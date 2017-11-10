17:51 10 ноября

Объемы поставок инженерной техники в РВСН выросли в 2 раза

Объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Объемы поставок инженерной техники в РВСН выросли в 2 раза


«В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет. В настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва"», – говорится в сообщении.


Отмечается, что «поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования».

Это, в свою очередь, позволило сократить в десятки раз человеческие трудозатраты на выполнение указанных задач.

Ведомство напоминает, что в числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – «инженерная разведка местности и объектов, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, занимаемых частями и подразделениями, подготовка и содержание маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, маршрутов движения и путей маневра частей и подразделений, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов».

Сегодня на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как «инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства», отметили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Кокос Сегодня, 15:25
    Да удивительно почему только сейчас? Не секрет ни для кого что наши ракеты ползают по всей территории РФ ..но видимо маршруты смогли просчитать матрасники а для новых нужны инженеры..(речки наслать понтонами и т.д)
    Кокос
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:27
    Так держать! Об подразделениях обеспечения нельзя забывать.
    ul_vitalii
  3. cniza Сегодня, 15:37
    Это, в свою очередь, позволило сократить в десятки раз человеческие трудозатраты на выполнение указанных задач.


    Заявленное впечатляет.
    cniza
  4. физтех Сегодня, 16:57
    Это же копейки по сравнению, что им положено охранять! Но уж и должно быть этой братве указано, что в противном случае выход 2 рубля (кто не знает- это нормально: вход - рубль; выход - два - ну уж где закопают)
    физтех
  5. штольц Сегодня, 17:43
    Судя по фото к статье, на вооружение инженерных войск приняты " Тополь-М" - это наверное, чтобы котлованы делать для целой страны за один раз.
    штольц
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