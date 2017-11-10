21:27 10 ноября

МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз

МИД России призывает власти Афганистана, а также международные правозащитные организации тщательно и беспристрастно расследовать обстоятельства бомбардировки, которую провела американская авиация 3 ноября в уезде Чахардара провинции Кундуз на севере Афганистана.

МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз


Как сообщается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, "американская авиация подвергла бомбардировке несколько населенных пунктов, в результате чего погибло, по меньшей мере, 10 мирных граждан этой страны, еще свыше 20 человек получили ранения".


Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию всех обстоятельств происшедшего в уезде Чахардара, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов
— отмечается в комментарии МИД РФ.

Несмотря на то, что указанный факт был официально подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану, представители афганских национальных сил безопасности, а также командование войск США и НАТО в ИРА отрицают наличие жертв среди мирного населения
— подчеркивают в МИД РФ, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. Монос Сегодня, 19:58
    Правильно! Дави клопов!
    Монос
    1. Банщик-М Сегодня, 20:09
      Призвали и потом будет поставка талибам ПЗРК и все соответствующее ..
      Танковые дивизии нато возле границ России..
      Талибы против наркоты категорически , нужно помочь духам! Были врагами(благодаря США) , стали друзьями(тоже США))) ..хе хе Ну падлы держитесь! soldier
      Мы вернемся....

      Школ больниц и т.д. строить уже не будем ...Будем мочить, ВСЕХ чужих! soldier
      Афган это наше родное ..
      Банщик-М
      1. Путинец Сегодня, 20:27
        149 мсп 201 мсд 85-87 Кундуз Мы действительно вернемся. И встречать нас будут опять цветами
        Путинец
    2. Partyzan Сегодня, 20:11
      Цитата: Монос
      Правильно! Дави клопов!

      МИД России призывает власти Афганистана


      вот как то так request
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 20:15
        Власть Афганистана уже не знают, что с этими американцами делать... Но находятся полностью под властью США! Всё небо также под их контролем! Янки стали свое вооружение Афганцам толкать... Что аж последним пришлось отказаться от наших вертолетов!
        И что после вышесказанного Наш МИД хочет от властей Афганистана? И тем более от мирового сообщества? Которое всё давно в полосатые одеяния нарядилось...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 20:19
          Цитата: Logall
          Власть Афганистана уже не знают, что с этими американцами делать...


          К сожалению , там нет власти , там есть только интересы и желание бабок. hi
          Идущий
        2. Partyzan Сегодня, 20:20
          Цитата: Logall
          И что после вышесказанного Наш МИД хочет от властей Афганистана? И тем более от мирового сообщества? Которое всё давно в полосатые одеяния нарядилось...

          ой не надо смешить мои тапочки hi там уже все куплено, и даже с мечетями
          Partyzan
          1. Путинец Сегодня, 20:30
            Простите, но мне кажется что Вы партизан-то не с нашей стороны. А казачек-то засланный- это про вас.
            Путинец
            1. Logall Сегодня, 20:35
              Это человек с Ником как у вас вызывает подозрение! Вот уже и разлад в наши ряды вносите. am
              За Партизана лично ручаюсь...
              Logall
              1. Путинец Сегодня, 20:39
                Дай Бог, верю Вам на слово. Просто все, что с Афганом у меня может немного неадекватно, но я был разведчиком и чуть-чуть, на пол комариной шишечки Афган знаю
                Путинец
              2. Идущий Сегодня, 20:43
                Страсти накалились , а по теме будет обсуждение , я тоже за вас ручаюсь , но пусть Путинец выскажется , он тоже ничего по теме не сказал...
                Идущий
                1. Путинец Сегодня, 20:48
                  Благодарю. По теме. Я высказался чуть выше. При мне нас ненавидели, пин..сов превозносили, даже официальные лица в том же Кундузе- например начальник местного ЦАРАНДоя. Сейчас даже талибы признают что Шурави били но и строили пин...сы только мочат. поэтому и говорю- встречать будут опять цветами
                  Путинец
                  1. Идущий Сегодня, 21:04
                    А Вы правы , если Россия вернется в Афган её будут встречать цветами.
                    Идущий
            2. Partyzan Сегодня, 20:36
              Цитата: Путинец
              Простите, но мне кажется что Вы партизан-то не с нашей стороны. А казачек-то засланный- это про вас.

