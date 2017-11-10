17:46 10 ноября

Иску Минобороны к украинскому разработчику ракеты «Воевода» присвоен гриф «секретно»

Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "секретно" делу по иску Министерства обороны к украинскому КБ "Южное" — крупному разработчику ракетно-космической техники, следует из определения суда.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в феврале 2017 года. В нем Министерство обороны требует расторгнуть государственный контракт с КБ «Южное» от 29 августа 2003 года, предусматривающий проведение им опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода» (по классификации НАТО - «Сатана»).

Иску Минобороны к украинскому разработчику ракеты «Воевода» присвоен гриф «секретно»



Министерство также требует взыскать с ответчика более 186 млн рублей за невыполненные работы, около 916 млн рублей неустойки и более трех млн рублей процентов за невыполнение условий контракта.

Представитель КБ «Южное ранее не признавал в суде исковые требования и просил отклонить их. По его словам, передачу российской стороне результатов ОКР остановили из-за веденного на Украине в 2014 году запрета на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения, что является обстоятельством непреодолимой силы. Также ответчик заявил о пропуске Министерством обороны России годичного срока исковой давности, который предусмотрен нормами украинского права, и о несоблюдении российским министерством обязательного претензионного порядка урегулирования спора.

Однако на одном из предыдущих заседаний заявил, что предприятие хочет предложить российскому Минобороны заключить мировое соглашение.

Напомним, в 2016 году гендиректор компании «Космотрас» Александр Серкин заявил, что запуски конверсионных ракет-носителей «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана») будет возобновлено без участия украинских специалистов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 15:27
    Мировое соглашение?Вы в своем уме там,на Руине..Вас же расстреляют(по Турчинову)
    210окв
    1. cniza Сегодня, 15:30
      Цитата: 210окв
      Мировое соглашение?Вы в своем уме там,на Руине..Вас же расстреляют(по Турчинову)


      В унисон прокомментировали hi
      cniza
    2. Николай Грек Сегодня, 16:22
      Цитата: 210окв
      Мировое соглашение?Вы в своем уме там,на Руине..Вас же расстреляют(по Турчинову)

      пусть стреляют...это их проблемы!!!
      Николай Грек
  2. Кокос Сегодня, 15:28
    мде сложноя ситуация...мож и не расстреляют ..все зависит от количества занесенного бабла
    ищите деньги..)
    Кокос
  3. cniza Сегодня, 15:29
    Однако на одном из предыдущих заседаний заявил, что предприятие хочет предложить российскому Минобороны заключить мировое соглашение.


    И что толку от мирового соглашения , вас "пастырь" будет расстреливать.
    cniza
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:30
    Какая чушь! Да не вернут они ничего, они же нищеброды... Но по решению суда не накажут тех, кто заключал контракт с ВНА. Давно ведь это было...
    Горный стрелок
    1. д^Амир Сегодня, 15:36
      все хуже!!!!! КБ Южное наверняка под американским контролем!!!!!! поэтому их продукцией просто опасно пользоваться!!!!!!!! проводить полномасштабную экспертизу ОКР???? да провести ОКР по-новой дешевле обойдется!!!! так что забрать деньги... выбить деньги.... арестовать имущество на эту сумму... и прекратить сотрудничество.... ибо сотрудничать с ОКБ Южное это информировать американцев напрямую о наших ракетно-космическо-оборонных делах....
      д^Амир
      1. 210окв Сегодня, 15:42
        Конечно..Хуже быть не может.Для них..
        Цитата: д^Амир
        все хуже!!!!! КБ Южное наверняка под американским контролем!!!!!! поэтому их продукцией просто опасно пользоваться!!!!!!!! проводить полномасштабную экспертизу ОКР???? да провести ОКР по-новой дешевле обойдется!!!! так что забрать деньги... выбить деньги.... арестовать имущество на эту сумму... и прекратить сотрудничество.... ибо сотрудничать с ОКБ Южное это информировать американцев напрямую о наших ракетно-космическо-оборонных делах....
        210окв
  5. askort154 Сегодня, 15:38
    Что-то наши в МО долго сопли на кулак мотали. Переворот произошёл почти четыре года назад. Только спохватились. На что рассчитывали ?! Хохлы опередили, обложились своими законами Сейчас получим баранку negative
    askort154
  6. Sergey53 Сегодня, 15:59
    Не понятно чего там секретного осталось.5.4 2014 г в Турции они предлагали продать документацию на эту ракету. Может в то время они и движки к ракетам двинули. Писали что покупатель\и\ из юго-восточной Азии. Вроде так.
    Sergey53
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