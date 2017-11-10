Госдеп не удивила инициатива российских парламентариев вернуть базы на Кубу

Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение… Я не буду спекулировать (на эту тему),

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что «не удивлена» инициативой российских законодателей, предложивших вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам, передает РИА Новости сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что размещение российской военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнеров России не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами, сказал парламентарий.Кроме того, по словам Бондарева, России следует подумать также о возвращении своего ВМФ во Вьетнам.Такого же мнения придерживается и заместитель главы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.