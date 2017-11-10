В ВМФ готовят водолазов к погружению на 400 метров

Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов",

Речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой,