10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня в России отмечается праздник, который исторически привычно называть Днём милиции. После известной реформы, осуществлённой несколько лет назад, официально перестала существовать как сама милиция, так и прежнее название праздника. В итоге в календаре праздничных дат силовых структур нашей страны появилась конструкция с достаточно громоздким названием «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Однако сути празднования переименования не поменяло.В 2017 году у праздника собственный юбилей. Дело в том, что в качестве профессионального он стал отмечаться с 1962 года – 65 лет назад - на основании указа Президиума Верховного Совета СССР. Дата имеет историческую отсылку к 10 ноября (новый стиль) 1917 года, когда нарком внутренних дел Советской республики Алексей Рыков (будущий председатель Совнаркома СССР) поставил свою подпись на постановлении «О рабочей милиции».Всех сотрудников правоохранительных органов в этот праздничный день поздравил глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев: