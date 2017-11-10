Американскую дипмиссию в России будет охранять компания, созданная ветераном СВР
В связи с вынужденным сокращением американской дипмиссии в России Госдеп США решил сократить в том числе штат службы безопасности посольства в Москве и консульств в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщает Коммерсантъ.
Штатных специалистов заменили сотрудниками российского частного охранного холдинга «Элит Секьюрити». За охрану американской дипмиссии в течение одного года холдинг получит $2,8 млн.
Сообщается, что в задачу сотрудников охраны входит «предотвращение несанкционированного доступа на объекты дипмиссии, защита жизни ее сотрудников и членов их семей, предотвращение нападений на них, поддержание порядка и предотвращение терактов».
Заключение контракта подтвердила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.
Источники газеты в охранной отрасли рассказали, что холдинг «Элит Секьюрити» создал отставной генерал-майор Службы внешней разведки Виктор Буданов, а руководит им его сын Дмитрий. Оба Будановых действительно числятся среди учредителей ЧОП «Элит Секьюрити», зарегистрированного в 1997 году.
Генерал-майор Буданов работал в советской разведке с 1966 года в центральном аппарате и за рубежом. Закончил службу в 1992 году «в должности начальника одного из управлений Службы внешней разведки».
Разумным шагом назвал выбор посольством США российской компании лидер профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин.
В посольстве США на вопрос, были ли в Госдепе осведомлены, что основатель «Элит Секьюрити» – отставной генерал российской разведки, ответили лишь, что перед заключением контракта «была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза с целью убедиться, что департамент не нарушает санкции, введенные американским правительством».
Штатных специалистов заменили сотрудниками российского частного охранного холдинга «Элит Секьюрити». За охрану американской дипмиссии в течение одного года холдинг получит $2,8 млн.
Сообщается, что в задачу сотрудников охраны входит «предотвращение несанкционированного доступа на объекты дипмиссии, защита жизни ее сотрудников и членов их семей, предотвращение нападений на них, поддержание порядка и предотвращение терактов».
Заключение контракта подтвердила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.
После необоснованного решения России о сокращении штата сотрудников миссии, в том числе нашей местной службы безопасности, мы были вынуждены искать альтернативные способы обеспечения защиты наших объектов и персонала,пояснила она.
Источники газеты в охранной отрасли рассказали, что холдинг «Элит Секьюрити» создал отставной генерал-майор Службы внешней разведки Виктор Буданов, а руководит им его сын Дмитрий. Оба Будановых действительно числятся среди учредителей ЧОП «Элит Секьюрити», зарегистрированного в 1997 году.
Генерал-майор Буданов работал в советской разведке с 1966 года в центральном аппарате и за рубежом. Закончил службу в 1992 году «в должности начальника одного из управлений Службы внешней разведки».
Разумным шагом назвал выбор посольством США российской компании лидер профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин.
Сейчас в Москве постоянно находятся десятки тысяч американцев, в том числе представителей западных корпораций, которые нанимают на работу бывших сотрудников российских спецслужб. Это по-разному воспринимают их коллеги, но взаимодействие продавца и получателя услуг по безопасности между собой – вопрос личного доверия и предмет для работы контрразведки. Уверен, что у сотрудников российской компании не будет доступа к какой-то серьезной информации о работе посольства. Мы живем в прозрачном мире, и американцы это понимают. Они взвесили риски с одной стороны и необходимость охраны и поддержания порядка – с другой,сказал Галочкин.
В посольстве США на вопрос, были ли в Госдепе осведомлены, что основатель «Элит Секьюрити» – отставной генерал российской разведки, ответили лишь, что перед заключением контракта «была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза с целью убедиться, что департамент не нарушает санкции, введенные американским правительством».
В процессе экспертизы бюро дипломатической безопасности Госдепартамента провело все необходимые проверки с использованием баз данных управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США,уточнила пресс-секретарь посольства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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