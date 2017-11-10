08:49 10 ноября

Грушко прокомментировал отказ Кабула от российских вертолетов

Перевод афганских летчиков с российских вертолетов на натовские вызывает вопросы и не стыкуется с задачами стабилизации ситуации в республике, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при НАТО Александра Грушко.



В четверг и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО. В переходный период машины российского производства обслуживаются через другие страны.


Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода,
сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что «переподготовка даже обученных пилотов требует не только больших усилий, но и значительного времени».

Мотивы, которыми руководствовались в Пентагоне, разрабатывая такие схемы, понятны. Но они слабо стыкуются с задачами стабилизации страны и установления контроля правительства над всеми провинциями,
сказал дипломат.

Он напомнил, что «американские генералы, находившиеся в Кабуле, обращались с просьбой к членам СРН (Совета Россия – НАТО), чтобы мы дали новые средства, чтобы мы расширяли проекты, которые обеспечивали бы жизненный цикл российских вертолетов, находящихся на вооружении афганской армии, поскольку именно они составляют основу боевой мощи, если можно так говорить применительно к Афганистану, афганских ВВС».

Без состоятельных ВВС невозможно будет обеспечить контроль над территорией страны,
указал постпред.

Он отметил, что американские генералы в свое время «приветствовали запуск проекта по подготовке афганских техников на российской базе и создание системы обеспечения их сертифицированными запчастями и призывали к другим шагам».

Использованы фотографии: www.arms-expo.ru/military-korrespondent.net
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42
    В четверг и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО.

    ... выделенное можно читать как США... в них больше дури влазит... bully
    a.s.zzz888
  2. Чёрный Сегодня, 08:44
    Чёт, как то резко афганский министр переобулся....видать пентагон пообещал сократить его долю в наркобизнесе laughing
    Чёрный
Картина дня