08:51 10 ноября

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня в России отмечается праздник, который исторически привычно называть Днём милиции. После известной реформы, осуществлённой несколько лет назад, официально перестала существовать как сама милиция, так и прежнее название праздника. В итоге в календаре праздничных дат силовых структур нашей страны появилась конструкция с достаточно громоздким названием «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Однако сути празднования переименования не поменяло.

В 2017 году у праздника собственный юбилей. Дело в том, что в качестве профессионального он стал отмечаться с 1962 года – 65 лет назад - на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата имеет историческую отсылку к 10 ноября (новый стиль) 1917 года, когда нарком внутренних дел Советской республики Алексей Рыков (будущий председатель Совнаркома СССР) поставил свою подпись на постановлении «О рабочей милиции».

Всех сотрудников правоохранительных органов в этот праздничный день поздравил глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев:


Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству.

Профессия полицейского - одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени - это всегда высокая ответственность, честность и мужество.

Сегодня личный состав министерства достойно отвечает на новые криминальные вызовы и угрозы, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает экономическую и миграционную безопасность государства.

Благодаря вашей эффективной работе повышается уровень защищенности граждан и, как следствие, растет престиж ведомства.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о героях.

Искреннюю признательность выражаю ветеранам за поддержку и помощь в обучении, воспитании и гражданском становлении молодого поколения защитников правопорядка. Ваши опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценны.

Уверен, что и в дальнейшем личный состав будет успешно решать задачи, возложенные на МВД России, своим трудом и высокими результатами укреплять доверие соотечественников.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации


"Военное обозрение" присоединяется к этим словам и со своей стороны поздравляет всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и СССР, стоящих (стоявших) на страже правопорядка и законности, с профессиональным праздником!

Использованы фотографии: МВД РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 06:31
    С праздником вас-воины правопорядка!У меня этот день правда ассоциируется с 10 ноября 1982 года.День смерти Брежнева и день моего призыва в армию.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:40
      День советской милиции тоже переименовали. Хорошо, хоть дату не перенесли, и днем полиции не назвали.
      Но от этого поздравлений меньше не станет. МВД (полиция) и армия составляют скелет любого государства. Одна заморочка все же осталась, как к ним обращаться в России? Господин, товарищ или гражданин начальник? belay
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 06:55
        сибиралт
        Хорошо, хоть дату не перенесли, и днем полиции не назвали.
        Ха! А народ уже название праздника сократил! love
        Но я всё-таки тоже присоединяюсь к всеобщему поздравлению и добрым пожеланиям пользователей для всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и СССР! hi
        Татьяна
        1. Монос Сегодня, 08:46
          Ну, с Праздником, опричники! smile Искренне вас поздравляю и благодарю за вашу тяжёлую работу, за то,что взяли на себя труд бороться со всякой нечестью. С Праздником!
          Монос
      2. ID90 Сегодня, 08:00
        Цитата: сибиралт
        Господин, товарищ или гражданин начальник?

        ID90
      3. Stas157 Сегодня, 08:25
        Цитата: сибиралт
        Одна заморочка все же осталась, как к ним обращаться в России? Господин, товарищ или гражданин начальник? belay

        Ну, во времена СССР их называли просто: - Герр полицай!
        Бабушка не даст соврать.
        Stas157
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
      210окв Сегодня, 06:31

