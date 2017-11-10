Объемы поставок инженерной техники в РВСН выросли в 2 раза
Объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет. В настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва"», – говорится в сообщении.
Отмечается, что «поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования».
Это, в свою очередь, позволило сократить в десятки раз человеческие трудозатраты на выполнение указанных задач.
Ведомство напоминает, что в числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – «инженерная разведка местности и объектов, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, занимаемых частями и подразделениями, подготовка и содержание маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, маршрутов движения и путей маневра частей и подразделений, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов».
Сегодня на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как «инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства», отметили в пресс-службе.
«В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет. В настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва"», – говорится в сообщении.
Отмечается, что «поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования».
Это, в свою очередь, позволило сократить в десятки раз человеческие трудозатраты на выполнение указанных задач.
Ведомство напоминает, что в числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – «инженерная разведка местности и объектов, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, занимаемых частями и подразделениями, подготовка и содержание маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, маршрутов движения и путей маневра частей и подразделений, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов».
Сегодня на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как «инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства», отметили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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