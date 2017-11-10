Американскую дипмиссию в России будет охранять компания, созданная ветераном СВР

После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии, в том числе нашей местной службы безопасности, мы были вынуждены искать альтернативные способы обеспечения защиты наших объектов и персонала,

Сейчас в Москве постоянно находятся десятки тысяч американцев, в том числе представителей западных корпораций, которые нанимают на работу бывших сотрудников российских спецслужб. Это по-разному воспринимают их коллеги, но взаимодействие продавца и получателя услуг по безопасности между собой – вопрос личного доверия и предмет для работы контрразведки. Уверен, что у сотрудников российской компании не будет доступа к какой-то серьезной информации о работе посольства. Мы живем в прозрачном мире, и американцы это понимают. Они взвесили риски с одной стороны и необходимость охраны и поддержания порядка – с другой,

В процессе экспертизы бюро дипломатической безопасности Госдепартамента провело все необходимые проверки с использованием баз данных управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США,