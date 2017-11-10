13:39 10 ноября

Противодиверсионный «Грачонок» отправился к месту несения службы

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» после прохождения швартовных и заводских ходовых испытаний отправился к месту несения службы. В ближайшее время он будет зачислен в боевой состав Северного флота, порт приписки станет город Полярный, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

На протяжении двух месяцев катер проходил полный цикл государственных испытаний на полигонах боевой подготовки Северного флота.

Противодиверсионный «Грачонок» отправился к месту несения службы



Предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами катер оснащен гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции.

Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.

Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой.

Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 11:13
    Эти "ботики" нужны в первую очередь в Крыму..
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
      210окв Сегодня, 11:13 Новый
      Эти "ботики" нужны в первую очередь в Крыму..

      ... чтобы отбить у укронацистов, всякое желание напоганить...
      a.s.zzz888
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:09
      В Крыму уже 6 единиц несут службу.
      Владыка Ситх
  2. Bronevick Сегодня, 12:27
    Да классный катер.
    Bronevick
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:32
    Ух ты!! Целый катер!!..
    СФ усилился кратно,ура!
    Когда будут корабли первого ранга???
    Сибирский цирюльник
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