13:39 10 ноября

В ВМФ готовят водолазов к погружению на 400 метров

Специалисты ВМФ РФ впервые начали готовить водолазов к погружению на 400 метров и более с борта океанского судна, передает РИА Новости сообщение начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Дамира Шайхутдинова.



Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов",
сказал Шайхутдинов.


По его словам, «в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королёв утвердит детализированный план этой подготовки». Погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года.

Офицер также отметил, что в основу этой подготовки ляжет «успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта "Игоря Белоусова" на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре 2017 года».

Речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой,
сказал он.

Подготовка к погружению ведется поэтапно. По словам Шайхутдинова, «в 2016 году на этом же судне были отработаны водолазные спуски методом кратковременных погружений, а в 2017 году водолазы осваивают спуски методом длительного пребывания на глубину 30 метров с выходом в водную среду, а завершающим этапом становится погружение на 300 метров».

Он пояснил также, что принятое в 2015 году состав флота спасательное судно «Игорь Белоусов» (проект 21300) успешно выполняет задачи поисково-спасательного обеспечения в составе ТОФ. Учитывая, что "Игорь Белоусов" – первый спасатель нового поколения в составе ВМФ, «опыт его использования анализируется, и прорабатываются различные направления улучшения судов этого проекта».

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru/ А.В. Карпенко
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Комментарии 12

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:45
    Нифига себе глубина…
    Шура пермский
    1. сибиралт Сегодня, 12:03
      Сообщили о смерти Задорнова М.Н. Помянем хорошего человека.
      сибиралт
      1. Burbon Сегодня, 12:56
        Цитата: Шура пермский
        Нифига себе глубина…

        у этих парней год за 5 должен идти....всегда мечтал, хотя бы на 100-150 метров опуститься....реальный космос...
        Burbon
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:46
    ...400 м. и более, это конечно хорошо... главное - чтобы безопасно для людей...
    a.s.zzz888
  3. 210окв Сегодня, 11:49
    Специалисты безусловно нужны..Зашёл я как то в один региональный банк..Там огромная реклама о страховке.И огромный список тех,кому она не оформляется...Водолазы первые в этом списке.Профессия опасная но нужная.
    210окв
  4. лысова Сегодня, 11:51
    Ловлю на слове -ребят =давно надо"""
    лысова
  5. Sergei75 Сегодня, 11:54
    Жесть! Не думал что это возможно, хотя кашалоты ныряют на километр и ничего...
    Sergei75
    1. Sergey53 Сегодня, 11:58
      Спуски происходят в водолазном колоколе. Там же проводится декомпрессия и подъём.
      Sergey53
      1. Sergey53 Сегодня, 12:00
        Грубо говоря они там живут всё это время. Т.к. очень длительная декомпрессия.
        Sergey53
    2. Чёрный Сегодня, 12:04
      Цитата: Sergei75
      Жесть! Не думал что это возможно, хотя кашалоты ныряют на километр и ничего...

      Рекорд для человека в скафандре - около 600 м., в акваланге - около 300...
      Чёрный
  6. san4es Сегодня, 12:04
    В ВМФ готовят водолазов к погружению на 400 метров

    ...В колоколе с кратковременным выходом, наверное. recourse

    Книга Рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд отважного египтянина, и теперь Ахмед Габр является обладателем титула рекордсмена по глубоководному погружению в солёной воде, после почти 14-ти часового дайва, начавшегося вчера, 17 сентября, в 10:30, в районе дахабских дайв-сайтов Moray Garden и Caves.с результатом в 332.35 метра.
    soldier
    san4es
  7. Лелёк Сегодня, 13:09
    (Речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой.)

    Учебно-исследовательская барокамера для этого была смонтирована и налажена ещё в 80-х годах прошлого столетия. Работы в этом направлении велись, затем финансирование прекратилось, и вот опять вопрос поднят. Как-то через ж... действуем. А дело нужное и наработок масса. Дай-то Бог, чтобы не пустой звук. yes
    Лелёк
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