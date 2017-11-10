Иску Минобороны к украинскому разработчику ракеты «Воевода» присвоен гриф «секретно»
Арбитражный суд Москвы присвоил гриф "секретно" делу по иску Министерства обороны к украинскому КБ "Южное" — крупному разработчику ракетно-космической техники, следует из определения суда.
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в феврале 2017 года. В нем Министерство обороны требует расторгнуть государственный контракт с КБ «Южное» от 29 августа 2003 года, предусматривающий проведение им опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода» (по классификации НАТО - «Сатана»).
Министерство также требует взыскать с ответчика более 186 млн рублей за невыполненные работы, около 916 млн рублей неустойки и более трех млн рублей процентов за невыполнение условий контракта.
Представитель КБ «Южное ранее не признавал в суде исковые требования и просил отклонить их. По его словам, передачу российской стороне результатов ОКР остановили из-за веденного на Украине в 2014 году запрета на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения, что является обстоятельством непреодолимой силы. Также ответчик заявил о пропуске Министерством обороны России годичного срока исковой давности, который предусмотрен нормами украинского права, и о несоблюдении российским министерством обязательного претензионного порядка урегулирования спора.
Однако на одном из предыдущих заседаний заявил, что предприятие хочет предложить российскому Минобороны заключить мировое соглашение.
Напомним, в 2016 году гендиректор компании «Космотрас» Александр Серкин заявил, что запуски конверсионных ракет-носителей «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана») будет возобновлено без участия украинских специалистов, передает РИА Новости
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы в феврале 2017 года. В нем Министерство обороны требует расторгнуть государственный контракт с КБ «Южное» от 29 августа 2003 года, предусматривающий проведение им опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов «Воевода» (по классификации НАТО - «Сатана»).
Министерство также требует взыскать с ответчика более 186 млн рублей за невыполненные работы, около 916 млн рублей неустойки и более трех млн рублей процентов за невыполнение условий контракта.
Представитель КБ «Южное ранее не признавал в суде исковые требования и просил отклонить их. По его словам, передачу российской стороне результатов ОКР остановили из-за веденного на Украине в 2014 году запрета на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения, что является обстоятельством непреодолимой силы. Также ответчик заявил о пропуске Министерством обороны России годичного срока исковой давности, который предусмотрен нормами украинского права, и о несоблюдении российским министерством обязательного претензионного порядка урегулирования спора.
Однако на одном из предыдущих заседаний заявил, что предприятие хочет предложить российскому Минобороны заключить мировое соглашение.
Напомним, в 2016 году гендиректор компании «Космотрас» Александр Серкин заявил, что запуски конверсионных ракет-носителей «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана») будет возобновлено без участия украинских специалистов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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