В ВМФ готовят водолазов к погружению на 400 метров
Специалисты ВМФ РФ впервые начали готовить водолазов к погружению на 400 метров и более с борта океанского судна, передает РИА Новости сообщение начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Дамира Шайхутдинова.
По его словам, «в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королёв утвердит детализированный план этой подготовки». Погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года.
Офицер также отметил, что в основу этой подготовки ляжет «успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта "Игоря Белоусова" на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре 2017 года».
Подготовка к погружению ведется поэтапно. По словам Шайхутдинова, «в 2016 году на этом же судне были отработаны водолазные спуски методом кратковременных погружений, а в 2017 году водолазы осваивают спуски методом длительного пребывания на глубину 30 метров с выходом в водную среду, а завершающим этапом становится погружение на 300 метров».
Он пояснил также, что принятое в 2015 году состав флота спасательное судно «Игорь Белоусов» (проект 21300) успешно выполняет задачи поисково-спасательного обеспечения в составе ТОФ. Учитывая, что "Игорь Белоусов" – первый спасатель нового поколения в составе ВМФ, «опыт его использования анализируется, и прорабатываются различные направления улучшения судов этого проекта».
Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России приступила к подготовке водолазов для погружения на 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов",сказал Шайхутдинов.
По его словам, «в ближайшее время главком ВМФ Владимир Королёв утвердит детализированный план этой подготовки». Погружение водолазов на эту глубину может состояться летом-осенью 2018 года.
Офицер также отметил, что в основу этой подготовки ляжет «успешный опыт погружения водолазов ВМФ на глубину более 300 метров с борта "Игоря Белоусова" на Тихоокеанском флоте в октябре-ноябре 2017 года».
Речь идет о возрождении отечественной школы акванавтов ВМФ. Именно такую квалификацию (акванавт) получают водолазы службы поисковых и аварийно-спасательных работ, освоив на практике методику работы в условиях длительного пребывания и работы под водой,сказал он.
Подготовка к погружению ведется поэтапно. По словам Шайхутдинова, «в 2016 году на этом же судне были отработаны водолазные спуски методом кратковременных погружений, а в 2017 году водолазы осваивают спуски методом длительного пребывания на глубину 30 метров с выходом в водную среду, а завершающим этапом становится погружение на 300 метров».
Он пояснил также, что принятое в 2015 году состав флота спасательное судно «Игорь Белоусов» (проект 21300) успешно выполняет задачи поисково-спасательного обеспечения в составе ТОФ. Учитывая, что "Игорь Белоусов" – первый спасатель нового поколения в составе ВМФ, «опыт его использования анализируется, и прорабатываются различные направления улучшения судов этого проекта».
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru/ А.В. Карпенко
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