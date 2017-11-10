13:39 10 ноября

ВВС Индии ставят под сомнение необходимость участия в разработке FGFA

ВВС Индии испытывают сомнения относительно дальнейшего участия в совместном с Россией проекте разработки истребителя пятого поколения FGFA, сообщает bmpd со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Дугласа Бэрри.

ВВС Индии ставят под сомнение необходимость участия в разработке FGFA
Один из прототипов российского истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57).

В свою очередь представитель индийского ОПК в поддержку проекта, который, по их мнению, представляет собой лучшую сделку с точки зрения доступа к технологиям.


«Степень накала развернувшейся публичной дискуссии, отчасти может быть обоснована желанием произвести впечатление. Интерес Нью-Дели к российскому истребителю Т-50 (Су-57) исходит из необходимости решения проблемы с проектом истребителя 5-го поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA), однако военные имеют ряд сомнений относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее, с точки зрения удовлетворения требований ВВС и стремлений оборонной промышленности, данная программа является безальтернативной. Поэтому "сомнения" в отношении участия Индии в программе могут быть направлены на достижение наилучшей возможной сделки», – говорится в статье эксперта.

Между тем Российские профильные чиновники отмечают, что проект идет полным ходом.

По мнению Бэрри, «проблема, с которой ВВС могут столкнуться в дальнейшем, заключается в следующем: хотя Су-57 предоставит возможности многоцелевого боевого самолета и доступ к технологиям, который США вряд ли смогут обеспечить в полном объеме, появится также риск задержки поставок, если стремление национальной промышленности к локализации финальной сборки или даже производства будет удовлетворено».

Это «горькая правда» для ВВС, что «индийская национальная промышленность не всегда способна выполнять работы в поставленные сроки и гарантировать соблюдение требований», отмечает эксперт.

Так, проект легкого истребителя HAL Tejas растянулся на десятки лет, перед тем как достичь начальной боевой готовности. Между тем, в 1994 году ВВС должны были запустить промежуточную программу модернизации стареющего парка истребителей МиГ-21. В конце концов, в 2016 году был объявлен конкурс на закупку однодвигательных истребителей, победителя в котором еще предстоит определить.

Использованы фотографии: Alex Beltyukov
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Комментарии 4

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  1. The_Lancet Сегодня, 13:32
    Дублирование новости.Подобная уже была.
    Индия наверное заинтересуется реально существующими и которые активно используются самолётами F-35 wink
    The_Lancet
  2. павлентий Сегодня, 13:34
    А у них других вариантов нет. Можно и Фэ 35 прикупить, но там действительно о передаче технологий никто и говорить не будет.
    павлентий
  3. svp67 Сегодня, 13:35
    Вся "степень накала" в этом вопросе определяется количеством денег, поступивших из США на продвижение этого вопроса. И хватит нам сдавать свои позиции. Надо быть более агрессивными и жестче отстаивать свои позиции. А для это, просто НЕОБХОДИМО, что бы Су-57 как можно скорее встал в боевые ряды наших ВКС и ни как не в количестве ОДНОЙ эскадрильи. И конечно же пора успешно завершить ВТОРОЙ этап по его конструированию, а именно установить новые движки.
    svp67
  4. новичок Сегодня, 13:36
    наконец то индусы признали, что у них руки кривые.
    новичок
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