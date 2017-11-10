13:42 10 ноября

Дутерте - Путину: Наши военные восхищены поставленным из России оружием

Президент России Владимир Путин, осуществляющий визит во Вьетнам на саммит АТЭС, провёл встречу с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Одной из тем разговора стали успешные действия филиппинских силовых структур по уничтожению крупной группировки боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на острове Минданао. Кроме того, Путин и Дутерте обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

По словам Владимира Путина, и Россия, и Филиппины сталкиваются с террористическими угрозами, а потому очень важно консолидировать усилия по противодействию международному терроризму.

Владимир Путин отметил, что рад новой встрече с Родриго Дутерте, добавив:
Помню, как Вам пришлось прервать свой визит в Россию в связи атаками террористов на вашу страну. Я помню, что Вы мне сказали, когда уезжали, что Вам нужно навести порядок, нанести удар по террористам. Хочу Вас поздравить с тем, что Вам удалось это сделать. Должен сказать, что это одна из наших общих задач, забот и проблем – сегодняшний терроризм и борьба с ним. В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, в военно-технической области. Разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям.



Дутерте - Путину: Наши военные восхищены поставленным из России оружием


Президент Филиппин поблагодарил Владимира Путина за слова поддержки и реально проявившуюся военно-техническую помощь. Дутерте отметил, что за атакой на город Марави стояла крупная группировка террористов ИГИЛ (*), именно поэтому пришлось задействовать не только полицию, но и армейские подразделения.

Родриго Дутерте:
До сих пор остаются очаги вооружённого сопротивления, мы продолжаем операцию по очистке города, до сих пор город продолжает оставаться опасным местом. Хотел бы передать Вам слова особой благодарности от имени филиппинского народа за своевременную помощь, которую Россия оказала нам, предоставив грузовики и вооружение. Это было нам просто необходимо, чтобы пополнить наши запасы. Хочу передать Вам слова моих военных, которые восхищались оружием, которое Россия нам поставила. Там нам пришлось вести новый тип войны, мы должны были бороться со снайперами, поскольку снайперы были основной угрозой для наших войск. Так же, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях. Мы вели боевые действия, отбивая дом за домом. Это не такое легкое дело. То оружие, которое мы получили от России, современное оружие, отдано спецчастям нашей полиции. Это действительно имело большое значение. Теперь я намереваюсь и дальше закупать такое оружие.


Ранее было заявлено, что Россия поставила на Филиппины по морю несколько военных грузовиков и тысячи единиц стрелкового оружия. Первоначально речь шла об автоматах Калашникова. Всех подробностей поставки вооружений не раскрывается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. kamski Сегодня, 12:48
    ну что тут сказать, да просто не имеет АНАЛОГОВ в общем как все оружие...
    kamski
    1. Zibelew Сегодня, 13:00
      Филиппинские военные в ожидании раздачи СШ-68.
      Россия передала Филиппинам:
      20 грузовиков «Урал-4320» 6 × 6
      5000 автоматов АКМ (индекс ГРАУ - 6П1)
      1.000.000 патронов 7,62×39 мм образца 1943 года (индекс ГРАУ 57-Н-231)
      5000 касок СШ-68 (стальной шлем образца 1968 года)


      По видео из боев на Филиппинах , я заметил что им не хватает танков. Могли бы наши и поставить им Т-62М с хранения.
      Zibelew
      1. Идущий Сегодня, 13:18
        По видео из боев на Филиппинах , я заметил что им не хватает танков. Могли бы наши и поставить им Т-62М с хранения.


        Скорее всего так и будет , не все сразу.
        Идущий
    2. RASKAT Сегодня, 13:18
      ну что тут сказать, да просто не имеет АНАЛОГОВ в общем как все оружие...
      Да нет просто все оружие было поставлено на халяву, нужно было обязательно сказать нечто положительное, вдруг еще перепадет.
      Радоваться будем когда они с нами пару серьезных контрактов подпишут. Хотя бы на миллиард, лучше конечно на два. bully
      RASKAT
    3. Петр1 Сегодня, 13:32
      Так же, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях.
      Они через стены на грузовиках с калашами перл и
      Петр1
  2. Шура пермский Сегодня, 12:49
    ещё бы,ему подгон бесплатный сделали,как он критиковать подарок будет
    Шура пермский
  3. CooL_SnipeR Сегодня, 12:50
    Ну все давно поняли что там не только калаши были с хранения, а он взял и спалил контору... нехорошо!
    CooL_SnipeR
    1. Монос Сегодня, 13:38
      Цитата: CooL_SnipeR
      Ну все давно поняли что там не только калаши были с хранения, а он взял и спалил контору... нехорошо!

      Нормальная практика. АКМ - машинка надёжная. И патроны имеют свой срок годности. А здесь и людям помогли, и место на складах освободили, и товар лицом показали.
      Монос
  4. Венд Сегодня, 12:50
    Хочу передать Вам слова моих военных, которые восхищались оружием, которое Россия нам поставила.
    Россия это не США и ЕС, мы хлам не предлагаем. России важны партнеры не за страх..
    Венд
  5. Deadушка Сегодня, 12:51
    слова моих военных, которые восхищались оружием, которое Россия нам поставила

    типа которое любых условия исправно работает? winked
    Deadушка
    1. Partyzan Сегодня, 13:03
      Цитата: Deadушка
      типа которое любых условия исправно работает?

      и не только работает но и с приличной убойной силой
      Partyzan
  6. DEZINTO Сегодня, 12:52
    А Трамп не приехал.... мог бы много вопросов обговорить.
    DEZINTO
  7. _Ugene_ Сегодня, 12:55
    Вот так и евреи всегда американское оружие нахваливают. Ясное дело - на халяву получать можно и восхищаться.
    _Ugene_
  8. Egorovich Сегодня, 12:57
    Филиппины - великолепный стратегический район для России. И при Дутерте этот союз скорее всего состоится.
    Egorovich
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:58
    ... ещё одно подтверждение, качества российского оружия...
    a.s.zzz888
  10. Deadушка Сегодня, 13:08
    Цитата: Partyzan
    и не только работает но и с приличной убойной силой

    hi
    но для них это новостью оказалось.
    думали наверное, что сказки по всему миру рассказывали про него(оружие) laughing
    Deadушка
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