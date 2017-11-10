Пентагон: космос становится для США пространством ведения боевых действий

И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий

Сегодня я объявляю, что, по состоянию на конец прошлого [2017-го] финансового года (он завершился в США 30 сентября), нам не хватало 1926 пилотов

Космос превращается для американских Военно-воздушных сил (ВВС) в пространство ведения боевых действий. Об этом заявили в четверг на пресс-конференции в Пентагоне министр ВВС США Хезер Уилсони начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.Как сообщила Уилсон, в 2018 финансовом году американские ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%.- сказала министр ВВС.Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США. Уилсон не уточнила, какие именно суммы ВВС хотели бы выделить в новом финансовом году на программы, затрагивающие космос.В свою очередь Голдфин отметил, что руководство США ожидает от ВВС достижения "превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра". По признанию начштаба ВВС, речь идет о "существенном сдвиге" в планах и доктринах этого вида Вооруженных сил США.Одновременно Уилсон заявилаа, что в ВВС сохраняется нехватка летчиков.- подчеркнула министр. "Восстановление [боевой] готовности" Уилсон назвала одним из приоритетов ВВС США на обозримую перспективу. В качестве других она упомянула, в частности, "экономически выгодную модернизацию", обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом, передает ТАСС