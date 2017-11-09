20:49 09 ноября

И.о.министра обороны Афганистана: Больше не нуждаемся в российских вертолётах

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана объявил о том, что вооружённые силы страны больше не нуждаются в российских вертолётах. По словам генерал-лейтенанта Тарика Шаха Бахрами, Афганистану «не нужны российские вертолёты, так как страна приступила к закупкам вертолётов у стран Североатлантического альянса».

Заявление Бахрами приводит ТАСС:
Сейчас мы получаем вертолёты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолётах.


И.о.министра обороны Афганистана: Больше не нуждаемся в российских вертолётах



Примечательно, что ещё несколько месяцев назад в правительстве в Афганистана позволяли себе заявления о том, что будут «настаивать на выводе всех натовских войск из страны, включая американские». Однако после того, как в Вашингтоне приняли решение контингент расширить примерно на 4,5 тысячи военнослужащих, риторика Кабула поменялась фактически на диаметрально противоположную.

Нужно отметить, что Россия и не собиралась сама поставлять вертолёты Афганистану. Ранее именно Соединённые Штаты выходили на Москву, заключая контракты по приобретению российских вертолётов для афганских войск. Основная причина заключения таких контрактов: поставки российских вертолётов обходились американской казне существенно дешевле поставок вертолётов американского или европейского производства. Из казны Афганистана за вертолёты не было заплачено ни копейки.

Для справки: и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами в 1986 году окончил военный университет в Кабуле, получив звание младшего лейтенанта. В 1990 году получил должность командира батальона афганской армии. С 2009 по 2012 год командовал силами афганского спецназа в провинции Гильменд. В 2012 году он был назначен генеральным директором по планированию и оперативному управлению подразделениями спецназа при МВД. В 2014 году окончил курсы при Генштабе ВС Британии. Обращает на себя внимание "белое пятно" в биографии этого человека в то время, когда основная территория Афганистана находилась под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России).

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/MoDAfghanistan
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Комментарии 57

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  1. adma Сегодня, 19:10
    Осталось подождать видио о сбитых "апачах" и "чинуках" в горах Гиндукуша.
    adma
    1. RASKAT Сегодня, 19:12
      Ну это уже не первый афганский деятель пытающийся отказаться от нашей техники. Ничего подождем пару тройку лет, опять на коленях приползут. bully
      RASKAT
      1. Tusv Сегодня, 19:22
        Цитата: RASKAT
        Ничего подождем пару тройку лет, опять на коленях приползут.

        И зачем нам это надо? Последние Восьмые Мили выйдут из строя, так тому и быть. Пусть на натовских наркоту доставляют.
        Tusv
      2. 210окв Сегодня, 19:25
        Как им счёт за все это натовцы выставят..так сразу и зачешутся..Ехали-веселились,подсчитали-прослезили
        сь..
        Цитата: RASKAT
        Ну это уже не первый афганский деятель пытающийся отказаться от нашей техники. Ничего подождем пару тройку лет, опять на коленях приползут. bully
        210окв
        1. Leeds Сегодня, 19:47
          Prostitution
          Leeds
          1. maxim947 Сегодня, 20:08
            Про "белое" пятно хорошо подмечено, а время расставит все по своим местам.
            maxim947
        2. bouncyhunter Сегодня, 19:58
          Дима , привет ! hi
          Цитата: 210окв
          Как им счёт за все это натовцы выставят..так сразу и зачешутся.

          Ты забыл упомянуть счёт за переобучение пилотов , техсостава и изменение аэродромной инфраструктуры под новые вертушки .
          bouncyhunter
      3. Starover_Z Сегодня, 19:35
        Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана объявил о том, что вооружённые силы страны больше не нуждаются в российских вертолётах. По словам генерал-лейтенанта Тарика Шаха Бахрами, Афганистану «не нужны российские вертолёты, так как страна приступила к закупкам вертолётов у стран Североатлантического альянса».

        Наверно дали попробовать западный гамбургер ! Не иначе !
        Starover_Z
    2. Банщик-М Сегодня, 19:17
      Цитата: adma
      Осталось подождать видио о сбитых "апачах" и "чинуках" в горах Гиндукуша.

