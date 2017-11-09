И.о.министра обороны Афганистана: Больше не нуждаемся в российских вертолётах

Сейчас мы получаем вертолёты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолётах.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана объявил о том, что вооружённые силы страны больше не нуждаются в российских вертолётах. По словам генерал-лейтенанта Тарика Шаха Бахрами, Афганистану «не нужны российские вертолёты, так как страна приступила к закупкам вертолётов у стран Североатлантического альянса».Заявление Бахрами приводит ТАСС Примечательно, что ещё несколько месяцев назад в правительстве в Афганистана позволяли себе заявления о том, что будут «настаивать на выводе всех натовских войск из страны, включая американские». Однако после того, как в Вашингтоне приняли решение контингент расширить примерно на 4,5 тысячи военнослужащих, риторика Кабула поменялась фактически на диаметрально противоположную.Нужно отметить, что Россия и не собиралась сама поставлять вертолёты Афганистану. Ранее именно Соединённые Штаты выходили на Москву, заключая контракты по приобретению российских вертолётов для афганских войск. Основная причина заключения таких контрактов: поставки российских вертолётов обходились американской казне существенно дешевле поставок вертолётов американского или европейского производства. Из казны Афганистана за вертолёты не было заплачено ни копейки.Для справки: и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами в 1986 году окончил военный университет в Кабуле, получив звание младшего лейтенанта. В 1990 году получил должность командира батальона афганской армии. С 2009 по 2012 год командовал силами афганского спецназа в провинции Гильменд. В 2012 году он был назначен генеральным директором по планированию и оперативному управлению подразделениями спецназа при МВД. В 2014 году окончил курсы при Генштабе ВС Британии. Обращает на себя внимание "белое пятно" в биографии этого человека в то время, когда основная территория Афганистана находилась под контролем боевиков движения "Талибан" (запрещено в России).