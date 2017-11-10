Можно или нельзя создать генетическое оружие против определённой нации?

Это всё фантазии, касающиеся возможности разработки каких-то генетических препаратов воздействия, какого-то генетического оружия, - для этого нет никаких биологических оснований. Нельзя создать оружие против определённой нации. Мы все одинаковые, набор генов у нас одинаков, те или иные варианты встречаются во всех популяциях, и, следовательно, говорить о каком-то этноспецифическом воздействии не приходится.

После подтверждения информации о том, что США приобретает биологические образцы представителей русского этноса из разных регионов России, на поверхность всплыли доводы о создании нового вида оружия – генетического. Напомним, что вопрос о сборе биологических образцов россиян американским военным ведомством оказался в центре внимания после заявления по этому поводу президента России Владимира Путина на совете по правам человека.Идею о том, что на Западе вполне могут создавать варианты оружия, использующегося (в перспективе) против генного кода человека определённой национальности, поддерживает депутат Госдумы Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России). Однако такую точку зрения не разделяет главный специалист Минздрава по вопросам генетики, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Куцев.Его заявление приводит «Интерфакс» В этой связи вспоминаются заявления образца тридцатых годов прошлого века, когда отдельные учёные заявляли, что невозможным является создание оружия, способного единовременно уничтожить сотни тысяч человек. А уже в августе 1945 году США сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы, унесшие не менее 300 тысяч человеческих жизней.