              а вас в ПУТину, а казаков не трожь, и дедовскую саблю не провоцируй снять с ковра, троль
              Partyzan
              1. Logall Сегодня, 20:40
                Точно, Володя! Я же забыл добавить, что Я из терских, из казаков! drinks
                Logall
                1. Partyzan Сегодня, 20:42
                  у меня батя УРАЛЬСКИЙ, а я его сын hi
                  Partyzan
              2. Путинец Сегодня, 20:41
                Сам ты троль, а саблю сними.....
                Кстати, с Терскими, в том-же Афгане общался, ни один не вел себя так как ты, казачек
                Путинец
                1. Partyzan Сегодня, 20:57
                  Цитата: Путинец
                  Сам ты троль, а саблю сними.....
                  Кстати, с Терскими, в том-же Афгане общался, ни один не вел себя так как ты, казачек

                  могу снять, но в том же афгане я бы тебе её засунул в задний проход, где у тебя мозги
                  Partyzan
            3. Partyzan Сегодня, 20:46
              Партизан не трогай - если не знаешь, а про казаков помолчи, не заставляй с ковра снять шашку дедову, а вас в ПУТину и с камешком на шее
              Partyzan
              1. Путинец Сегодня, 20:50
                А ты попробуй, милости прошу
                Путинец
                1. Partyzan Сегодня, 20:58
                  Цитата: Путинец
                  А ты попробуй, милости прошу

                  а что мне пробовать - давай встретимся
                  Partyzan
                  1. Logall Сегодня, 21:03
                    Володя, выдохни!
                    Ну и Тролль с ним! Не обращай внимания... Он того не стоит!
                    Logall
                  2. Путинец Сегодня, 21:14
                    И ты афганец? так разговаривать?
                    Я там был - 149 мсп 201 мсд, а ты где был кроме пивной? Конкретно.
                    Путинец
          2. Logall Сегодня, 20:31
            Володя, всегда рад поднять тебе настроение! Даже твоим тапкамlol
            Logall
  2. rruvim Сегодня, 20:03
    Уезд Чахардара - оплот нового будущего президента Афганистана, но и "оплот" ГРУ. А то, что нам так беспокоится из-за Кундуза. Сами когда-то его бомбили...
    rruvim
  3. perepilka Сегодня, 20:03
    Чё там расследовать, если американские ВВС под амфетамином летают? Мало ли чего там под веществами привидится, скажут, что покемонов раскатали и всё. request
    perepilka
  4. Идущий Сегодня, 20:12
    “Решительно призываем афганские власти


    Может пора , как то по другому , без призывов , а действовать.
    Идущий
    1. Masya Masya Сегодня, 20:51
      Цитата: Идущий
      Может пора , как то по другому , без призывов , а действовать.

      Вот так раз и шашки наголо? А подумать?
      Masya Masya
      1. Идущий Сегодня, 21:16
        А кто сказал что шашки наголо , все должно тщательно просчитываться и планироваться , для действий реальных , о которых не трубят, а не пустых деклараций.
        Идущий
        1. Masya Masya Сегодня, 21:22
          Многоходовочка... в этих играх коротких партий не бывает...
          Masya Masya
  5. unignm Сегодня, 20:16
    правельно. троллить их нужно по жести шоб ахренели
    unignm
  6. pexotinec Сегодня, 20:21
    Ну что laughing Сирия номер два? Решили здесь маслица подлить полосатики. Продажные ооновские скоты только за свои карманы трясутся и не вякнут.
    pexotinec
  7. Sergei75 Сегодня, 20:28
    А они сами там не разберутся, без нас?
    Sergei75
  8. rruvim Сегодня, 20:39
    "МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз". Просто "выпад" какой-то! Наверняка для встречи Трампа и Путина на "ходу"...
    rruvim
  9. SCHMEL Сегодня, 20:43
    "американская авиация подвергла бомбардировке несколько населенных пунктов, в результате чего погибло, по меньшей мере, 10 мирных граждан этой страны, еще свыше 20 человек получили ранения".

    Несмотря на то, что указанный факт был официально подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану, представители афганских национальных сил безопасности, а также командование войск США и НАТО в ИРА отрицают наличие жертв среди мирного населения

    шавки бешеные wassat wassat wassat


    SCHMEL
  10. rehev931 Сегодня, 20:54
    пока " представителям афганских национальных сил" от амеров не прилетит они так и будут отрицать, а как только непосредственно их коснется, сразу завоют
    rehev931
  11. dr.star75 Сегодня, 21:08
    Хорошая инициатива, с учетом того, что Карзай давал интервью вместе сПутиным
    dr.star75
  12. Кот недоученый Сегодня, 21:11
    Это была гуманитарная бомбёжка мирными бомбами для глубокого внедрения демократических ценностей.
    Кот недоученый
  13. Симон Сегодня, 21:15
    Давно пора амеров к ответу! am
    Симон
  14. APASUS Сегодня, 21:24
    Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию всех обстоятельств происшедшего в уезде Чахардара, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов
    — отмечается в комментарии МИД РФ.

    Что за наивность у МИДа? Помниться история с хим атакой в Сирийском Хан-Шейхуне и расследование разве не показали что такое международные правозащитные организации .А рассчитывать на афганские власти просто смешно.
    APASUS
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