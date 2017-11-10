17:54 10 ноября

Ракетный корабль "Вышний Волочек" продолжает испытания

В Новороссийске продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля "Вышний Волочёк", имеющего на вооружении ракетный комплекс "Калибр-НК", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Ракетный корабль "Вышний Волочек" продолжает испытания


В ходе испытаний в полигоне боевой подготовки экипаж МРК в рамках отработки действий по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде осуществил проверку эффективности работы гидроакустической станции по наблюдению за подводной обстановкой, обнаружению и сопровождению малоразмерных подводных объектов в целях противодиверсионной обороны корабля
- сообщил "Интерфаксу-АВН" в пятницу начальник отдела информационного обеспеченич Черноморского флота Вячеслав Трухачев.


Он напомнил, что "Вышний Волочёк" является шестым кораблём модернизированной серии "Буян-М", построенным для Черноморского флота. МРК проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями класса "река-море". Они вооружены артиллерийской установкой А-190, пулеметными установками калибров 14,5 и 7,62 миллиметра, а также зенитным артиллерийским комплексом "Дуэт" и противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" и "Оникс".

Использованы фотографии: пресс-служба ЧФ
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Комментарии 12

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:14
    Новый МРК с Калибрами. Количество таких зубастых "малышей" растет. И это радует.
    oleg-gr
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:16
    Пушку не установили? Ладно, лишь бы ракеты были на месте laughing
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 16:27
      Как не установили?А что на фото?"Дуэт"...это что то.А А-190?.
      Цитата: Горный стрелок
      Пушку не установили? Ладно, лишь бы ракеты были на месте laughing
      210окв
  3. Идущий Сегодня, 16:25
    Он напомнил, что "Вышний Волочёк" является шестым кораблём модернизированной серии "Буян-М", построенным для Черноморского флота.


    Уже что то серьезное вырисовывается , дай Бог восстановимся.
    Идущий
  4. Magic Archer Сегодня, 16:31
    Выглядит могуче!Интересно,а на ТОФ такие кораблики будут строится?Вооружённые Калибрами,они бы могли держать в напряге наших «добрых» соседей-Японию и Китай
    Magic Archer
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:37
      Цитата: Magic Archer
      они бы могли держать в напряге наших «добрых» соседей-Японию и Китай

      Ну,Японию в напряге держит(и крепко) товарищ Ким. А Китай на ДВ недолюбливают почти все, и это без учёта матрасии. yes
      Paranoid50
    2. LiSiCyn Сегодня, 16:48
      На ТОФ, Каракурты... Буян -М, река-море, мелководье... С вашими , тайфунами.... Их на, КБФ перебросили, и то в море, по прогнозу погоды.. 2-м осадка..
      LiSiCyn
  5. ul_vitalii Сегодня, 16:39
    Нужно построить побольше таких тихих городков, чтобы давать названия таким маленьким, нужным корабликам. good
    ul_vitalii
  6. Стирбьорн Сегодня, 16:44
    Очень хорошо что продолжаются, только лучше бы сообщали о их окончании...а то, как тут недавно в одной теме, справедливо отметили, скоро о удачных пусках гальюна начнут сообщать soldier
    Стирбьорн
  7. san4es Сегодня, 16:48
    ...Немного рок-н-ролла на корвете soldier
    san4es
    1. Сан Саныч Сегодня, 17:16
      Моряки Магеллана обошли вокруг света на корабликах водоизмещением в пределах 100 тонн, Буяны по сравнению с ними гиганты.
      Сан Саныч
      1. Outsmarted Сегодня, 17:30
        Во времена Магеллана моряки были из железа, а корабли из дерева. Сейчас в точности наоборот.
        Outsmarted
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