      Свое слово еще талибы не сказали...А этот ишак пока и.о. США хе хе..
      Посмотрим , еще ...
      Банщик-М
      1. Pirogov Сегодня, 19:21
        Цитата: Банщик-М
        Свое слово еще талибы не сказали...А этот ишак пока и.о. США хе хе..
        Посмотрим , еще

        Каким образом талибы могут повлиять на закупку вооружения ? Или Вы верите ,что американцы уйдут с Афганистана ?
        Pirogov
        1. Лопатов Сегодня, 19:24
          Цитата: Pirogov
          Каким образом талибы могут повлиять на закупку вооружения ?

          Легко. Чем активнее талибы, тем меньше Афганистан сможет взять в долг.
          Лопатов
          1. Pirogov Сегодня, 19:44
            Цитата: Лопатов
            Легко. Чем активнее талибы, тем меньше Афганистан сможет взять в долг.

            Плохо ,что Вы не написали о победе талибов над Америкой я бы хоть по ржал. Без обид.
            Pirogov
            1. Радио-няня Сегодня, 19:58
              Американцы и НАТА победили Талибов! Смешно? Посмейтесь...
              Радио-няня
            2. Лопатов Сегодня, 20:02
              Цитата: Pirogov
              Плохо ,что Вы не написали о победе талибов над Америкой я бы хоть по ржал

              Вы так уверены, что это невозможно?
              Факт: ситуация в Афганистане на данный момент намного хуже, чем на момент ввода в Афганистан оккупационного контингента.
              Они с "Талибаном" уже и на севере страны воюют...
              Лопатов
        2. Doliva63 Сегодня, 20:28
          Цитата: Pirogov
          Или Вы верите ,что американцы уйдут с Афганистана ?

          Когда-то говорили, что КПСС всех обманывала, когда объясняли ввод 40 арми в ДРА - защита южных рубежей Родины от американцев, а оно вон как вышло в итоге! sad
          Doliva63
      2. 79807420129 Сегодня, 19:27
        Цитата: Банщик-М
        Свое слово еще талибы не сказали..

        Как не сказали laughing
        Обращает на себя внимание "белое пятно" в биографии этого человека в то время, когда основная территория Афганистана находилась под контролем боевиков движения "Талибан"

        Вот они и говорят
        Больше не нуждаемся в российских вертолётах

        yes wink
        79807420129
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:00
          "Пацан сказал - пацан сделал" сказал генерал Тарик бешенному псу МЕТТИСУ, не летать русским вертолетам в афганском небе........да никаким не летать, учить афганцев летать на Апачах, ни есть учить стрелять их из Стингеров......желающих очень мало......
          Соломон Кейн
          1. Идущий Сегодня, 20:21
            Это он очень не удачно пошутил , видимо прошёл через маковое поле.
            Идущий
            1. Громобой Сегодня, 20:45
              Цитата: Pirogov
              Плохо ,что Вы не написали о победе талибов над Америкой я бы хоть по ржал. Без обид.

              Талибы ведь не сами по себе.За ними как в засадном полку стоят интересы Очень крупных игроков и если эти игроки захотят нагнуть Америку в Афганистане ,то у талибов может появиться всё что угодно,вплоть до вертолётов.
              Громобой
  2. Смог Сегодня, 19:18
    У них там че в этом году, небывалый урожай опийного мака? recourse
    Смог
    1. Masya Masya Сегодня, 19:30
      Приветик, Константин! love
      Цитата: Смог
      У них там че в этом году, небывалый урожай опийного мака? recourse

      Та нет, просто финт пальцами... хотя и опиум никто не исключал...
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 19:40
        Цитата: Masya Masya
        просто финт пальцами..

        Веселый финт....., не только под наркотой....
        Мариночка! love soldier
        Смог
        1. Masya Masya Сегодня, 19:50
          Ну, мы то без финтов, все по хорошему...

          love
          Masya Masya
          1. Смог Сегодня, 20:00
            Цитата: Masya Masya
            Ну, мы то всё больше без финтов,

            По хорошему, Марин, по хорошему. Но,....
            Мы без финтов
            Как Саня Пушкин
            без стихов wassat (с)
            Смог
            1. Masya Masya Сегодня, 20:14
              Цитата: Смог
              Мы без финтов
              Как Саня Пушкин
              без стихов (с)

              good
              Нежданчик наша отличительная черта! Как говорит Задорнов? Нас нельзя отформатировать! wink
              Masya Masya
          2. Смог Сегодня, 20:15
            Цитата: Masya Masya
            по хорошему...