      ... а я уже к тому времени уже почти 3 года в МВД, ещё покойный Николай Анисимович приказ подписывал!
      a.s.zzz888
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    Всех ментов (в хорошем смысле этого слова) с праздником. Друзья, товарищи здоровья вам и успехов в трудном деле. Операм отдельное поздравление.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 06:36
      Тем более они зачастую противостоят извергам рода человеческого,сражаются и к сожалению гибнут.Последние события на Кавказе показывают..
      Цитата: rotmistr60
      Всех ментов (в хорошем смысле этого слова) с праздником. Друзья, товарищи здоровья вам и успехов в трудном деле. Операм отдельное поздравление.
      210окв
  4. Александр 3 Сегодня, 06:41
    С праздником всех работников которые стоят на службе по охране и соблюдению правопорядка и что бы мы меньше звали Вас для решения возникших проблем.Здорвья Вам и Вашим близким.
    Александр 3
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:45
      с праздником,Менты...только прошу,не орите бухие до утра возле сауны,что у меня в сотне метров от дома...а то каждый год одинаково. людям спать надо.
      Дедкастарый
  5. major071 Сегодня, 06:45
    С днем милиции. ибо служили мы в милиции и на пенсию уходили из милиции! drinks Именно этот праздник я буду отмечать сегодня, а не новомодный "день сотрудника ОВД"! hi
    major071
    1. сибиралт Сегодня, 06:52
      Присоединяюсь к поздравлению. Но сегодня лучше посижу дома, чего и другим желаю! hi
      сибиралт
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
      major071 Сегодня, 06:45
      С днем милиции. ибо служили мы в милиции и на пенсию уходили из милиции! drinks

      ... Всё верно, были милицией, ею и остались! С праздником, коллега! drinks
      a.s.zzz888
      1. ID90 Сегодня, 08:07
        Цитата: a.s.zzz888
        . Всё верно, были милицией, ею и остались! С праздником, коллега!

        ID90
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
          ID90 Сегодня, 08:07

          ... к счастью, не ВСЯ милиция такая...
          a.s.zzz888
  6. perepilka Сегодня, 06:46
    С праздником! Ну и пожелаю, чтоб хоть сегодня вас не дёргали, тяпница и День Мента, по любому отметить надо, в плепорцию только drinks
    perepilka
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    Ребята, с Праздником! drinks Всех кто со мной был в горячих точках!!!!! drinks За четверть века Службе Народу, всякое было...
    Помянём погибших.
    a.s.zzz888
  8. Masya Masya Сегодня, 06:55
    Было время - в песнях пела о милиции страна:
    Ваша служба в самом деле и опасна, и трудна.
    Вас солдатами порядка и враги чтут, и друзья,
    Хоть не все в работе гладко, но без вас - никак нельзя.
    День милиции считаем общим праздником страны.
    Вас сердечно поздравляем - Вы Отечеству нужны!

    С Праздником! love
    Masya Masya
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Как бы мы не относились к нашей милиции -полиции, другой у нас нет, состоит она из наших жителей, за нас они часто увы жизнями и здоровьем своим платят, чтобы мы жили и работали спокойно, поэтому я искренне Поздравляю наших правохронителей с Праздником! !!! drinks soldier drinks hi Чтобы вам домой живыми возвращаться к родным и семьям! !! soldier soldier soldier
    Геркулесыч
  10. andrewkor Сегодня, 07:06
    Концерт на ТВ к празднику всегда был хороший и бесплатный ,я думаю!
    andrewkor
  11. EvgNik Сегодня, 07:07
    Всех уважаемых работников МИЛИЦИИ с праздником!
    Раньше концерты к Дню Милиции были лучшими в году и смотрели их не по одному разу, теперь что-то не хочется.
    EvgNik
    1. w70 Сегодня, 07:24
      Сейчас нет народной милиции сейчас полиция
      w70
  12. w70 Сегодня, 07:23
    Поздравим генералитет и простой менталитет
    w70
  13. Alexandr2637 Сегодня, 08:06
    Нашли праздник ёпт....
    Лучше скажите , где мент ножик носит?
    Правильно - в спине!
    Alexandr2637
  14. Юрич Сегодня, 08:36
    Цитата: Alexandr2637
    Нашли праздник ёпт....
    Лучше скажите , где мент ножик носит?
    Правильно - в спине!

    К сожалению, если бы мы доработали как положено, то сочинял бы эти стишки далеко от компьютера.
    Всех действующих сотрудников и пенсионеров с праздником. Честь имею.
    Юрич
    1. Alexandr2637 Сегодня, 08:41
      Вот именно! Если-бы работали КАК ПОЛОЖЕНО - боролись с преступниками а не с бабульками на рынках. И не занимались-бы крышеванием бандитов!
      Вот потому никогда менты не заслужат уважения своих сограждан!
      Alexandr2637
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