Ракетный корабль "Вышний Волочек" продолжает испытания

В ходе испытаний в полигоне боевой подготовки экипаж МРК в рамках отработки действий по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде осуществил проверку эффективности работы гидроакустической станции по наблюдению за подводной обстановкой, обнаружению и сопровождению малоразмерных подводных объектов в целях противодиверсионной обороны корабля

В Новороссийске продолжаются государственные испытания нового малого ракетного корабля "Вышний Волочёк", имеющего на вооружении ракетный комплекс "Калибр-НК", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.- сообщил "Интерфаксу-АВН" в пятницу начальник отдела информационного обеспеченич Черноморского флота Вячеслав Трухачев.Он напомнил, что "Вышний Волочёк" является шестым кораблём модернизированной серии "Буян-М", построенным для Черноморского флота. МРК проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями класса "река-море". Они вооружены артиллерийской установкой А-190, пулеметными установками калибров 14,5 и 7,62 миллиметра, а также зенитным артиллерийским комплексом "Дуэт" и противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр-НК" и "Оникс".