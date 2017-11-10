ВВС Индии ставят под сомнение необходимость участия в разработке FGFA
ВВС Индии испытывают сомнения относительно дальнейшего участия в совместном с Россией проекте разработки истребителя пятого поколения FGFA, сообщает bmpd со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Дугласа Бэрри.
В свою очередь представитель индийского ОПК в поддержку проекта, который, по их мнению, представляет собой лучшую сделку с точки зрения доступа к технологиям.
«Степень накала развернувшейся публичной дискуссии, отчасти может быть обоснована желанием произвести впечатление. Интерес Нью-Дели к российскому истребителю Т-50 (Су-57) исходит из необходимости решения проблемы с проектом истребителя 5-го поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA), однако военные имеют ряд сомнений относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее, с точки зрения удовлетворения требований ВВС и стремлений оборонной промышленности, данная программа является безальтернативной. Поэтому "сомнения" в отношении участия Индии в программе могут быть направлены на достижение наилучшей возможной сделки», – говорится в статье эксперта.
Между тем Российские профильные чиновники отмечают, что проект идет полным ходом.
По мнению Бэрри, «проблема, с которой ВВС могут столкнуться в дальнейшем, заключается в следующем: хотя Су-57 предоставит возможности многоцелевого боевого самолета и доступ к технологиям, который США вряд ли смогут обеспечить в полном объеме, появится также риск задержки поставок, если стремление национальной промышленности к локализации финальной сборки или даже производства будет удовлетворено».
Это «горькая правда» для ВВС, что «индийская национальная промышленность не всегда способна выполнять работы в поставленные сроки и гарантировать соблюдение требований», отмечает эксперт.
Так, проект легкого истребителя HAL Tejas растянулся на десятки лет, перед тем как достичь начальной боевой готовности. Между тем, в 1994 году ВВС должны были запустить промежуточную программу модернизации стареющего парка истребителей МиГ-21. В конце концов, в 2016 году был объявлен конкурс на закупку однодвигательных истребителей, победителя в котором еще предстоит определить.
Один из прототипов российского истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57).
В свою очередь представитель индийского ОПК в поддержку проекта, который, по их мнению, представляет собой лучшую сделку с точки зрения доступа к технологиям.
«Степень накала развернувшейся публичной дискуссии, отчасти может быть обоснована желанием произвести впечатление. Интерес Нью-Дели к российскому истребителю Т-50 (Су-57) исходит из необходимости решения проблемы с проектом истребителя 5-го поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft, FGFA), однако военные имеют ряд сомнений относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее, с точки зрения удовлетворения требований ВВС и стремлений оборонной промышленности, данная программа является безальтернативной. Поэтому "сомнения" в отношении участия Индии в программе могут быть направлены на достижение наилучшей возможной сделки», – говорится в статье эксперта.
Между тем Российские профильные чиновники отмечают, что проект идет полным ходом.
По мнению Бэрри, «проблема, с которой ВВС могут столкнуться в дальнейшем, заключается в следующем: хотя Су-57 предоставит возможности многоцелевого боевого самолета и доступ к технологиям, который США вряд ли смогут обеспечить в полном объеме, появится также риск задержки поставок, если стремление национальной промышленности к локализации финальной сборки или даже производства будет удовлетворено».
Это «горькая правда» для ВВС, что «индийская национальная промышленность не всегда способна выполнять работы в поставленные сроки и гарантировать соблюдение требований», отмечает эксперт.
Так, проект легкого истребителя HAL Tejas растянулся на десятки лет, перед тем как достичь начальной боевой готовности. Между тем, в 1994 году ВВС должны были запустить промежуточную программу модернизации стареющего парка истребителей МиГ-21. В конце концов, в 2016 году был объявлен конкурс на закупку однодвигательных истребителей, победителя в котором еще предстоит определить.
Использованы фотографии: Alex Beltyukov
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