09:40 11 ноября

WSJ: Турецкие власти предлагали Флинну оказать им помощь в похищении Гюлена

Американское издание The Wall Street Journal публикует материал, в котором сообщается о расследовании, проводимом в отношении бывшего советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна. Напомним, что ранее Флинна обвинили в том, что тот «связан с Россией», только лишь на основании встречи Флинна с послом РФ в США. Теперь – новые заявления, и уже о якобы контактах Флинна с Турцией.

WSJ: Турецкие власти предлагали Флинну оказать им помощь в похищении Гюлена


В материале WSJ утверждается, что тогдашний советник якобы встречался с представителями турецкого правительства, предлагавшими за денежное вознаграждение осуществить похищение Фетхуллаха Гюлена. Якобы сумма взятки - 15 млн долларов. Напомним, что официальная Анкара считает, что именно проповедник Гюлен через подконтрольные ему структуры в Турции пытался осуществить государственный переворот в прошлом году. Сейчас Гюлен проживает в штате Пенсильвания (США).


В материале газеты заявлено, что на встрече обсуждалась возможность перевозки Гюлена на частном самолете в тюрьму острова Имралы.

«Дело Флинна по связям с Турцией» поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру, который будет выяснять, получал ли экс-советник главы государства денежные средства от Анкары или нет.

Адвокаты Майкла Флинна прокомментировали публикацию в The Wall Street Journal. Юристы отметили, что американские СМИ уже открыто идут на распространение абсолютно лживой информации, не представляя ровным счётом никаких доказательств. По словам адвокатом Флинна, на основании этих вбросов в США организуются прокуроские проверки, выдвигаются обвинения, что само по себе является нарушением прав человека и презумпции невиновности.

Использованы фотографии: RT
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. новичок Сегодня, 06:59
    подобные дела вообще то расследовать должна контрразведка (ФБР, видимо). этот спец прокурор как инквизитор, ломающий всех неугодных.
    новичок
    1. Банщик-М Сегодня, 07:27
      Флинна обвинили в том, что тот «связан с Россией»

      Вся эта возня имеет только одну цель..
      Банщик-М
      1. новичок Сегодня, 07:29
        я ж говорю: инквизиция.
        новичок
        1. dsk Сегодня, 07:50
          Не в тему: Выдержка и хладнокровие разведчика пригодились Владимиру Путину во Вьетнаме, когда США внезапно отменили двустороннюю встречу двух президентов, о необходимости которой первым заявил сам Дональд Трамп. Почему Трамп испугался разговора с Путиным?
          dsk
          1. Банщик-М Сегодня, 08:02
            Цитата: dsk
            Почему Трамп испугался разговора с Путиным?

            Спалится боится...По привычке честь может отдать верховному главнокомандующему! хе хе

            Советское КГБ бессмертно !
            Банщик-М
  2. spech Сегодня, 07:08
    Турецкие власти предлагали Флинну ПОКАЗАТЬ им помощь в похищении Гюлена

    понятно суббота, но такие ляпы и в заголовке !
    spech
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    В материале WSJ утверждается, что тогдашний советник якобы встречался с представителями турецкого правительства,

    ... а ещё он встречался с мерикатосами - надо бы прокурору поработать основательно... wassat
    a.s.zzz888
  4. iliitchitch Сегодня, 07:22
    У Мюллера все под колпаком . Скоро по ПОДОЗРЕНИЮ в НАМЕРЕНИИ встретиться с Кисляком мочить в сортирах начнут . И правильно . Сегодня носит "адидас" , а завтра , понимаешь , Родину продаст . "Наши люди на такси в булошную не ездят" . Удачи вам , пацаны , в деле самотранклюкации .
    iliitchitch
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:21
    Шабашка у чувака за 15 лямов сорвалась wassat !Гюлен в дипломат не поместился-целиком wassat , а привести нужно было именно всего и сразу wassat !
    Геркулесыч
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