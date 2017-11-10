МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз
МИД России призывает власти Афганистана, а также международные правозащитные организации тщательно и беспристрастно расследовать обстоятельства бомбардировки, которую провела американская авиация 3 ноября в уезде Чахардара провинции Кундуз на севере Афганистана.
Как сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, "американская авиация подвергла бомбардировке несколько населенных пунктов, в результате чего погибло, по меньшей мере, 10 мирных граждан этой страны, еще свыше 20 человек получили ранения".
Как сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, "американская авиация подвергла бомбардировке несколько населенных пунктов, в результате чего погибло, по меньшей мере, 10 мирных граждан этой страны, еще свыше 20 человек получили ранения".
Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию всех обстоятельств происшедшего в уезде Чахардара, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов— отмечается в комментарии МИД РФ.
Несмотря на то, что указанный факт был официально подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану, представители афганских национальных сил безопасности, а также командование войск США и НАТО в ИРА отрицают наличие жертв среди мирного населения— подчеркивают в МИД РФ, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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