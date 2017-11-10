Противодиверсионный «Грачонок» отправился к месту несения службы
Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» после прохождения швартовных и заводских ходовых испытаний отправился к месту несения службы. В ближайшее время он будет зачислен в боевой состав Северного флота, порт приписки станет город Полярный, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
На протяжении двух месяцев катер проходил полный цикл государственных испытаний на полигонах боевой подготовки Северного флота.
Предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами катер оснащен гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции.
Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.
Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой.
Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.
На протяжении двух месяцев катер проходил полный цикл государственных испытаний на полигонах боевой подготовки Северного флота.
Предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами катер оснащен гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать движущиеся и неподвижные объекты на различной глубине и дистанции.
Против надводных, береговых и воздушных целей противодиверсионный катер может применить крупнокалиберный пулемёт, который размещён в носовой части и может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.
Также на катере проекта «Грачонок» установлена барокамера для обеспечения безопасности водолазных спусков на средние глубины и применена система видеонаблюдения за надводной обстановкой.
Визуальный мониторинг подводной среды экипаж катера может осуществлять при помощи необитаемого подводного аппарата.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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