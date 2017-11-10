17:46 10 ноября

Американскую дипмиссию в России будет охранять компания, созданная ветераном СВР

В связи с вынужденным сокращением американской дипмиссии в России Госдеп США решил сократить в том числе штат службы безопасности посольства в Москве и консульств в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщает Коммерсантъ.



Штатных специалистов заменили сотрудниками российского частного охранного холдинга «Элит Секьюрити». За охрану американской дипмиссии в течение одного года холдинг получит $2,8 млн.


Сообщается, что в задачу сотрудников охраны входит «предотвращение несанкционированного доступа на объекты дипмиссии, защита жизни ее сотрудников и членов их семей, предотвращение нападений на них, поддержание порядка и предотвращение терактов».

Заключение контракта подтвердила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.

После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии, в том числе нашей местной службы безопасности, мы были вынуждены искать альтернативные способы обеспечения защиты наших объектов и персонала,
пояснила она.

Источники газеты в охранной отрасли рассказали, что холдинг «Элит Секьюрити» создал отставной генерал-майор Службы внешней разведки Виктор Буданов, а руководит им его сын Дмитрий. Оба Будановых действительно числятся среди учредителей ЧОП «Элит Секьюрити», зарегистрированного в 1997 году.

Генерал-майор Буданов работал в советской разведке с 1966 года в центральном аппарате и за рубежом. Закончил службу в 1992 году «в должности начальника одного из управлений Службы внешней разведки».

Разумным шагом назвал выбор посольством США российской компании лидер профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин.

Сейчас в Москве постоянно находятся десятки тысяч американцев, в том числе представителей западных корпораций, которые нанимают на работу бывших сотрудников российских спецслужб. Это по-разному воспринимают их коллеги, но взаимодействие продавца и получателя услуг по безопасности между собой – вопрос личного доверия и предмет для работы контрразведки. Уверен, что у сотрудников российской компании не будет доступа к какой-то серьезной информации о работе посольства. Мы живем в прозрачном мире, и американцы это понимают. Они взвесили риски с одной стороны и необходимость охраны и поддержания порядка – с другой,
сказал Галочкин.

В посольстве США на вопрос, были ли в Госдепе осведомлены, что основатель «Элит Секьюрити» – отставной генерал российской разведки, ответили лишь, что перед заключением контракта «была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза с целью убедиться, что департамент не нарушает санкции, введенные американским правительством».

В процессе экспертизы бюро дипломатической безопасности Госдепартамента провело все необходимые проверки с использованием баз данных управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США,
уточнила пресс-секретарь посольства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:18
    Они точно будут охранять? А может ветеран СВР решил вспомнить молодость и этот ЧОП только прикрытие для его основной профессии?
    oleg-gr
    1. Идущий Сегодня, 16:28
      Как говориться бывших не бывает.
      Идущий
    2. сибиралт Сегодня, 17:02
      Дожились ветераны спецслужб. К врагу на работу устраиваются. Похоже, пенсия маленькая.
      сибиралт
      1. 79807420129 Сегодня, 17:10
        Цитата: сибиралт
        Дожились ветераны спецслужб. К врагу на работу устраиваются. Похоже, пенсия маленькая.

        Олег,почитайте внимательно
        Цитата: Идущий
        бывших не бывает.

        hi
        79807420129
        1. Идущий Сегодня, 17:19
          Цитата: сибиралт
          Дожились ветераны спецслужб. К врагу на работу устраиваются. Похоже, пенсия маленькая.


          Или продолжают свою службу. hi
          Идущий
    3. svp67 Сегодня, 17:23
      Цитата: oleg-gr
      Они точно будут охранять? А может ветеран СВР решил вспомнить молодость и этот ЧОП только прикрытие для его основной профессии?

      А может ПРЕДАТЬ? В их рядах предостаточно ПРЕДАТЕЛЕЙ,
      svp67
    4. Банщик-М Сегодня, 17:29
      Цитата: oleg-gr
      Они точно будут охранять? А может ветеран СВР решил вспомнить молодость и этот ЧОП только прикрытие для его основной профессии?

      Это уж как карты лягут, а пока штатников дипмиссии нужно очень хорошо охранять ! Все мы знаем , как это бывает (на провокации США и Израиль мастаки)
      Гранату кинут или еще что похуже и виноват кто будет..? Нельзя нам сейчас конфликта дипломатического допустить...Охранять их падлов придется, лучше чем Путина (обидно , но так нужно..)
      Банщик-М
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:19
    Буданов - однофамилец того полковника? Видимо, да. А матрасники знают, что разведчики бывшими не бывают? wassat
    Горный стрелок
  3. Венд Сегодня, 16:20
    После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии
    Ага щас! Еще как обоснованный, сами начали.
    Венд
  4. 210окв Сегодня, 16:20
    Чудны дела твои Господи..Но только потом не жалуйтесь,что посольство превратилось в гигантский передатчик..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 16:28
      Цитата: 210окв
      Чудны дела твои Гос

      Госдепyes
      Anarchist
  5. DEZINTO Сегодня, 16:20
    "Вопрос личного доверия" этим всё сказано.
    DEZINTO
  6. solzh Сегодня, 16:22
    Источники газеты в охранной отрасли рассказали, что холдинг «Элит Секьюрити» создал отставной генерал-майор Службы внешней разведки Виктор Буданов

    Странно, как это американцы согласились на охрану дип.объектов структурой созданной отставным генералом внешней разведки? Может американцы очередную гадость России готовят?
    solzh
    1. fif21 Сегодня, 17:22
      Цитата: solzh
      Странно, как это американцы согласились на охрану дип.объектов структурой созданной отставным генералом внешней разведки?
      Думаю работа для контрразведки есть. Если матрасники доверяют свою охрану генералу СВР -что это ? Признание профессионализма или что то другое? hi
      fif21
  7. ul_vitalii Сегодня, 16:35
    Охранять парадное крыльцо это не глубинная разведка, максимум , если подпрыгнуть до первого этажа, увидят кто пальцем в чем ковыряется. laughing
    ul_vitalii
    1. Doliva63 Сегодня, 16:53
      А что тогда "глубинная разведка"? Похоже, вы - ветеран СВР, признайтесь!
      Doliva63
      1. Икар Сегодня, 17:16
        А вы с какой целью интересуетесь? И флага у вас нет. Анонимус?
        Икар
  8. kefan Сегодня, 16:53
    Да разогнать к чертовой матери все матрасные дипмиссии в России, воздух сразу будет чище.
    kefan
  9. Макаров Сегодня, 16:58
    не дорого купили...хотя расценка вроде стандартная для стран 3-го мира...3 млн...за генерала...закрысили 200 тыщ...
    Макаров
  10. Holsten Сегодня, 17:09
    Не охранять , а стеречь , чтоб не шастали тайком где ни попадя .
    Holsten
    1. Идущий Сегодня, 17:21
      Или контролировать каждый шаг и вести учет.
      Идущий
  11. Horst78 Сегодня, 17:13
    После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии
    Что, что? Я не ослышался? НЕОБОСНОВАННОГО? Идите В*** и НА***.
    С другой стороны "наши" присмотрят чтоб куда попало не шастали и с кем попало не разговаривали.
    Horst78
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