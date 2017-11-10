08:46 10 ноября

Госдеп не удивила инициатива российских парламентариев вернуть базы на Кубу

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что «не удивлена» инициативой российских законодателей, предложивших вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам, передает РИА Новости.

Госдеп не удивила инициатива российских парламентариев вернуть базы на Кубу


Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение… Я не буду спекулировать (на эту тему),
сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос.


Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что размещение российской военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.

Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнеров России не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами, сказал парламентарий.

Кроме того, по словам Бондарева, России следует подумать также о возвращении своего ВМФ во Вьетнам.

Такого же мнения придерживается и заместитель главы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Использованы фотографии: lenta.ru/visitingdc.com
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Комментарии 11

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  1. Alexandr2637 Сегодня, 08:25
    Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что размещение российской военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.

    Жаль, что это так и останется на словах.
    Alexandr2637
    1. Logall Сегодня, 08:32
      Новость о том, что супостат не удивлён! Значит он к этому готов! И это беспокоит...
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 08:34
        А меня удивляет, что такое решение до сих пор не принято.
        Чёрный
      2. askort154 Сегодня, 08:44
        Logall.....Новость о том, что супостат не удивлён! Значит он к этому готов! И это беспокоит...

        "Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это моё собственное мнение...я не буду спекулировать на эту тему..."

        Где тут "супостат". Псаки-модель вообще не поняла о чём идёт речь. fool
        askort154
    2. сибиралт Сегодня, 08:40
      Оно и понятно. Сбивать ракету с Кубы после старта проще, чем МБР из России или подлодки с неустановленным местоположением. hi Куба нам интересней для локации и порта для флота с АПЛ. Остальное - для экзотического отдыха вип чиновников и генералов с их семьями.
      сибиралт
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:30
    Давно пора возвращаться на свои базы на Кубе, Вьетнаме...а параллельно создать военные базы в Венесуэле, на Филиппинах
    Alexey-74
    1. 30 вис Сегодня, 08:44
      Любой каприз за Ваши деньги!!! wink fellow ---шутка ....
      30 вис
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
    ... надеюсь, Представитель Госдепа США Хезер Науэрт, представляет где находятся эти страны, ибо с географией у мерикатосов - на твёрдую "двойку"... bully
    a.s.zzz888
  4. Masya Masya Сегодня, 08:33
    Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило

    Врасплох застали, испугаться не успела...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
      Masya Masya Сегодня, 08:33Врасплох застали, испугаться не успела...

      ... кофе бахнет ударную дозу, проснётся окончательно, и начнёт её колбасить как ворону на помойке... bully
      a.s.zzz888
  5. Stas157 Сегодня, 08:40
    . Науэрт заявила, что «не удивлена» инициативой российских законодателей, предложивших вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам

    Всё это вилами на воде писано. Легко можно уйти, но намного сложнее прийти снова. Я совсем не уверен что Куба или Вьетнам дадут согласие на военную базу? Зачем им портить отношения с Америкой? И потом, а на какие шиши Россия будет строить новые базы, ведь занятия эти не из дешевых! Долги же, мы этим странам, заблаговременно простили... Решили видимо сами себе усложнить задачу по открытию этих самых баз!
    Stas157
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