            Смог
            1. Masya Masya Сегодня, 20:35
              Вот согласись, Константин, наши мультики добрые и доброму учат... а это что???

              ???? Это я еще более, менее приличное выбрала...
              Masya Masya
              1. Смог Сегодня, 20:45
                Цитата: Masya Masya
                Это я еще более, менее приличное выбрала...

                Вот прямо с языка Марин сняла. Это еще с добрым "человечьим" лицом, не то что некоторые...Хотя Марин, мы же смотрели Микки Мауса, Чипа и Дейла... Ой, куды мир котится, куды котится. Не доведет эта толерантность до добра.
                И капелька позитива-
                love
                Смог
          3. sir_obs Сегодня, 20:44
            Как говаривал Аль Капоне, доьрым словом и пистолетом, можно добиться гораздо большего чем просто доьрым словом.
            Пора бы это понять.
            sir_obs
    2. Симон Сегодня, 19:57
      У них там че в этом году, небывалый урожай опийного мака? Скорей всего да, а то, где они столько валюты найдут, страна ведь не богатая. request
      Симон
      1. Смог Сегодня, 20:04
        Цитата: Симон
        страна ведь не богатая.

        Вот и я о том. Так что бартер, только бартер...., на белый порошок.
        Смог
      2. Paranoid50 Сегодня, 20:38
        Цитата: Симон
        У них там че в этом году, небывалый урожай опийного мака?

        Дык,площади посевов регулярно увеличиваются. Вот и матрасы подсуетились, увеличили численность своих "ВОХРовцев". Логистика нуждается в надёжной охране. yes Да и вертушки афганцам натовцы (скорее всего,матрасы) поставят с условием воздушного прикрытия того же наркотранзита.
        Paranoid50
  3. akims Сегодня, 19:20
    Обращает на себя внимание "белое пятно" в биографии этого человека в то время, когда основная территория Афганистана находилась под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России).
    Талибанил, поди.
    akims
  4. Евродав Сегодня, 19:23
    Говори Тарик, говори... Как бы о словах жалеть не пришлось...
    Марионетки повсюду... Под знамёнами борьбы с терроризмам, матрасы вошли туда и уходить не собираются... Вот уже и свою волю "гордым" афганцам навязали... Всё начинается с малого...
    Евродав
  5. Mavrikiy Сегодня, 19:24
    И.о.министра обороны Афганистана: Больше не нуждаемся в российских вертолётах
    Сочувствую. После клизмы покой на левом боку. Или на правом? Какая разница после ведерной и с патифонными иголками.
    Когда туман в в мозгу и ..... пройдет, звони, есть тут пара-тройка цихатух или стрекоз...
    Mavrikiy
    1. Идущий Сегодня, 20:23
      Пусть и от "Калашникова" откажутся , НАТО поможет.
      Идущий
  6. Berkut24 Сегодня, 19:24
    Тут всё просто. Деньги платят американцы, у Трампа своё импортозамещение. Что дают, то и озвучивают. А как там декхане будут осваивать летающий ноутбук - американцам пофигу. Они вместе с этим афганским правительством проигрывают и талибам и Аль-Каиде и ИГ. В этой ситуации для них вертолеты - дело десятое. Главное успеть отсосать своё на лоббировании в Конгрессе.
    Berkut24
  7. МВГ Сегодня, 19:24
    Кто то в Афгане получил на личный счет деньги. Много денег. Американских денег.
    МВГ
    1. Симон Сегодня, 19:55
      И видимо не хилую сумму в зелени! yes
      Симон
  8. Банщик-М Сегодня, 19:27
    Афганистан никто не побеждал за его историю , но только СССР добрым словом вспоминают за свою историю!

