новичок Сегодня, 18:35
    так и будет проваливать экзамены, неумёха, пока “добрые“ дяди и тёти не расстащат неньку, за систематическое несоответствие.
    новичок
  3. Идущий Сегодня, 18:36
    А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства.


    Это их смысл , а потому какие могут быть стандарты НАТО.
    Идущий
  4. изя топ Сегодня, 18:38
    Украина, по сути, провалила
    лучше бы сказали,ЧТО украйна не провалила
    изя топ
    1. Подрезчик Сегодня, 18:52
      А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства.

      Ну что в НАТО хотят, перед собой-то выполнить не могут. И добавить нечего... request
      Подрезчик
      1. изя топ Сегодня, 18:59
        Цитата: Подрезчик
        Ну что в НАТО хотят, перед собой-то выполнить не могут. И добавить нечего...

        изя топ
  5. Pirogov Сегодня, 18:38
    Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее......................................
    .................................................
    ........................ Прочитав эту цитату я так и не понял ,а кто всё таки ду.рак те кто поставил эту задачу ,или те кто её пытался выполнить?
    Pirogov
    1. новичок Сегодня, 18:41
      эх,вторые видать, всё таки тупее.
      новичок
      1. Pirogov Сегодня, 18:53
        Цитата: новичок
        эх,вторые видать, всё таки тупее.

        Спорный вопрос , если под это дело ВСУ получило деньги и положило болт то не всё так однозначно .)
        Pirogov
        1. новичок Сегодня, 19:01
          ну в смысле финансов то да, согласен. не плохой подъём получился для генералов и адмиралов.
          новичок
          1. Pirogov Сегодня, 19:12
            Цитата: новичок
            ну в смысле финансов то да, согласен. не плохой подъём получился для генералов и адмиралов.

            Адмиралам хватает и корочки хлеба в смысле не маленькой зарплаты их и так почти три десятка на один корабль ,а вот генералы те уж участвуют в распиле сто %. Меня удивляет другое о каких стандартах идёт речь, если например : патронный завод не могут построить ?
            Pirogov
            1. новичок Сегодня, 20:03
              так вот и я удивился сразу (пока мы не перевели диалог к шутке), как вообще можно перевести армию на стандарты чего нибудь толкового, если с 91года постоянно армию превращали в сборище неформалов? одним словом: советские стандарты забыты, как недосягаемая величина, а как же научить неформалов к другим стандартам? как перевести всё железо, связь, обучение, тактику т тд. и тп. на стандарты штатов? правильно: только перебив всё это к чёртовой матери в гражданской войне, на пустое место пригласив янки.
              новичок
    2. Васян1971 Сегодня, 18:50
      Цитата: Pirogov
      Прочитав эту цитату я так и не понял ,а кто всё таки ду.рак те кто поставил эту задачу ,или те кто её пытался выполнить?

      По-ходу и те и эти друг друга стоят.
      Васян1971
  6. pvv113 Сегодня, 18:46
    Украина вновь провалила годовую программу соответствия

    Кто бы сомневался
    pvv113
  7. Васян1971 Сегодня, 18:48
    " Замечено, что Украина берёт на себя обязательства, не поясняя, где возьмёт для их исполнения финансовые и людские ресурсы."
    А шановни евродрузи на что? Пусть поактивней помогают молодой демократии. И желательно забесплатно.
    " А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства."
    Последних 26-ти лет. Это нацидея рагулей. Ничего не поделаешь. request
    Васян1971
  8. Masya Masya Сегодня, 19:16
    Не только провалила, но и сама провалилась... объяснять не надо куда... и продолжает проваливаться все глубже, потому как дно все пробивает и прбивает... или им с низу стучат?
    Masya Masya
  9. Sergey53 Сегодня, 19:41
    Они обещать будут всё что хочешь. Лишь бы деньги давали. Обещать жениться не обязывает к оному.
    Sergey53
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