МИД России призвал Кабул расследовать бомбардировку США в провинции Кундуз

Решительно призываем афганские власти, международные правозащитные организации к тщательному и беспристрастному расследованию всех обстоятельств происшедшего в уезде Чахардара, привлечению к ответственности виновных лиц и принятию действенных мер по недопущению повторения подобных инцидентов

Несмотря на то, что указанный факт был официально подтвержден экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану, представители афганских национальных сил безопасности, а также командование войск США и НАТО в ИРА отрицают наличие жертв среди мирного населения