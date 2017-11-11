WSJ: Турецкие власти предлагали Флинну оказать им помощь в похищении Гюлена
Американское издание The Wall Street Journal публикует материал, в котором сообщается о расследовании, проводимом в отношении бывшего советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна. Напомним, что ранее Флинна обвинили в том, что тот «связан с Россией», только лишь на основании встречи Флинна с послом РФ в США. Теперь – новые заявления, и уже о якобы контактах Флинна с Турцией.
В материале WSJ утверждается, что тогдашний советник якобы встречался с представителями турецкого правительства, предлагавшими за денежное вознаграждение осуществить похищение Фетхуллаха Гюлена. Якобы сумма взятки - 15 млн долларов. Напомним, что официальная Анкара считает, что именно проповедник Гюлен через подконтрольные ему структуры в Турции пытался осуществить государственный переворот в прошлом году. Сейчас Гюлен проживает в штате Пенсильвания (США).
В материале газеты заявлено, что на встрече обсуждалась возможность перевозки Гюлена на частном самолете в тюрьму острова Имралы.
«Дело Флинна по связям с Турцией» поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру, который будет выяснять, получал ли экс-советник главы государства денежные средства от Анкары или нет.
Адвокаты Майкла Флинна прокомментировали публикацию в The Wall Street Journal. Юристы отметили, что американские СМИ уже открыто идут на распространение абсолютно лживой информации, не представляя ровным счётом никаких доказательств. По словам адвокатом Флинна, на основании этих вбросов в США организуются прокуроские проверки, выдвигаются обвинения, что само по себе является нарушением прав человека и презумпции невиновности.
В материале WSJ утверждается, что тогдашний советник якобы встречался с представителями турецкого правительства, предлагавшими за денежное вознаграждение осуществить похищение Фетхуллаха Гюлена. Якобы сумма взятки - 15 млн долларов. Напомним, что официальная Анкара считает, что именно проповедник Гюлен через подконтрольные ему структуры в Турции пытался осуществить государственный переворот в прошлом году. Сейчас Гюлен проживает в штате Пенсильвания (США).
В материале газеты заявлено, что на встрече обсуждалась возможность перевозки Гюлена на частном самолете в тюрьму острова Имралы.
«Дело Флинна по связям с Турцией» поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру, который будет выяснять, получал ли экс-советник главы государства денежные средства от Анкары или нет.
Адвокаты Майкла Флинна прокомментировали публикацию в The Wall Street Journal. Юристы отметили, что американские СМИ уже открыто идут на распространение абсолютно лживой информации, не представляя ровным счётом никаких доказательств. По словам адвокатом Флинна, на основании этих вбросов в США организуются прокуроские проверки, выдвигаются обвинения, что само по себе является нарушением прав человека и презумпции невиновности.
Использованы фотографии: RT
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