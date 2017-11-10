13:35 10 ноября

Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?

После подтверждения информации о том, что США приобретает биологические образцы представителей русского этноса из разных регионов России, на поверхность всплыли доводы о создании нового вида оружия – генетического. Напомним, что вопрос о сборе биологических образцов россиян американским военным ведомством оказался в центре внимания после заявления по этому поводу президента России Владимира Путина на совете по правам человека.

Идею о том, что на Западе вполне могут создавать варианты оружия, использующегося (в перспективе) против генного кода человека определённой национальности, поддерживает депутат Госдумы Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России). Однако такую точку зрения не разделяет главный специалист Минздрава по вопросам генетики, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Куцев.

Его заявление приводит «Интерфакс»:
Это всё фантазии, касающиеся возможности разработки каких-то генетических препаратов воздействия, какого-то генетического оружия, - для этого нет никаких биологических оснований. Нельзя создать оружие против определённой нации. Мы все одинаковые, набор генов у нас одинаков, те или иные варианты встречаются во всех популяциях, и, следовательно, говорить о каком-то этноспецифическом воздействии не приходится.



Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?


В этой связи вспоминаются заявления образца тридцатых годов прошлого века, когда отдельные учёные заявляли, что невозможным является создание оружия, способного единовременно уничтожить сотни тысяч человек. А уже в августе 1945 году США сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы, унесшие не менее 300 тысяч человеческих жизней.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:27
    конечно можно... учитывая желание англо саксов уничтожить славян,от этих тварей можно спокойно это ожидать... они же беспредельщики... не откажутся от идеи золотого миллиарда..
    Шура пермский
    1. фигвам Сегодня, 12:29
      Ну по крайней мере от рака умирают все кто плохо относится к фша. Сегодня умер Михаил Задорнов 69 лет.
      фигвам
      1. Anarchist Сегодня, 12:32
        Идея о создании генетического оружия против отдельной нации - бредовая идея! Тем более против русских! Которые живут на очень и очень дальних расстояниях друг от друга...
        В разных регионах разные наборы хромосом... Русский геном - живой геном! Постоянно меняющийся из-за большого количества разных народов проживающих на территории РФ.
        Чтобы создать нечто подобное, нужно заставить прекратить геном меняться. Ну или остановить время!
        Выкуси Америка! Мы меняемся каждый день...
        Anarchist
        1. Офицер запаса Сегодня, 12:37
          Это, скорее, элемент психологического давления. Ведь любую эпидемию можно выдать за практическое применение этого оружия. Дескать, вот вам всем пример, а то ли еще будет.
          Офицер запаса
          1. Anarchist Сегодня, 12:41
            Абсолютно с вами согласен, коллега! Тем более, что вы не меньше меня знаете - насколько отличаются люди в разных регионах! Насколько болезненны жители Центральной России, А насколько крепки и морозостойкие магаданцы... wink
            Anarchist
            1. Офицер запаса Сегодня, 13:29
              Я школу в Магаданской области оканчивал в 1978-м. За морзостойких магаданцев спасибо, Александр. Это правда.
              А то все на этом сайте про Магадан негатив да негатив...
              Офицер запаса
        2. Александр Абдрахманов Сегодня, 13:05
          Пока Американцы думали - Россия вывела ген и очень прижился к американцам . Теперь солдаты во время боя будут снашать друг друга . Всегда будут спущенные штаны , будет для них не до войны.
          Александр Абдрахманов
      2. bagr69 Сегодня, 12:33
        Будет заказчик с деньгами, будет и оружие - вопрос времени.
        Хорошо бы нашим спецам заняться этим вопросом очень серьезно, может даже пробиркой в ООН потрясти, как известные личности делали.
        bagr69
    2. 79807420129 Сегодня, 12:39
      Хрен его знает,но не зря ведь пробы собирали,зря ничего не делается. what
      79807420129
      1. Anarchist Сегодня, 12:45
        Влад, Ты же помнишь, что Гитлер и на Тибет и куда только не посылал экспедиции! И с генами игрался... И чего добился? Пули или яду?
        Anarchist
        1. 79807420129 Сегодня, 12:52
          Цитата: Anarchist
          И чего добился? Пули или яду?

