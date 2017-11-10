Противодиверсионный «Грачонок» отправился к месту несения службы

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» после прохождения швартовных и заводских ходовых испытаний отправился к месту несения службы. В ближайшее время он будет зачислен в боевой состав Северного флота, порт приписки станет город Полярный, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФНа протяжении двух месяцев катер проходил полный цикл государственных испытаний на полигонах боевой подготовки Северного флота.Предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами катер оснащен гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции.Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой.Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.