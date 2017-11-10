Грушко прокомментировал отказ Кабула от российских вертолетов
Перевод афганских летчиков с российских вертолетов на натовские вызывает вопросы и не стыкуется с задачами стабилизации ситуации в республике, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при НАТО Александра Грушко.
В четверг и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО. В переходный период машины российского производства обслуживаются через другие страны.
Он отметил, что «переподготовка даже обученных пилотов требует не только больших усилий, но и значительного времени».
Он напомнил, что «американские генералы, находившиеся в Кабуле, обращались с просьбой к членам СРН (Совета Россия – НАТО), чтобы мы дали новые средства, чтобы мы расширяли проекты, которые обеспечивали бы жизненный цикл российских вертолетов, находящихся на вооружении афганской армии, поскольку именно они составляют основу боевой мощи, если можно так говорить применительно к Афганистану, афганских ВВС».
Он отметил, что американские генералы в свое время «приветствовали запуск проекта по подготовке афганских техников на российской базе и создание системы обеспечения их сертифицированными запчастями и призывали к другим шагам».
В четверг и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО. В переходный период машины российского производства обслуживаются через другие страны.
Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода,сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что «переподготовка даже обученных пилотов требует не только больших усилий, но и значительного времени».
Мотивы, которыми руководствовались в Пентагоне, разрабатывая такие схемы, понятны. Но они слабо стыкуются с задачами стабилизации страны и установления контроля правительства над всеми провинциями,сказал дипломат.
Он напомнил, что «американские генералы, находившиеся в Кабуле, обращались с просьбой к членам СРН (Совета Россия – НАТО), чтобы мы дали новые средства, чтобы мы расширяли проекты, которые обеспечивали бы жизненный цикл российских вертолетов, находящихся на вооружении афганской армии, поскольку именно они составляют основу боевой мощи, если можно так говорить применительно к Афганистану, афганских ВВС».
Без состоятельных ВВС невозможно будет обеспечить контроль над территорией страны,указал постпред.
Он отметил, что американские генералы в свое время «приветствовали запуск проекта по подготовке афганских техников на российской базе и создание системы обеспечения их сертифицированными запчастями и призывали к другим шагам».
Использованы фотографии: www.arms-expo.ru/military-korrespondent.net
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