10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Сегодня в России отмечается праздник, который исторически привычно называть Днём милиции. После известной реформы, осуществлённой несколько лет назад, официально перестала существовать как сама милиция, так и прежнее название праздника. В итоге в календаре праздничных дат силовых структур нашей страны появилась конструкция с достаточно громоздким названием «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Однако сути празднования переименования не поменяло.
В 2017 году у праздника собственный юбилей. Дело в том, что в качестве профессионального он стал отмечаться с 1962 года – 65 лет назад - на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата имеет историческую отсылку к 10 ноября (новый стиль) 1917 года, когда нарком внутренних дел Советской республики Алексей Рыков (будущий председатель Совнаркома СССР) поставил свою подпись на постановлении «О рабочей милиции».
Всех сотрудников правоохранительных органов в этот праздничный день поздравил глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев:
Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству.
Профессия полицейского - одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени - это всегда высокая ответственность, честность и мужество.
Сегодня личный состав министерства достойно отвечает на новые криминальные вызовы и угрозы, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает экономическую и миграционную безопасность государства.
Благодаря вашей эффективной работе повышается уровень защищенности граждан и, как следствие, растет престиж ведомства.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о героях.
Искреннюю признательность выражаю ветеранам за поддержку и помощь в обучении, воспитании и гражданском становлении молодого поколения защитников правопорядка. Ваши опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценны.
Уверен, что и в дальнейшем личный состав будет успешно решать задачи, возложенные на МВД России, своим трудом и высокими результатами укреплять доверие соотечественников.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
"Военное обозрение" присоединяется к этим словам и со своей стороны поздравляет всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и СССР, стоящих (стоявших) на страже правопорядка и законности, с профессиональным праздником!
В 2017 году у праздника собственный юбилей. Дело в том, что в качестве профессионального он стал отмечаться с 1962 года – 65 лет назад - на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата имеет историческую отсылку к 10 ноября (новый стиль) 1917 года, когда нарком внутренних дел Советской республики Алексей Рыков (будущий председатель Совнаркома СССР) поставил свою подпись на постановлении «О рабочей милиции».
Всех сотрудников правоохранительных органов в этот праздничный день поздравил глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев:
Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству.
Профессия полицейского - одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени - это всегда высокая ответственность, честность и мужество.
Сегодня личный состав министерства достойно отвечает на новые криминальные вызовы и угрозы, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает экономическую и миграционную безопасность государства.
Благодаря вашей эффективной работе повышается уровень защищенности граждан и, как следствие, растет престиж ведомства.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей, склоняем головы перед их подвигом и бережно храним светлую память о героях.
Искреннюю признательность выражаю ветеранам за поддержку и помощь в обучении, воспитании и гражданском становлении молодого поколения защитников правопорядка. Ваши опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценны.
Уверен, что и в дальнейшем личный состав будет успешно решать задачи, возложенные на МВД России, своим трудом и высокими результатами укреплять доверие соотечественников.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
"Военное обозрение" присоединяется к этим словам и со своей стороны поздравляет всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и СССР, стоящих (стоявших) на страже правопорядка и законности, с профессиональным праздником!
Использованы фотографии: МВД РФ
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