    Мы их все же победили морально ..! Сейчас они жалеют..Но, уже поздно духи!
    Мы стали другими, научившись у США!
    Банщик-М
    1. xetai9977 Сегодня, 19:42
      "но только СССР добрым словом вспоминают"
      Ага. 15 000 погибших советских солдат. Сотни тех же вертолётов и самолетов было сбито афганцами, которые "добрым словом вспоминают"
      xetai9977
    2. ПалБор Сегодня, 19:43
      Это сказка,товарищ Виталий.Побеждали их и не раз:греки,персы,арабы,монголы,да тот же Бабур!
      А вот когда пытались наладить мирную жисть среди сотен племён,эмиров,беков - тут упирались в полный хаос и плевали:"Да разбирайтесь вы сами!" laughing
      ПалБор
  9. Altona Сегодня, 19:28
    Цитата: adma
    Осталось подождать видио о сбитых "апачах" и "чинуках" в горах Гиндукуша.

    --------------------------
    Сами упадут.Ошибки пилотов да и техника вряд ли приспособлена к полетам в горах.
    Altona
  10. ПалБор Сегодня, 19:36
    Думаю,для наших вертолётов цели скоро и на западе найдутся.
    ПалБор
  11. Sergey53 Сегодня, 19:38
    Страны которые хотят всегда получать поступают одинаково. Сперва просят,потом шантажируют затем даже могут угрожать. А всё ради одного-бесплатной халявы.Такие нас окружают со всех сторон.
    Sergey53
  12. sabakina Сегодня, 19:41
    Нужно отметить, что Россия и не собиралась сама поставлять вертолёты Афганистану. Ранее именно Соединённые Штаты выходили на Москву, заключая контракты по приобретению российских вертолётов для афганских войск.

    От хохлов что ли заразился? У тех, что ни день, то перемога.
    sabakina
    1. Смог Сегодня, 20:24
      Цитата: sabakina
      От хохлов что ли заразился?

      а то....
      Смог
  13. собаковод Сегодня, 19:42
    Ну за примером далеко ходить не надо, вон наши небратья списанным хламом натовских стандартов уж очень гордятся, даже тем, который на утиль не годен.
    собаковод
  14. Васян1971 Сегодня, 19:48
    " Обращает на себя внимание "белое пятно" в биографии этого человека в то время, когда основная территория Афганистана находилась под контролем боевиков движения "Талибан"".
    Чего пристали к человеку? Может он тихо-мирно, наслаждаясь пасторалью на своих 6-ти сотках, элитные сорта мака окучивал?
    Васян1971
  15. Симон Сегодня, 19:49
    Наших вертолетов в Афганистане полно, быстро заменить полностью наши вертолеты они не смогут, кроме того американские вертолеты гораздо дороже российских. А ломаться будут, запчасти где будут брать? request Приползут скоро к нам на поклон.
    Симон
  16. Herlitz Сегодня, 19:50
    деньги- решают всё!!!
    Herlitz
  17. prior Сегодня, 19:53
    Когда генерал-лейтенанта Тарика Шаха Бахрами талибы будут на глобус натягивать, пусть не визжит - шурави выручайте. А там ещё игиловцы из Сирии подтянутся, отрежут все выступающие части тела.
    Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь.
    prior
  18. Симон Сегодня, 19:53
    Цитата: Sergey53
    Страны которые хотят всегда получать поступают одинаково. Сперва просят,потом шантажируют затем даже могут угрожать. А всё ради одного-бесплатной халявы.Такие нас окружают со всех сторон.

    Американцы современные вертолеты продавать не будут, а сунут устаревшие и изношенные машины. Вот и пускай афганистанцы дергаются.
    Симон
  19. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:00
    Хафизулла Амин тоже как проститутка метался между союзом и США. к чему это привело мы знаем :))))
    ЦУС-ВВС
  20. Piramidon Сегодня, 20:01
    А то, что уже имеется, кто обслуживать будет? Технарь верхом на ишаке?
    Piramidon
  21. Strashila Сегодня, 20:21
    США не может честно продавать свою технику... вот и выкручивает руки всем... вот истинная суть всех санкций... какой Крым... какие права человека... продажи вот, что стоит во главе всего.
    Strashila
    1. Идущий Сегодня, 20:48
      И они четко отслеживают ситуацию , как только баланс качнулся в их сторону - удавка сразу.
      Идущий
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