13:43 10 ноября

Пентагон: космос становится для США пространством ведения боевых действий

Космос превращается для американских Военно-воздушных сил (ВВС) в пространство ведения боевых действий. Об этом заявили в четверг на пресс-конференции в Пентагоне министр ВВС США Хезер Уилсони начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

Как сообщила Уилсон, в 2018 финансовом году американские ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%.

Пентагон: космос становится для США пространством ведения боевых действий



И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий
- сказала министр ВВС.

Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США. Уилсон не уточнила, какие именно суммы ВВС хотели бы выделить в новом финансовом году на программы, затрагивающие космос.

В свою очередь Голдфин отметил, что руководство США ожидает от ВВС достижения "превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра". По признанию начштаба ВВС, речь идет о "существенном сдвиге" в планах и доктринах этого вида Вооруженных сил США.

Одновременно Уилсон заявилаа, что в ВВС сохраняется нехватка летчиков.

Сегодня я объявляю, что, по состоянию на конец прошлого [2017-го] финансового года (он завершился в США 30 сентября), нам не хватало 1926 пилотов
- подчеркнула министр. "Восстановление [боевой] готовности" Уилсон назвала одним из приоритетов ВВС США на обозримую перспективу. В качестве других она упомянула, в частности, "экономически выгодную модернизацию", обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом, передает ТАСС

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 20

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:19
    Звездные войны 2.0 … ? С горбатым же договор о демилиторизованном космосе был или опять кидалово?
    Шура пермский
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:23
      В 80-х все это уже было. Лихие планы Рейгана споткнулись о бортовую энергетику. С тех пор никаких прорывов в энергооснащенности космических аппаратов не наблюдалось.
      Офицер запаса
      1. BlackMokona Сегодня, 12:29
        Лихие планы стукнулись об развал СССР, сложно выбивать деньги на звездные войны на фоне тотальной деградации и развала ВС врага.
        BlackMokona
        1. BerBer Сегодня, 12:36
          СОИ - это блеф, на который повелись кремлёвские старцы. Нет тех технологий в космосе которые смогут нас удивить. Поэтому это очередной блеф.
          BerBer
          1. BlackMokona Сегодня, 12:47
            Учитывая ,что сейчас Россия во всю разрабатывает спутники с реакторами и лазерами. Текушие старцы не отличаются либо СОИ не блеф
            BlackMokona
      2. Alex777 Сегодня, 12:35
        Пытаются надурить на деньги. Плавали, знаем.
        Но воздушно-космический истребитель, как у Лозино-Лозинского, строить надо. hi
        Alex777
    2. сибиралт Сегодня, 12:37
      Пусть попробуют, останутся без джи пи эс. laughing
      сибиралт
  2. Partyzan Сегодня, 12:20
    Сегодня я объявляю, что, по состоянию на конец прошлого [2017-го] финансового года (он завершился в США 30 сентября), нам не хватало 1926 пилотов
    а в космосе то кто летать будет? laughing
    Partyzan
    1. BlackMokona Сегодня, 12:24
      Роботы как обычно
      BlackMokona
      1. Partyzan Сегодня, 12:48
        Цитата: BlackMokona
        Роботы как обычно

        Partyzan
    2. Джедай Сегодня, 12:40
      Цитата: Partyzan
      а в космосе то кто летать будет?

      Да никто. Это США пытаются навязать России новую гонку вооружение типа СОИ.
      Джедай
      1. Partyzan Сегодня, 12:49
        Цитата: Джедай
        Да никто. Это США пытаются навязать России новую гонку вооружение типа СОИ.

        саудитам уже навязали?
        Partyzan
        1. Джедай Сегодня, 12:54
          Это чего - боевой верблюдолёт-перехватчик? lol
          Джедай
          1. Partyzan Сегодня, 12:57
            это - пустынно-космический истребитель laughing
            Partyzan
  3. rotor Сегодня, 12:43
    Китайцы уже объявили, что собираются строить Звезду Смерти (космическую солнечную электростанцию) .
    rotor
  4. Egorovich Сегодня, 12:49
    Голдфин сказал, что превосходство в космосе означает свободу от нападения. Скорее всего он имел ввиду, что превосходство в космосе означает свободу для нападения на любую страну мира.
    Egorovich
  5. Лесс Сегодня, 12:50
    и там достанем... и оттуда посшибаем...
    Лесс
  6. Piramidon Сегодня, 12:51
    Если наше правительство все же решится и прекратит поставки янкесам движков РД-180, на чем они собираются доставлять в космос всю эту свою вундервафлю?
    Это еще раз свидетельствует о том, что поставки движков нужно прекращать и как можно быстрее.
    Piramidon
    1. BlackMokona Сегодня, 13:21
      На Фальконах, Дельтах, Пегасах, Минотаврах.
      Ну или на новых SLS, Вулканах, Нью Гленах, Фальконах-Хэви.
      BlackMokona
  7. den3080 Сегодня, 13:12
    Классно у них. Министры везде.
    Министр материально-технического обеспечения 3-го батальона 233-й бронетанковой бригады... ЗВУЧИТ!! smile
    den3080
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