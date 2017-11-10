Трагедия на военном полигоне Цугол в Забайкалье

10 ноября 2017 года во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошёл самопроизвольный подрыв боеприпаса. В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли, ещё один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения.

Сообщения о трагическом инциденте на военном полигоне в Забайкалье приходят в эти минуту. Сообщается о взрыве боеприпасов при сборе неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол. Информация о взрыве подтверждается главным оборонным ведомством России. В материале говорится, что взрыв боеприпасов привёл к жертвам среди военнослужащих.Погибли двое военных в/ч Забайкалья – один офицер и один военнослужащий контрактной службы. Ещё по меньшей мере пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.Из заявления МО РФ:Все раненые срочно доставлены в госпиталь. По заявлению медиков, угрозы для жизни и здоровья госпитализированных военнослужащих нет. Среди множественных повреждения у раненых диагностированы раздробления костей нижних конечностей.На месте трагедии начала работу комиссия Восточного военного округа.