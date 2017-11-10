08:54 10 ноября

Первая партия вертолётов Ми-28УБ передана в войска

Пресс-служба главного оборонного ведомства сообщает о том, что осуществлены первые поставки в ВКС России новейших учебно-боевых вертолётов Ми-28УБ. В сообщении говорится, что представители военного ведомства получили первую партию этих винтокрылых машин на предприятии-изготовителе в Ростове-на-Дону.

Первая партия вертолётов Ми-28УБ передана в войска


Из материала пресс-службы министерства обороны РФ:
В ходе приёмки представители инженерно-авиационной службы и лётный состав провели контрольные проверки работы авиационной техники в различных режимах на земле и в воздухе.



Сообщается о том, что в ближайшие дни пара вертолётов Ми-28УБ будет переброшена в Тверскую область. Там располагается Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации.

Вертолёты Ми-28УБ поставляются в войска на основании контракта, ранее заключённого главным оборонным ведомством страны и АО «Вертолёты России». Госконтракт в своё время подписывали замминистра обороны Юрий Борисов и гендиректор компании Александр Михеев.

Ми-28УБ имеет двойное управление, улучшенные эргономические характеристики кабины командира экипажа и лётчика-оператора. Такая схема позволяет ускорить переподготовку лётчиков армейской авиации с сохранением боевого потенциала машины.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 05:58
    Вчера я хаял американский корабль в плане красоты, так вот про этот наш вертолёт пожалуй промолчу. ( и правда в технике красота не главное ) Тот ещё "симпотяга" ))))



    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 06:00
      А я вот вчера отвечал на Ваш комментарий а сейчас поддержу....На лицо ужасные.."добрые внутри"...
      Цитата: DEZINTO
      Вчера я хаял американский корабль в плане красоты, так вот про этот наш вертолёт пожалуй промолчу. ( и правда в технике красота не главное ) Тот ещё "симпотяга" ))))



      210окв
      1. просто экспл Сегодня, 06:10
        это Вы еще фотки Ми-28НМ не видели .
        вот тот уж "симпотяга" так "симпотяга" . если честно то Ми-28 внешне мне вообще не нравится .
        и тоже надеюсь что это не модельный бизнес и внешность не главное.
        просто экспл
        1. 210окв Сегодня, 06:13
          Именно-внешность не главное.Это оружие,и если оно эффективно бьет врага и наши летчики чувствуют в них уверенно-то какая разница как он выглядит..
          Цитата: просто экспл
          это Вы еще фотки Ми-28НМ не видели .
          вот тот уж "симпотяга" так "симпотяга" . если честно то Ми-28 внешне мне вообще не нравится .
          и тоже надеюсь что это не модельный бизнес и внешность не главное.
          210окв
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
            210окв Сегодня, 06:13 ↑ Новый
            Именно-внешность не главное.

            ... эдакий брутальный вид у борта, но ничего - врагов бить сойдёт...
            a.s.zzz888
        2. RASKAT Сегодня, 07:10
          Ну отлично, вертолет отличный, во многом учтен боевой опыт. Таких бы по больше в войска. Конструктора и Заводчане молодцы good
          RASKAT
        3. Воронок Сегодня, 07:39
          Да, Аллигатор покрасивее !
          Воронок
        4. dauria Сегодня, 07:44
          если честно то Ми-28 внешне мне вообще не нравится .


          Рационально скомпонован. Пожалуй, даже ничего не добавишь. Этим и красива железяка.
          dauria
    2. andrewkor Сегодня, 06:23
      Да,уж,сладкая парочка:"добрый и красивый" Ка-50,52 и "злой и ужасный" Ми-28!А ведь афоризм А.Н.Туполева "красивый и летать должен красиво" остаётся актуален до сих пор!
      andrewkor
  2. perepilka Сегодня, 06:29
    Чёт я недопонимаю в консерватории belay
    Учебная машина появляется на четвёртый год, после принятия основной на вооружение what
    perepilka
    1. Nehist Сегодня, 06:42
      Это ещё мелочи!!! Они 28 больше 10 лет на вооружение пропихнуть пытались!!! Вертолётчики отбрыкивались от этого недоразумения как могли но им его навязали с верху,так до конца и не избавившись от кучи недостатков...
      Nehist
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