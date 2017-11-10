Грушко прокомментировал отказ Кабула от российских вертолетов

Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода,

Мотивы, которыми руководствовались в Пентагоне, разрабатывая такие схемы, понятны. Но они слабо стыкуются с задачами стабилизации страны и установления контроля правительства над всеми провинциями,

Без состоятельных ВВС невозможно будет обеспечить контроль над территорией страны,