          Саня ясен пень хочется что бы полосатые разжигатели тоже бы получили по заслугам и желательно и пули и яду вместе. drinks hi
          79807420129
    3. сибиралт Сегодня, 12:51
      Удивительно то, что эту байку-пугалку даже Путину в мозги вставили. Неужто у нас вся медицина а-ля онищенко? belay
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 12:27
    Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?
    История человечества говорит о том, что нет ничего невозможного. Вопрос лишь во времени.
    Чёрный
    1. фигвам Сегодня, 12:36
      Конечно такое оружие создать можно, возьмите даже водку. Северные народы(чукчи, ненцы и т.д.) России быстро спиваются и умирают, коренные народы северной америки(индейцы), та же история, потому как у них очень медленно расщепляется спирт в организме, а у других народов не таких последствий, значит отличие на генном уровне существует.
      фигвам
  3. Комментарий был удален.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    ... пусть решают - "доценты с кандидатами" В.С.Высоцкий....
    a.s.zzz888
  5. ПалБор Сегодня, 12:29
    Слушайте,а странная эпидемия пневмонии среди детей по всей России?!Наша школа сейчас на карантине...Поневоле задумаешься what
    ПалБор
  6. den3080 Сегодня, 12:30
    Ничего нет невозможного
    Для врача для неотложного(с)

    только вот люди разных национальностей спариваются регулярно, гены "перемешиваются", как с этим быть?
    так-то... заразил туземное племя неведомой им болезнью и считай нет племени и такое уже было во времена колонизации Америки, например.
    Ну вот это и не даёт больным головам покоя. Так полагаю.
    den3080
    1. фигвам Сегодня, 12:42
      Цитата: den3080
      Ничего нет невозможного
      Для врача для неотложного(с)

      только вот люди разных национальностей спариваются регулярно, гены "перемешиваются", как с этим быть?

      Например гены китайцев очень сильные, при смешивании они постепенно вытесняют другие гены, через пару поколений на выходе будет чистый китаец.
      фигвам
  7. Комментарий был удален.
  8. BerBer Сегодня, 12:33
    Может и невозможно, но у США есть большое желание, чтобы было возможно. Лаборатории по периметру России не просто так.
    BerBer
  9. kursk87 Сегодня, 12:36
    Американские властные структуры возглавляют подонки которые не перед чем не остановятся ради достижения своих целей. Англосаксы ненавидят русский мир. Они очень бы хотели чтобы мы русские закончили свое существование
    kursk87
  10. HAM Сегодня, 12:45
    Как невозможно?Почему если мы такие "одинаковые" по разному переносим употребление молока,алкоголя(имею ввиду народы севера,азии,а не индивидумы) и другие отличия?
    Америкосы,выходит,знают больше,чем ч.к. Куцев.
    HAM
  11. Виктор-М Сегодня, 12:58
    Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?

    Можно или нельзя, какая разница? Биологическое оружие можно применять очагово, и тот, у кого заранее будет иметься сыворотка от инфекций, применяющихся в биологическом оружии, ничего не стоит применить его, и эпидемиологическая ситуация будет поддерживаться до тех пор, пока не будут достигнуты определённые цели, а именно снижение количества населения на интересуемой территории. России же нужно действовать на опережение, распространяя инфекции в тех странах, где находятся американские биологические лаборатории, чтобы поднять местное население на протесты, и убрать эти базы от границ России.
    Виктор-М
  12. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:01
    Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?

    Против русских - невозможно: слишком много наших девушек рожают от турков и египтян, а на ДВ - и от китайцев и генофонд постоянно облагораживается новыми генами.
    Молодой_Коммунист
  13. Житель Урала Сегодня, 13:10
    бактериологическое избирательное оружие пробовали создавать.
    И есть интервью с учеными, близкими к таким разработкам, что в принципе это возможно.
    Правда речь шла о сильных расовых различиях, например воздействие только на негроидную расу, или азиатов.
    Но исследования продолжаются и кто знает - насколько уже продвинулись?
    Генетически, в теории, это сделать проще, проблема в том только что геном человека еще до конца на расшифрован. Но, раз пытаются - значит рано или поздно это произойдет.
    В любом случае - такая информация засекречена и вряд ли мы что узнаем даже приблизительно.
    Житель Урала
  14. Altona Сегодня, 13:15
    Цитата: Anarchist
    Идея о создании генетического оружия против отдельной нации - бредовая идея! Тем более против русских! Которые живут на очень и очень дальних расстояниях друг от друга...

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    Образцы биоматериала собирает специализированная лаборатория ВВС США. Её интересует не то, чтобы какой-то геном, а просто биоматериал людей, живущих в данной местности. Исследования и разработки ведутся с целью "изучить" и в последующем "лечить" коленные и локтевые суставы нас с вами. То есть грубо говоря, на армию из негров выработанные субстанции действовать не будут, а людей нашей местности будут буквально ставить на колени.
    Altona
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