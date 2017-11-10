Первая партия вертолётов Ми-28УБ передана в войска
Пресс-служба главного оборонного ведомства сообщает о том, что осуществлены первые поставки в ВКС России новейших учебно-боевых вертолётов Ми-28УБ. В сообщении говорится, что представители военного ведомства получили первую партию этих винтокрылых машин на предприятии-изготовителе в Ростове-на-Дону.
Из материала пресс-службы министерства обороны РФ:
Сообщается о том, что в ближайшие дни пара вертолётов Ми-28УБ будет переброшена в Тверскую область. Там располагается Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации.
Вертолёты Ми-28УБ поставляются в войска на основании контракта, ранее заключённого главным оборонным ведомством страны и АО «Вертолёты России». Госконтракт в своё время подписывали замминистра обороны Юрий Борисов и гендиректор компании Александр Михеев.
Ми-28УБ имеет двойное управление, улучшенные эргономические характеристики кабины командира экипажа и лётчика-оператора. Такая схема позволяет ускорить переподготовку лётчиков армейской авиации с сохранением боевого потенциала машины.
Из материала пресс-службы министерства обороны РФ:
В ходе приёмки представители инженерно-авиационной службы и лётный состав провели контрольные проверки работы авиационной техники в различных режимах на земле и в воздухе.
Сообщается о том, что в ближайшие дни пара вертолётов Ми-28УБ будет переброшена в Тверскую область. Там располагается Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации.
Вертолёты Ми-28УБ поставляются в войска на основании контракта, ранее заключённого главным оборонным ведомством страны и АО «Вертолёты России». Госконтракт в своё время подписывали замминистра обороны Юрий Борисов и гендиректор компании Александр Михеев.
Ми-28УБ имеет двойное управление, улучшенные эргономические характеристики кабины командира экипажа и лётчика-оператора. Такая схема позволяет ускорить переподготовку лётчиков армейской авиации с сохранением боевого потенциала машины.
Использованы фотографии: МО РФ
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